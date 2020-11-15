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Что поможет быстро уснуть?

По инф. argumenti.ru   
15 Ноября 2020 г.
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Быстрый ритм жизни и повышенная тревожность способны нарушить режим сна и приводят к губительным последствиям для организма.

Что поможет быстро уснуть?

Об этом рассказал заместитель главного врача отделения клинической психологии Пекинской больницы Ши Хуэй.

Для того, чтобы нормализовать этот процесс, эксперт рекомендовал выработать привычку вставать не позднее семи утра и раньше ложиться спать. Кроме того, в последний час перед засыпанием он советует воздержаться от использования мобильных телефонов. Свет от экрана затрудняет синтез мелатонина – гормона сна, тем самым обманывая организм.

Способствует быстрому засыпанию и отказ от крепкого чая, кофе и других стимулирующих напитков.

По инф. argumenti.ru

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