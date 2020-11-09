В ПФР рассказали, как изменятся пенсии россиян до 2023 года

Пенсионный фонд России анонсировал повышение пенсий в 2021—2023 годах, уже в следующем году выплаты увеличатся на несколько процентов.

Об этом сообщает в пятницу Life со ссылкой на данные ПФР.

Согласно данным фонда, «предполагаемое повышение размера пенсий стоит ожидать на протяжении последующих четырёх лет». В итоге выплаты каждый год будут повышаться примерно на тысячу рублей.

ПФР планирует, что пенсии будут индексироваться выше прогнозируемого уровня инфляции. В частности, в 2021 году индексация составит 6,3 процента, в 2022-м — 5,9 процента, в 2023-м — 5,6 процента.

Государственная Дума планирует рассмотреть бюджет ПФР во втором чтении 24 ноября. Как сообщает издание, эксперты полагают, что именно такое повышение пенсий будет утверждено.

Отметим, что наряду с пенсиями многие, например ветераны боевых действий и инвалиды всех категорий, получают ежемесячные денежные выплаты — их повысят с 1 февраля 2021 года. На сколько — определят исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год, пока он 3,8 процента.

Повышение пенсий – всегда хорошая новость. Ведь пособие от государства у многих совсем небольшое, каждая копейка, особенно если это единственный источник дохода, на счету. А если что непонятно, лучше пойти в Пенсионный фонд и записаться на консультацию. Специалисты ПФ сориентируют: когда, кому и на сколько.

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По инф. pnp.ru

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