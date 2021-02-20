А вы еще пишете от руки? Это очень полезно, оказывается

Написание текстов, особенно от руки, улучшает работу мозга, улучшает интеллект и память, помогает решать проблемы и находить новые идеи. Почему письмо так полезно и как получить все эти преимущества, расскажем в этой статье.

Что вы ощущаете после того, как потратили пару часов на написание любого текста, статьи, новой главы? Если вы чувствуете себя расслабленным, наполненным энергией или даже более вдохновлённым, чем вначале, вы не одиноки. Множество людей утверждают, что письмо влияет на то, как они чувствуют себя, как мыслят и как смотрят на разные вещи. И правда, написание текстов влияет на мозг намного больше, чем нам кажется. Давайте разберёмся, как именно.

Письмо улучшает память

У вас когда-нибудь было так, что вы записываете список дел или телефонный номер, а когда нужно позвонить или сделать что-то, оказывается, что вы отлично помните это и нужды в записях нет? Это не случайно. Когда вы записываете что-либо, задействуете группу клеток в височной доле, известную как ретикулярная активирующая система. В результате ваш мозг увеличивает концентрацию на записываемой информации.

Клише останавливают развитие

Вы когда-нибудь читали текст, почти целиком состоящий из клише? В такие моменты кажется, что мозги совсем отключаются. Что же, в этом есть доля правды. Чтение и написание клише уменьшают возможности вашего мозга, исключая стимуляцию визуальными элементами и метафорами. Так что постарайтесь избегать клише во время письма.

Ведение дневника улучшает здоровье

Многие из нас ведут дневник, чтобы записывать всё, что произошло за день, выплеснуть на бумагу свои эмоции и переживания и сохранить идеи на будущее. Мы знаем, что ведение дневника помогает быстрее справиться с неприятными событиями, пережить огорчение и стресс, но на самом деле преимущества ведения дневника гораздо значительнее.

Исследователи из Техасского университета выяснили, что ведение дневника способствует усилению выработки Т-лимфоцитов. Это иммунные клетки, которые помогают организму бороться с инфекциями.

Есть также научное доказательство того, что ведение дневника развивает левое полушарие мозга. Хорошо, а как же правое полушарие, ответственное за творчество? Когда левое полушарие занято работой, активируется правое полушарие и создаёт нечто креативное, фантастическое и чувственное.

Влияние письма на интеллект

Как можно говорить о письме и мозге и не упомянуть, что это занятие делает вас умнее. Написание текстов увеличивает ясность ума так, как никогда не сделает словесное общение.

Написание текста на какую-либо тему требует более чёткого понимания, чем разговоры о ней. Прежде чем написать что-то, вам нужно поразмышлять, упорядочить мысли и только потом превратить тщательно переработанную информацию в текст.

Если вы писатель, или много читаете, у вас наверняка впечатляющий словарный запас. Можете поблагодарить за это своё занятие. В процессе написания мы начинаем замечать слова и фразы, которые используются в наших текстах снова и снова. Мы понимаем, что это будет скучно не только для наших читателей, но и для нас самих. И это заставляет искать новые слова и выражения.

Уберите клавиатуру

Сколько блокнотов, альбомов и тетрадей на вашем столе прямо сейчас? Сколько ручек и карандашей? Если много, то вы, наверное, фанат канцелярских принадлежностей.

И это очень хорошо. Физический акт написания — письмо ручкой на бумаге — задействует ваш мозг тремя разными способами. Вы используете мелкую моторику, чтобы взять ручку и писать, ваш мозг работает, распознавая линии и формы, создающие каждую букву, и вы осознаёте каждое слово, сформированное в мозгу.

Так что, если вы не можете пройти мимо отдела канцелярских товаров, не расстраивайтесь. От своей привязанности к написанию от руки вы получаете гораздо больше, чем ваши друзья, уже позабывшие, что такое ручка.

Пишите, чтобы улучшить свои способности к написанию текстов

Все знают, что чтение увеличивает словарный запас и способствует улучшению стиля письма. Это так, но всё же лучшее, что может сделать человек, желающий научиться лучше излагать свои мысли письменно, — писать как можно чаще. Причина этого проста.

Появление идеи заставляет писать, а написание стимулирует появление идей

Подумайте вот о чём. Как часто у вас появлялись идеи новых текстов и произведений в то время, как вы работали над старыми? Идеи не всегда относятся к проекту, над которым вы работаете сейчас, но сам процесс написания стимулирует работу мозга, за счёт чего он порождает разнообразные идеи.

Есть проблема? Напишите о ней

Чтобы решить проблему, надо её понять, исследовать детали и найти решение. Что может быть более полезным в этом деле, чем написать о ней?

Описание проблемы на бумаге помогает вам полностью понять то, с чем вы имеете дело. Множество заметок помогут исследовать детали и углубиться в суть проблемы.

И, наконец, есть ли лучший способ найти решение, чем записать результаты мозгового штурма, чтобы видеть все идеи перед собой на бумаге?

Более того, решая проблемы с помощью их написания, вы не только увеличиваете свои шансы найти решение сейчас, но и развиваете свои способности к решению проблем в будущем.

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Источник: vk.com

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