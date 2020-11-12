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Людмила Иванова: Меня не оскорбляет маленькая роль, главное – сыграть судьбу
Олег Перанов, sobesednik.ru   
12 Ноября 2020 г.
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Актриса Людмила Иванова сыграла в кино и в театре более двухсот ролей, но до конца жизни ее узнавали и окликали на улице как Шуру из фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман». И знаете что? Иванова на это вовсе не обижалась.

Людмила Иванова: Меня не оскорбляет маленькая роль, главное – сыграть судьбу

Цитаты:

Бросьте это все, выкиньте из головы и вернитесь! В семью, в коллектив, в работу!

* * *

Я, конечно, вам сочувствую, как женщина женщине, но ведете вы себя просто аморально!

* * *

А меня вообще сослали в бухгалтерию!

Довела Рязанова до слез

В самом начале рязановской кинокартины Новосельцев (Андрей Мягков) представляет героев: «Это Шура. Симпатичная, но, к сожалению, активная. Когда-то ее выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно».

По совпадению в тот период, когда снимался «Служебный роман», Людмила Ивановна играла в театре «Современник» и там занималась общественной деятельностью – была и председателем месткома, и парторгом, и даже депутатом райсовета. Она помогала коллегам-артистам выбить путевку в санаторий, установить домашний телефон, собирала партийные взносы и деньги, как ее Шурочка, на похороны или на подарки к юбилеям.

Но Эльдар Рязанов пригласил на эту роль Иванову вовсе не поэтому – он увидел ее в фильме «Помни имя свое», где актриса сыграла узницу концлагеря Надежду. Эльдар Александрович признавался, что плакал, когда видел, как там играла Иванова.

Людмила Иванова: Меня не оскорбляет маленькая роль, главное – сыграть судьбу

  • Кадр из фильма «Помни имя свое»

Обиделась на гонорар

Поначалу Людмила Ивановна хотела отказаться от работы в фильме Рязанова из-за маленького гонорара.

– За себя я никогда ни о чем не просила, а тут сама себе удивилась – пошла к Рязанову, – вспоминала актриса. – Ну что такое 13 рублей за съемочный день?! А за весь фильм – тысяч семь. При этом снимались с осени до весны. Другие получили 20, 30, 40 тысяч рублей... Знакомы мы с режиссером не были, тем не менее он пообещал поговорить с директором, и мне назначили не 13, а 16 рублей. Помню, Эльдар Александрович сказал: «Понимаешь, я ведь должен Немоляевой дать, Басилашвили – у него вообще ремонт...» Вот это меня очень обидело! Пришла домой, жалуюсь мужу: «Ну, совсем меня не ценят, просто ноги об меня вытирают». А он: «Молчи и даже не вздумай возникать. Эта роль принесет тебе очень много!» Умный у меня был муж. Прав оказался. Когда я была председателем месткома, то всегда звонила со словами: «Здравствуйте, это Шурочка!» И моим просьбам не отказывали. Вот почему зритель так полюбил мою героиню? Вроде бы сначала Рязанов сделал ее отрицательным персонажем и как будто глуповатая она. Но Шура любила людей и всё для них делала. Иногда, правда, по пословице: заставь дурака Богу молиться...

По воспоминаниям актрисы, Шурой она стала в первый же съемочный день. Андрей Мягков тогда сказал ей: «Полтора десятка лет работаю с тобой в театре и не знал, что у тебя такой противный голос».

Людмила Ивановна умоляла режиссера чуть-чуть повернуть судьбу Шурочки – сделать ее немного влюбленной. Хотя бы в Бубликова, которого она случайно «похоронила». Но в ответ услышала: «Нет. Идите и собирайте взносы».

Людмила Иванова: Меня не оскорбляет маленькая роль, главное – сыграть судьбу

  • Кадр из фильма "Служебный роман"

Была готова помереть

Мало кто знает, что из фильма вырезали целую сцену, которую так полюбила Иванова. Когда Шурочка, увидев живого Бубликова, влетает в лифт, а потом бежит по коридору и кричит: «Товарищи, я не виновата, в больнице умер однофамилец, а позвонили нам! А мне что теперь делать? Я на общественные деньги оркестр заказала, венок купила. Я бы сама померла, честное слово! Но на ленте на венке другая фамилия, не подойдет!» Когда Бубликов с кулаками подошел к Шурочке, она закричала: «Ура, да здравствует живой товарищ Бубликов!» Причем исполнитель роли Бубликова – Петр Щербаков – не знал об этой импровизации. И тогда он тоже сымпровизировал – начал кланяться: «Товарищи, спасибо за все!»

