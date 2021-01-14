А нужен ли детокс на самом деле?

Эффективность модных детокс-программ по очищению организма оказывается сильно преувеличена. Привести здоровье и фигуру в норму можно и без применения биологически активных добавок, сорбентов и промывания желудка.
— Настоящий детокс — это когда ты съел, скажем, несвежие устрицы, отравился и лежишь в реанимации под капельницами, — заявила KP.RU врач Марина Евдокимова.
По мнению специалиста, ежедневно человек сталкивается с огромным количеством разнообразных химических веществ, часть которых в больших концентрациях может спровоцировать отравление. Однако организм имеет прекрасные системы обезвреживания всех этих токсичных элементов.
Врач рекомендует следить, чтобы пища была строго полезной и разнообразной: овощи, фрукты, злаки, клетчатка и рыба. Следует также ограничьте употребление сахара, норма потребления — 12 чайных ложек в день. Кроме того, не перебирать норму употребления алкоголя — одна порция в день — это 150 мл вина, или 300 мл пива, или 45 мл крепких спиртных напитков.
Разгрузку нервной системе принесут: прогулки на свежем воздухе — норма от 7 до 10 тысяч шагов в день, чтение книг, мораторий на телевизор и социальные сети, общение с семьей, зимние забавы и игры с домашними животными.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Эффективность модных детокс-программ по очищению организма оказывается сильно преувеличена. Привести здоровье и фигуру в норму можно и без применения биологически активных добавок, сорбентов и промывания желудка.
Загрязнение воздуха уже давно перестало быть проблемой только мегаполисов. Причем речь идет не только о загрязненном воздухе улиц, но и о квартирах, офисах и других помещениях. Кондиционеры и открытые форточки никак не могут решить проблему с выбросами промышленных предприятий, выхлопными газами автомобилей, аллергенами, пылью и микроорганизмами. Наоборот, может стать только хуже.
Недавно в компании слышал разговор двух людей, у которых есть камни в почках. И каждый из них рассказывал о том, какого они размера, даже называли их состав. Я, конечно, слышал, что есть такое заболевание, но то, что там есть свои тонкости, даже не предполагал. И как, говорится, слава богу. Но у моей супруги возникли проблемы как раз с почками. Записалась к врачу. Поэтому теперь хочется знать любые нюансы, чтобы потом понимать, что делать. Игорь Зверев, Казань
Празднование Нового года и Рождества может обернуться не только тяжестью в желудке, но и апатией, когда после эмоционального всплеска торжества наступает упадок и равнодушие. Впрочем, как считает кандидат медицинских наук Зухра Павлова, соблюдая ряд правил можно быстро привести в норму физическую форму и душевное состояние.
Неоднократно приходится слышать о том, что в осенне-весенние периоды для укрепления иммунитета следует принимать витамины. Правда, зачастую не упоминается, какие из них полезны для каждого конкретного случая. Как избежать вреда? Какова дозировка? Кому они противопоказаны? Вопросов много. Ведь понятно, что при неправильном употреблении можно получить серьёзный побочный эффект. Алексей Гребенюк, Калининград
В течение нескольких дней у меня стали внезапно появляться неприятные ощущения в глазах. Создавалось впечатление, что в них будто насыпали песка. И знакомый врач сказал, что у меня начинает развиваться синдром сухого глаза. Но о таком заболевании раньше слышать не доводилось. Это официальное название? В чём причина данного недуга? И что надо делать?
Олег Хаиров, Волгоград
О том, что мир после коронакризисного 2020 года изменится до неузнаваемости, сегодня не говорят только ленивые. Причем, у каждого эксперта на этот счет есть свое мнение. Не так давно российские эксперты даже пытались сделать прогноз относительно того, с какими полезными изменениями человечество выйдет из ямы, в которую ее погрузила пандемия в 2020 году, найдя в последствиях перенесенного «бедствия» немало позитивных моментов.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.