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Крымчанам, получившим российское гражданство после 2014 года, могут увеличить пенсии
По инф. Парламентской газеты   
16 Ноября 2020 г.
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Жителям Крыма и Севастополя, которые получили российское гражданство после 2014 года через суд, могут увеличить пенсии.

Сейчас на таких лиц не распространяется закон об особенностях пенсионного обеспечения граждан, проживающих в Крыму и Севастополе, так как он был принят спустя несколько месяцев после присоединения полуострова к России, а суды по получению гражданства проходили позже.

При обращении в Пенсионный фонд эти граждане сталкиваются с отказом применять к ним нормы федерального закона, так как в нем указаны лишь два документа, дающие право на выплату пенсий: отметка в паспорте либо свидетельство о регистрации по месту жительства.

Для восстановления прав граждан предлагается дополнить статью закона об особенностях пенсионного обеспечения граждан, проживающих в Крыму и Севастополе. В частности, авторы инициативы предлагают расширить перечень оснований для подтверждения факта постоянного проживания гражданина на территории Крыма или Севастополя по состоянию на 18 марта 2014 года двумя другими документами: вступившим в законную силу решением суда об установлении факта проживания и справкой об установлении российского гражданства.

В сентябре группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о присвоении жителям осаждённого Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны, которые получат право на федеральные меры социальной поддержки.

По инф. Парламентской газеты

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