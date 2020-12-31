Звезда КВН Светлана Жильцова: она начинала с чтения программы передач

Светлана Жильцова была символом советского телевидения. Знаменитый «Клуб веселых и находчивых», «Веселые нотки», многочисленные концерты вела она – стройная красотка с короткой стильной прической и лучистыми глазами.

«Мне 12 лет и о замужестве думать рано...»

Родилась и выросла Света Жильцова в столице. Занималась в студии художественного слова городского дворца пионеров. За звонкий голос и идеальную дикцию в пятом классе ей (единственной из студии) доверили приветствовать XI съезд комсомола в Кремле. Восемь страниц текста! Заучивала наизусть, слово в слово. В финале громко кричала: «Ленинско-сталинскому комсомолу... слава!!!» Тогда впервые и проснулась знаменитой: портреты пятиклассницы, едва достававшей до трибуны (лишь голова торчала, пришлось подставить ящичек), печатали советские газеты и журналы, журналисты «Пионерской правды» приходили к ней домой брать интервью.

– Даже получала письма из воинских частей, среди них попадались и примерно следующего содержания, – с улыбкой рассказывает Светлана Алексеевна. – «Очень хотелось бы такую политически подкованную жену, поэтому предлагаю тебе, Светлана, руку и сердце». Написала ответ по-пионерски вежливый: «Большое спасибо за доверие, но мне всего двенадцать лет и о замужестве думать рано».

После школы поступила в Институт иностранных языков (факультет английского). Однажды на имя замдекана пришло письмо с телевидения: просили прислать студентку, которая могла бы выступить переводчиком в съемках телефильма «Россия в луче прожектора». Конец пятидесятых. Советское телевидение только зарождалось. Не у всех имелись телевизоры! К тем, у кого были, посмотреть диковинный «черный ящичек» приходили всем подъездом соседи.

Замдекана отобрала самых симпатичных студенток. Считала, что для телевидения это самое главное. Среди двадцати счастливиц оказалась и Жильцова.

Теленачальству она приглянулась больше остальных. После съемки одной программы ей предложили устроиться в телецентр на постоянной основе. Оформили диктором. Было Светлане всего двадцать. Вспоминает свой первый прямой эфир, когда доверили зачитать программу передач: от волнения сжималось сердце, тряслись руки, дрожали ноги...

Возвращалась домой (а жила в центре столицы на Большой Татарской), из-за угла высыпали мальчишки и радостно кричали ей вслед: «Привет, диктор «Второй программы»!»

Однажды на Масленицу собиралась молодежь. Подруга, приглашая Свету, расхваливала одного из гостей, который должен был вот-вот прийти: красивый, умный, спортсмен, кандидат наук, да еще и сын замминистра... Этим парнем был молодой ученый Владимир Серебренников. Познакомились, понравились друг другу – так вскоре появилась по-советски образцовая ячейка общества.

А зрители тем временем Жильцовой в мужья записывали Маслякова... В 60-е вся страна была почему-то убеждена: они – семейная пара!

Кстати, о КВН. Придумали передачу Альберт Аксельрод, Сергей Муратов и Михаил Яковлев. Сейчас бы их назвали телевизионными продюсерами, но на советском телевидении такой профессии не существовало. Просто активные и деятельные! Жильцова о новой программе узнала от режиссера Беллы Сергеевой. Но быть ведущей поначалу отказалась. Ждала ребенка!

– Когда я вышла из декретного отпуска, Белла Исидоровна сокрушалась: «Эх, Светка, какую хорошую передачу ты упустила!» – вспоминает собеседница. – Вела ее к тому времени актриса Наталья Защипина, очень талантливая. А мужчиной-ведущим был сам Аксельрод. Не знаю, по какой внутренней причине он позже ушел, я в телевизионные интриги никогда не вникала и держалась в стороне. А Защипина уезжала с театром на длительные гастроли, и режиссер Белла Исидоровна вторично пригласила меня. Масляков учился в Московском институте инженеров транспорта, кто-то из друзей, если не ошибаюсь, привел его на «телевизионные смотрины». И взяли. У Саши очень обаятельная улыбка!

Съемки проходили во дворце на Яузе (рядом с метро «Электрозаводская»). Прямой эфир, никакой записи и монтажей! Смотрели все, даже правительство, включая тогдашнего главу государства Никиту Хрущева. Он горячо болел за команды, выделял любимчиков.

Сергей Лапин, председатель Гостелерадио СССР, неоднократно подчеркивал на производственных планерках: «Жильцова влюбленно смотрит на Маслякова».

– А у меня просто была привычка: когда говорю, смотреть не в зрительный зал, а на собеседника – на Сашу. Уважительно и доброжелательно всегда к нему относилась, но ни о какой влюбленности, конечно, и речи не шло. Александр Васильевич женился на помощнице режиссера, девушку звали, как и меня, Светой. Она стала Масляковой. Когда в финале выпуска шли титры «над программой работали...», в числе прочих имен стояло «Светлана Маслякова», и зрители решили, будто мы поженились. Со всех концов страны в телецентр полетели поздравительные письма и телеграммы – нас поздравляли... со свадьбой, – рассказывает Жильцова.

«Всё, что хотела сказать зрителям, уже сказала»

– А у вас имелись любимые команды? – спрашиваю диктора.

– Конечно, – улыбается Светлана Алексеевна. – Например, очень нравилась команда Московского института нефти и газа (в 1982-м ее капитан Ярослав Харечко трагически погиб совсем молодым. – Прим.). И из Баку. В ней, кстати, играл Юлий Гусман. Много лет спустя он сказал мне: «Свет, а ведь мы все, игроки команд, были в тебя влюблены. Но к тебе... как к Ленину, боялись подойти, ты казалась такой строгой» (смеется). КВН 60-х стал продуктом хрущевской оттепели. Шутили задорно и смело! Но к началу 70-х оттепель закончилась похолоданием, в 71-м передачу закрыли.

Жильцова вела «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник». Читала новости. Вела огромное количество концертов, среди них, например, даже «Золотой Орфей» в 1975-м в Болгарии, где первое место присудили тогда никому не известной Алле Пугачевой. Исторический момент!

Рос сын Иван. Муж работал в сфере науки и преподавал в вузе.

– Если за годы брака у нас и возникали трудности (например, я порой бываю излишне эмоциональной – Володя всегда оставался сдержанным и спокойным), ни криков, ни ругани у нас в семье никогда не бывало, – говорит наша героиня о единственном своем браке.

В 86-м Александр Масляков сумел возродить КВН. Приглашал туда и бывшую соведущую. Жильцова отказалась наотрез: «Когда КВН закрыли, мне было за тридцать. А через пятнадцать лет и того больше. Хватит. Если мужчине позволительно быть лицом молодежной передачи в любом возрасте, то женщине, считаю, все-таки стоит соотносить ранг программы со своими паспортными данными».

В 90-е ушла на пенсию. На ТВ в современных передачах не появляется. Хотя приглашают регулярно. Но Светлана Алексеевна отказывается: «Всё, что могла и хотела сказать зрителям, считаю, уже сказала». Думается, зря упорствует. Современному ТВ не хватает таких добрых лиц и мудрости.

Светлана Жильцова – яркая ведущая Центрального телевидения. Много лет она украшала собой популярные передачи. И ее любили зрители разных поколений. Одно время она резко пропала с экранов, а возможно просто вовремя ушла, чтобы телевизионная аудитория запомнила ее только энергичной, молодой и красивой.



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