– Будучи такой характерной актрисой, Мила, как мы ее все называли, была героиней по жизни, – делится с нами актриса Светлана Немоляева.

– За всю жизнь я сыграла тридцать пять Клавдий, двадцать Людмил, были и Вали, и Нины, и Анны, и несколько Шур, – смеялась Иванова. – Люблю все роли и люблю всех женщин, которых играю. Меня никогда не оскорбляет маленькая роль, главное – сыграть судьбу.

Отсеивали за профнепригодность

А судьба у самой Людмилы Ивановны сложилась трудная. О начале Великой Отечественной войны она узнала в свой день рождения, ей исполнилось восемь лет. С мамой поехали в эвакуацию на Урал, в город Миасс. Трое суток они просидели на чемоданах на вокзале, чтобы попасть в вагон-теплушку. Иванова признавалась, что с тех пор не любила бывать на Комсомольской площади, где находятся три вокзала.

– Помню, очень плохо переносила сирену, которая объявляла о бомбежке. Меня просто рвало, выворачивало наизнанку. Наверное, поэтому я такая нервная, все время плачу, – вспоминала Людмила Ивановна.

Актрисой она хотела быть с детства, мечтала быть похожей на Ольгу Андровскую. И после школы подала документы во все московские театральные училища и институты. В Театральном училище имени Щепкина ей сказали, что у нее глаза разные: один – зеленый, другой – карий, это профнепригодность. Но взяли в Школу-студию МХАТ, где собрался по-настоящему звездный курс: Игорь Кваша, Галина Волчек, Ирина Скобцева, Леонид Броневой и другие.

Людмила Иванова: Меня не оскорбляет маленькая роль, главное – сыграть судьбу

  • Людмила Иванова в молодости

С Ахеджаковой делила деньги в туалете

Первым мужем актрисы стал Леонид Эрман, они познакомились в Школе-студии МХАТ, позже он стал директором театра «Современник», где до конца жизни играла Иванова. Она ушла от мужа к Валерию Миляеву. Он тогда поступил в физический институт, а Иванова там руководила драматическим кружком. А первому супругу она посвятила песню: «Я думала, ты – моя половинка, а ты оказался холодным, как льдинка». Да, Людмила Ивановна вместе со вторым мужем Миляевым сочиняли песни, некоторые из них стали настоящими хитами. Например, одну песню исполняла Анна Герман: «Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна...» Или которую любила петь сама Иванова: «Только мне всё кажется, ну, почему-то кажется, что между мною и тобой ниточка завяжется...»

– Мы ездили с Милой на левые концерты, – смеясь, вспоминает актриса Лия Ахеджакова. – И в каком-то научном учреждении, в туалете, делили деньги, кажется, по 45 рублей каждой досталось. И так боялись, что нас увидят и арестуют.

Сын стыдился роли Шурочки

После того как «Служебный роман» вышел на экраны, старший сын Иван сказал Ивановой: «Мам, ты пока, пожалуйста, в школу не ходи, а то народ смеяться будет». Одноклассники упрекали его: «А что, мама никого поумнее не могла сыграть?!»

В 2010 году в возрасте 39 лет умер младший сын Людмилы Ивановны – Саша. А через год и муж актрисы. От переживаний Иванова стала много болеть и уже не могла выходить на сцену театра. Одна из последних ее ролей в кино – свекровь главной героини в фильме Владимира Меньшова «Зависть богов», где она сыграла в паре с Жераром Депардье. После этого актриса сочинила стихотворение: «Я мясом Депардье кормила, и он меня поцеловал, и это было очень мило, весь зал от зависти рыдал».

Сама она скончалась четыре года назад, в возрасте 83 лет, после тяжелой и продолжительной болезни.

Замечательная актриса, для которой не существовало больших и маленьких ролей. Каждая ее работа была яркая и запоминающаяся, цепляла души зрителей и оставалась в их сердцах. Ее героини из народа близки и понятны каждому. И кажется, что с самой Людмилой Ивановной как будто бы был лично знаком. Звезда жизни этой талантливой актрисы погасла недавно, но, к радости, навсегда осталось  творчество, к которому можно время от времени обращаться, искать мудрость и черпать силы, находя в нем добрый и светлый посыл для себя.

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