Леонид Пантелеев: две биографии

112 лет назад, 22 августа 1908 года родился известный советский писатель Алексей Иванович Еремеев, гораздо более известный под псевдонимом Л. Пантелеев, или Леонид Пантелеев. Соавтором своей самой первой и главной книги «Республика ШКИД» он стал в восемнадцать лет.

С биографией Леонида Пантелеева все не так просто. Писатель словно бы прожил две жизни. Одна из них – это его официальная «советская» биография, другая – та, которую писатель скрывал почти до конца. В автобиографической (как сам автор указал в подзаголовке) повести «Ленька Пантелеев», изданной в 1939 году, ранние годы жизни писателя изложены следующим образом. Алёша Еремеев родился в Санкт-Петербурге, в семье казачьего офицера Ивана Адриановича Еремеева, выходца из старообряд- цев, героя русско-японской войны, впоследствии унаследовавшего семейное дело – торговлю лесом и дровами. Мать Алеши – Алек- сандра Сергеевна – происходила из купеческой семьи, была женщиной начитанной и одаренной музыкально. Семейная жизнь не задалась. Во время первой мировой войны родители Алёши расстались, Иван Адрианович уехал на лесозаготовки и умер там; Александра Сергеевна осталась одна с тремя детьми, зарабатывая на жизнь уроками музыки.

В 1916 году Алексей поступил в реальное училище, однако разворачивающиеся революционные события в 1917 году помешали учебе. В октябре Алёша тяжело заболел и пролежал в бреду весь Октябрьский переворот. В 1918 году вся семья, спасаясь от голода, переехала в село Чельцово. В начале 1919 года мама Алёши уехала в Петроград и не вернулась. Семья распалась, дети были вынуждены выживать, как могли. Алеша пытался торговать на базаре, потом начал воровать, стал беспризорником. Дальше последовала череда детских домов, откуда он сбегал, бродяжничество, аресты за грабежи и сбыт краденого. Мальчик пробирался в Петроград. Вскоре Алеша остался без денег, воровал, был пойман и отправлен в Мензелинск, в детскую колонию. В колонии было голодно и грязно, поэтому в начале зимы Лёша сбежал оттуда.

Скитания по стране, болезни, воровство, пытки работать сапожником, торговать папиросами – все это длилось несколько лет. В итоге будущий писатель все-таки оказался в Петрограде и там нашел свою семью. Пытался учиться, но бросил школу. Правда, несмотря на отсутствие полноценного образования, Алексей много читал, тратя на книги все деньги, которые давала мать, а также писал стихи.

Из-за проблем с деньгами он стал выкручивать электрические лампочки и продавать на базаре, но его поймали и отправили в республику ШКИД – петроградскую Школу-коммуну для трудновоспитуемых подростков имени Ф. М. Достоевского. Это стало поворотным моментом в истории беспризорника Лешки. В школе он взялся за ум, стал хорошо учиться, познакомился с Григорием Белых – своим будущим соавтором. Но за уголовное прошлое и достаточно буйный нрав Алексей Еремеев заслужил свое прозвище Ленька Пантелеев – в честь знаменитого время бандита-налетчика, которого боялись все честные граждане. Позже это прозвище стало псевдонимом. Буква «Л» в этом псевдониме не расшифровывается. Встречаются расшифровки «Леонид Пантелеев» и «Леонид Иванович Пантелеев».

Республика ШКИД

В 1923 году они с Гришей Белых увлеклись кинематографом, ушли из школы, отправились в Харьков, где поступили на курсы киноактёров. Но хватило друзей ненадолго – их привлекала романтика странствий. Некоторое время они занимались самым настоящим бродяжничеством. Но в конце 1925 года они уехали в Ленинград и там написали книгу «Республика ШКИД», которая вышла в свет в 1927 году. О ней с восхищением отзывался Горький и многие другие писатели, но была и жесткая критика, например, от знаменитого педагога Макаренко.

