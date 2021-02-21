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Юрий Власов – суперчеловек в очках. Чего ему стоили рекорды?

Использованы материалы zen.yandex.ru   
21 Февраля 2021 г.
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Юрий Петрович Власов, самый титулованный тяжелоатлет всех времен, олимпийский чемпион 1960 года, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике. Он покинул нас на 86-ом году жизни. На его счету 31 мировой рекорд и 41 рекорд СССР. Но и это не все достижения кумира миллионов. Он еще и военный инженер, литератор и историк, депутат Государственной думы. Вспомним, как спортсмен шел к своим победам?

Юрий Власов – суперчеловек в очках

Власов стал всемирно известным спортсменом благодаря силе воли, огромному труду и желанию. Книга Георга Гаккеншмидта «Путь к силе и здоровью» стала проводником Юрия в большой спорт, которому он не изменял никогда.

Путь чемпиона

Родился будущий спортсмен 5 декабря 1935 года в небольшом украинском городке Макеевка Донецкой области. Отец, Петр Власов, – разведчик, полковник ГРУ, журналист, дипломат, специалист по культуре Китая. Мама, Мария Власова, – заведующая библиотекой. Благодаря маме оба сына – Юрий и Борис пристрастились к чтению и не представляли себе жизни без литературы.

Детство Юрия пришлось на годы войны. Мальчик постоянно недоедал и в восемь лет облысел от голода. С детских лет Юрий мечтал о карьере офицера или дипломата, собирался продолжить дело отца. Семейный совет решил, что для успешного старта в жизни нужно получить хорошее образование, и в 1946-м Юра стал курсантом Саратовского суворовского училища. В этом учебном заведении Власов всерьез занялся спортом. Спустя несколько лет он стал обладателем второго взрослого разряда по легкой атлетике, побеждал в лыжных гонках, в соревнованиях по конькобежному спорту и толкании ядра. Выигрывал городские соревнования по борьбе.

Поступив в 1953 году в Военно-воздушную инженерную академию, Власов начал занятия штангой. Тренировки в ЦСКА у Сурена Багдасарова для молодого спортсмена не прошли даром. Уже в 1957 году Юрий смог установить свой первый всесоюзный рекорд. В этом же году ему присвоили звание мастера спорта.

«Были взлеты, были и падения» – как в песне, так и в жизни Юрия не обошлось без досадного происшествия на соревнованиях во Львове. Там он повредил позвоночник и ногу, не удержав штангу в руках. Но дух спортсмена этот несчастный случай не подорвал. Лечение, режим, тренировки и… уже в 1959 году Юрий в Варшаве, на чемпионате мира и Европы, обходит американцев по абсолютному весу в толчке.

Олимпиада Власова

Приближались XVII Олимпийские игры, которые проходили в Италии в 1960 году. Нести знамя впереди всей команды было доверено перспективному спортсмену – Юрию Петровичу Власову. Он был первым спортсменом, который пронес флаг в одной руке! Но это триумфальное шествие было только началом восхождения олимпийской звезды.

Штангист сразу стал лидировать, оставив позади титулованных спортсменов: Бредфорда и Шеманского. Власов взял с первой попытки 185 килограммов! Зал взорвался аплодисментами. Зрители восторгались победой. С первой попытки он зафиксировал новый мировой рекорд – 520 кг!

Власов продолжил борьбу в одиночестве, попросив установить 195 килограммов на второй попытке. Под сводами дворца пронесся изумленный гул. Такой отваги от совсем еще молодого атлета никто не ожидал.

– Поднимет ли? – спрашивали люди друг друга. Власов поднял вес идеально!

А на табло зажглись магические цифры – 202,5 килограмма для третьего подхода!

Власов подошел к штанге. В его стройной фигуре, в его движениях виделась лишь красота, лишь неудержимая сила – и только! Вот он положил штангу на грудь. Гриф прогнулся от огромной тяжести дисков. Толчок! И колоссальный, еще никому и никогда в истории не поддававшийся вес оказался на его выпрямленных руках. Внешне все выглядело так, словно этот толчок не стоил ему никаких усилий. И – тишина, висящая в зале.

