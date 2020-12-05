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А ваши внуки тоже зимой с голыми ногами?

По инф. argumenti.ru   
05 Декабря 2020 г.
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Врач рассказала об опасности голых щиколоток зимой.

А ваши внуки тоже зимой с голыми ногами?

Чтобы избежать заражения COVID-19 и другими вирусами зимой и осенью, необходимо одеваться по сезону. В частности, нужно забыть о моде на голые щиколотки. Такое мнение высказала врач Надежда Фомина.

«В холодное время года всегда возрастает опасность подхватить вирусное заболевание. Их всегда было много и без коронавируса. Хочу обратиться к молодёжи: одевайтесь по сезону, простудиться сейчас очень легко! Носите шапки и качественную обувь, чтобы она не промокала. И избегайте голых щиколоток, с которыми так любят ходить подростки и молодёжь. Это тоже может повлиять на заболеваемость, подчеркнула врач.

По инф. argumenti.ru

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