Московские власти пообещали пенсионерам дополнительные выплаты в 2021 году

Правительство Москвы выступило с заявлением, что гарантирует дополнительные выплаты пенсионерам в 2021 году. Расходы на доплаты к пенсиям вырастут почти на 5% и составят более 164 млрд рублей, пообещали власти.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

В итоге минимальный доход неработающего пенсионера вместо нынешних 19 500 рублей составит 20 222 руб., что на 722 руб. больше, чем в текущем году. Средний размер региональной социальной доплаты — около 7 тыс. руб.

«Каждый третий москвич, а это около 4,5 млн горожан, пользуется мерами социальной поддержки от города. Самая большая статья бюджетных расходов этой программы — доплаты к пенсиям московских пенсионеров, — рассказали в пресс- службе департамента. — В 2021 году на эти цели будет направлено 164,8 млрд руб., что на 4,7% больше текущего года. В 2021 году величину городского социального стандарта (пенсия и доплата) планируется повысить на 3,7%, что является единым процентом индексации всех видов социальных выплат на следующий год».

По информации ведомства, почти 400 тыс. человек получат увеличение городской доплаты, из которых 23 тыс. впервые приобретут право на эту выплату.

Добавим, что средний размер пенсии в России может вырасти в следующем году до 17 тыс. 432 рублей. Это следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России (ПФР), о котором стало известно в конце июня. Так, согласно документу, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 тыс. 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 тыс. 283 рублей).

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