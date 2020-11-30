Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?

График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.

Пенсию в декабре сразу за два месяца получат те, кому должны выплатить пенсию с 1 по 10 января. Так, они получат деньги сразу за декабрь и январь. При этом пенсионеры, которым выплата приходит после 9-го числа, получат январскую пенсию вовремя.

Как отмечает издание, гражданам, которые пользуются услугами «Почты России», нужно следить за графиком отделений службы. Почта будет открыта только с 4 января.

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По инф. Парламентской газеты

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