Новый год и пенсионные перерасчеты в подарочек: кому и когда?

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Кого пенсии порадуют уже с первого месяца нового года?
Индексация страховых пенсий, которая ежегодно проводится в январе, касается неработающих пенсионеров. Сюда же включают получателей пособий, которые отправляются на пенсию по старости. Их ожидает увеличение в рамках 6,3%. Равнение проводится на основании прогнозов по инфляции, но на этот раз случилось небольшое отступление.
По прогнозам экономистов, уровень запланированной официальной инфляции составляет от 3,7% до 4%, в то время как повышение оказалось практически в полтора раза больше.
Эксперты успели подсчитать, что среднее увеличение по стране составит около тысячи рублей, что в ситуации с экономическими последствиями затянувшегося карантина на фоне коронавируса является существенным подспорьем для россиян. По данным специалиста по соцполитике Елены Бибиковой, усредненное пенсионное значение в Российской Федерации потянет почти на 17,400 рублей.
Еще одной хорошей новостью считается сокращение рисков «потерять» и, соответственно, недосчитаться части накопленного трудового стажа. Касается это ситуаций, когда сведения о работе вносились в бумажную версию трудовой книжки. Пенсионеры нередко оставались ни с чем, когда требовалось доказать свой стаж, а документации в связи с ликвидацией предприятия или по другой причине найти не удавалось. Теперь сведения о гражданах будут сохраняться в электронном формате для улучшения качестве безопасности накопления данных.
Ожидать ли повышения пенсий в другие периоды и кому?
В феврале перерасчет ожидает и ряд других получателей. Среди них:
инвалиды вне зависимости от присвоенной группы;
ветераны боевых действий.
Точное значение для повышения размера выплат будет рассмотрено несколько позже. Для расчета используется равнение на индекс потребительских цен, взятых за прошлый отчетный период. По текущим данным значение добралось до отметки 3,8%, но так как официального объявления по заданному поводу еще не было сделано, то потенциальных получателей просят набраться терпения и ожидать дополнительных известий.
Апрельского повышения стоит ждать всем тем, кто не успел при активной трудовой жизни набрать достаточно пенсионных коэффициентов или нужного количества стажа. Пенсии, которые назначаются по такой программе, называют социальными. Их пересматривают на ежегодном основании, используя для расчета индекс роста прожиточной минималки, присвоенной пенсионеру. По официальным данным, пока что уровень тут составляет 2,6%, но законодатели не исключают варианта, что его могут поменять.
Что известно по накопительным пенсиям?
Законодатели обещают заняться и реформами в сфере накопительных пенсий, что подтвердил замминистра финансов Антон Дроздов.
Специалисты признают, что проект представляет собой сложные решения, так как власти стремятся достичь общего знаменателя, создавая вариант в интересах народа. На подготовительной стадии было предложено несколько проектов, но принято было решение в пользу осуществления программы накопительной пенсии исключительно в добровольном формате.
Пока что инициатива не получила окончательного одобрения, так как все еще лежит на рассмотрении для межведомственного согласования. Камнем преткновения стало то, что в Российской Федерации структура для накопительных пенсий пока что не получила идеального воплощения. Хотя закон по этой части принят, никто не может дождаться поступления отчислений, которые нужно перебрасывать в систему обязательного пенсионного страхования. Деньги попросту не заходят на накопительный счет. Так продолжается с 2014 года.
В ноябре члены Государственной думы собираются вплотную заняться вопросом пролонгации заморозки накопительной пенсии в стране. Рассматриваться законопроект будет уже во втором чтении. Если законодатели его одобрят, что и механизм будет остановлен до 2023 года.
По мнению Бибиковой, с большой долей вероятности Госдума поддержит пролонгацию заморозки, при этом парламентарий сделала акцент на невозможности вечно откладывать этот вопрос. Специалист полагает, что эффективнее было бы вывести накопительную пенсию за пределы обязательной пенсионной системы. Для этого ее надо сделать добровольной или корпоративной.
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