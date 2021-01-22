«Фотография моей прабабушки». Клара Новикова. Новогодний голубой огонек (1980)

Одна из самых обсуждаемых тем в России – возвращение Алексея Навального из Германии на родные просторы и его задержание. Известно, что ФСИН хочет заменить условный срок оппозиционера по делу «Ив Роше» на реальный. Но и сторонники Навального не бездействуют, например, 19 января Сеть взорвало опубликованное ими расследование о «дворце Путина» под Геленджиком. За тем, как будут дальше разворачиваться события, не следит сейчас только ленивый. А мы предлагаем узнать пару версий о подводных камнях интриги, озвученных изданием "Собеседник". Это, акцентируем, всего лишь версии.