И вот в этой-то тишине с грохотом упали массивные очки интеллигента Власова. И только потом трибуны взорвались. Даже приученные к образцовой дисциплине музыканты гвардейского полка, бросив свои инструменты, зааплодировали, вскочили ногами на стулья и заорали во всю мощь своих натренированных легких: «Браво! Брависсимо!»

Зрители бросились к помосту, подхватили спортсмена на руки. Они не находили слов, чтобы выразить охватившее их чувство.

Итог захватывающего поединка потряс всех. Власов установил четыре олимпийских рекорда – сумма 537,5 килограмма (жим – 180 кг, рывок – 155 кг, толчок – 202,5 кг) и стал мировым рекордсменом. Это соревнование стали называть «Олимпиадой Власова».

Слава, почести ожидали дома олимпийского чемпиона. Кто-то советовал ему покинуть спорт на пике триумфа, но Юрий Петрович на мнения других не обращал внимания. Он продолжал тренировки и четыре года держал первенство, считаясь самым сильным человеком на планете! Золотые медали он привозил со всех соревнований, где принимал участие. Им был установлен рекорд, не имеющий аналогов, – 580 килограммов (в сумме троеборья). Свой собственный рекорд был превышен на 70 килограммов.

Пример для подражания

В этот период на Олимпиадах и чемпионатах мира за нашим выдающимся спортсменом следил австрийский парень Арнольд Шварценеггер. Семнадцатилетний юноша восхищался победами этих непревзойденных силачей. Особенно его поражали блестящие многократные победы Юрия Власова. Арнольд мечтал стать таким атлетом и изучал его методику тренировок.

В сентябре далекого 1961 года он 14-летним подростком приехал в Вену на чемпионат мира по тяжелой атлетике. По знакомству юношу провели в раздевалку к советским спортсменам, и он лично пожал руку Власову. Шварценеггер признался, что с того момента Власов стал его идолом, благодаря которому он серьезно занялся тяжелой атлетикой, а затем и атлетической гимнастикой.

«Власов всегда был рядом со мной. Я-то и летел в Москву с мыслью обязательно встретиться с этим человеком-легендой». Этими словами Шварценеггер закончил пресс-конференцию в Москве в 1988 году, патриотически прижав руку к сердцу.

Шварценеггер и Юрий Петрович Власов встречались два раза: первый – в 1960 году в Австрии, и второй – в 1988 году в Советском Союзе.

Впереди была Олимпиада в Токио. В победе Власова не сомневался никто, но развитие событий было непредсказуемым. Золото увез Леонид Иванович Жаботинский, будущий двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Власову Юрию Петровичу досталась серебряная медаль.

В тот момент Юрий Петрович покинул помост, но исключать спорт из своей жизни он не стал, а вернулся на арену атлетической борьбы. 15 апреля 1967 года Юрий Петрович снова установил рекорд и после этого он больше не участвовал в соревнованиях. В 1987–1988 годах спортсмен занимал должность председателя Федерации атлетической гимнастики СССР и многое делал для развития этого вида спорта в стране.

Власов – писатель

Юрий Петрович Власов полностью разрушил стереотип о спортсменах – тяжеловесах как о горе мышц с низким интеллектом. Он стал примером по-настоящему гармонично развитого человека: сильного физически и духовно, интеллигентного, очень умного, доброжелательного, ответственного и порядочного. Власов знал несколько языков, умело выстраивал любую беседу, был открытым и общительным человеком.

Много времени отдавая тренировкам, Юрий Петрович не забывал о втором своем призвании – литературе. В 1961 году его наградили призом на литературном конкурсе. В 1964 году вышла первая книга Власова «Себя преодолеть».

Потом были «Белое мгновение», «Солёные радости», «Особый район Китая. 1942–1945» (под псевдонимом Владимиров), изданная на многих языках.

А в 1989 году появился, пожалуй, главный труд Власова-писателя «Справедливость силы».

Легендарный советский и русский тяжелоатлет Юрий Власов скончался на 86-м году жизни 13 февраля 2021 года.

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