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Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
|По инф. Парламентской газеты
|30 Ноября 2020 г.
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График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
Пенсию в декабре сразу за два месяца получат те, кому должны выплатить пенсию с 1 по 10 января. Так, они получат деньги сразу за декабрь и январь. При этом пенсионеры, которым выплата приходит после 9-го числа, получат январскую пенсию вовремя.
Как отмечает издание, гражданам, которые пользуются услугами «Почты России», нужно следить за графиком отделений службы. Почта будет открыта только с 4 января.
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