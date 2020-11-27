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Госдума сократила пенсионные выплаты и продлила «заморозку» накопительной части
По инф. rosbalt.ru   
27 Ноября 2020 г.
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Госдума приняла закон о периоде выплаты накопительной пенсии. Он приведет к снижению размера накопительной пенсии, в итоге в среднем один российский пенсионер лишится 380 рублей в месяц.

Госдума сократила пенсионные выплаты и продлила «заморозку» накопительной части

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии (период дожития) на 2021 год устанавливается продолжительностью в 264 месяца. Период дожития нужен для расчета размера пенсии, на 2020 год он рассчитывался в 258 месяцев.

Увеличение периода приведет к снижению размера накопительной пенсии, в итоге в среднем один российский пенсионер лишится 380 рублей в месяц, подсчитал депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг.

Депутаты также приняли в третьем чтении закон, продлевающий «заморозку» накопительной части пенсии до 2024 года. Таким образом, полный размер индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) будет направляться на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы. Это приведет к уменьшению трансферта из федеральной казны г бюджету Пенсионного фонда на 669,3 млрд. рублей. В первый раз депутаты «заморозили» накопительную часть в 2014 году.

По инф. rosbalt.ru

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  • Госдума сократила пенсионные выплаты и продлила «заморозку» накопительной части
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