Крымчанам, получившим российское гражданство после 2014 года, могут увеличить пенсии

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Жителям Крыма и Севастополя, которые получили российское гражданство после 2014 года через суд, могут увеличить пенсии.
Сейчас на таких лиц не распространяется закон об особенностях пенсионного обеспечения граждан, проживающих в Крыму и Севастополе, так как он был принят спустя несколько месяцев после присоединения полуострова к России, а суды по получению гражданства проходили позже.
При обращении в Пенсионный фонд эти граждане сталкиваются с отказом применять к ним нормы федерального закона, так как в нем указаны лишь два документа, дающие право на выплату пенсий: отметка в паспорте либо свидетельство о регистрации по месту жительства.
Для восстановления прав граждан предлагается дополнить статью закона об особенностях пенсионного обеспечения граждан, проживающих в Крыму и Севастополе. В частности, авторы инициативы предлагают расширить перечень оснований для подтверждения факта постоянного проживания гражданина на территории Крыма или Севастополя по состоянию на 18 марта 2014 года двумя другими документами: вступившим в законную силу решением суда об установлении факта проживания и справкой об установлении российского гражданства.
В сентябре группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о присвоении жителям осаждённого Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны, которые получат право на федеральные меры социальной поддержки.
С 11 по 12 ноября включительно с подачи ФГБУ «Дом народов России» состоялся ряд семинаров и вебинаров на тему «Экспертная оценка лучших практик в сфере государственной национальной политики» и «Лучшая практика в области государственной национальной политики». Цель этих мероприятий заключалась в обсуждении успешного опыта реализации социальных практик регионального и муниципального значения. По итогам семинаров представителями ФГБУ «Дом народов России» был осуществлен отбор наиболее эффективных практик в сфере государственной национальной политики нашей страны для их тиражирования в будущем.
Популярная телеведущая и главная сваха страны Роза Сябитова в своих социальных сетях даёт подписчикам советы по поводу отношений и семейной жизни, а также нередко консультирует и по обычным житейским вопросам.
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