До 1936 года «Республика ШКИД» десять раз переиздавалась только на русском языке, была переведена на многие языки народов СССР и за границей. Когда был репрессирован Григорий Белых, через два года умерший в тюрьме, «Республику ШКИД» практически перестали издавать. Произведения Пантелеева тоже стали пе- чатать гораздо меньше. Второе рождение знаменитая книга пережила в 1960 году: ее снова издали, а в 1966 году сняли одноименный фильм, где Сергей Юрский сыграл роль Викниксора – Виктора Николаевич Сорокина. Прототип его – Виктор Сорока-Росинский, директор школы-коммуны для трудновоспитуемых подростков имени Ф. М. Достоевского.

В 1933 году у Л. Пантелеева вышла повесть «Пакет». Главный ее герой, Петя Трофимов, был признан критикой «литературным братом» Тёркина.

Позже Л. Пантелеев в той или иной форме продолжал знакомить читателей с Республикой ШКИД и ее обитателями: в рассказе «Американская каша», созданном также в соавторстве с Григорием Белых, в написанных самостоятельно цикле «Последние Халдеи» и автобиографической повести «Ленька Пантелеев». Герой этих произведений Ленька Пантелеев стал практически неотличим в сознании читателей от Л. Пантелеева.

Леонид Пантелеев много писал для детей. Первые детские рассказы были им созданы еще до войны. А самыми знаменитыми и любимыми у многих поколений стали произведения «Честное слово» и «Буква «Ты»».

Правда и вымысел

Какова же подлинная судьба советского писателя Леонида Пантелеева? В той истории, которую сочинил для себя сам писатель, он был самородком, бывшим беспризорником, которого спасла советская воспитательная система. Скрывал же Алексей Иванович свое дворянское происхождение, обеспеченную семью, и отца-офицера, награжденного орденом святого Владимира. В отличие от того, придуманного родителя Леньки Пантелеева, настоящий отец свою семью не бросал, не пил, а был арестован и расстрелян в 1919 году «на снежных пустырях Архангельска». Своего отца Алексей Иванович уважал и помнил всю жизнь, хотя видел его последний раз в 1918 году, перед арестом.

До революции в доме была большая библиотека, Алексей перечитал множество книг еще до поступления в реальное училище, брат и сестра даже прозвали его «книжным шкафом». Тогда же начал предпринимать попытки что-то написать самостоятельно. Революция перевернула жизнь семьи, все имущество было национализировано.

В книге «История моих сюжетов» Леонид Пантелеев поместил статью «Повесть «Лёнька Пантелеев» и моя подлинная биография». Там он выразил сожаление о том, что сам назвал повесть о Леньке автобиографической и рассказал о своем настоящем детстве. Какие-то события действительно происходили, но о многом писатель умолчал, а что-то, наоборот, придумал. Бродяжничество, голод и мелкое воровство не выдуманы, но, по словам самого писателя, вся его жизнь и все злоключения были на самом деле намного сложнее и интереснее, чем то, что написано в повести о Леньке Пантелееве.

После войны

Перед началом блокады Пантелеева хотели выселить из Ленинграда, даже прислали уведомление, отобрали паспорт и лишили прописки. Из-за этого писатель жил в голодающем городе без карточек на продукты. В марте 1942 года он находился практически при смерти от дистрофии, но почти постоянно вел свои заметки о блокадной жизни в Ленинграде. После войны эти записи легли в основу книг Пантелеева «Январь 1944» и « В осажденном городе». В июле 1942 года Фадеев по просьбе Самуила Маршака вывез тяжелобольного Л. Пантелеева на самолёте в Москву.

Снова писатель вернулся в родной город по командировке ЦК ВЛКСМ в январе 1944 года в канун снятия блокады и разгрома немцев под Ленинградом. На войне погиб его брат Вася.

Пантелеев женился на Элико Семёновне Кашия, у них родилась дочка Маша. В 1966 году писатель опубликовал книгу «Наша Маша», своеобразный родительский дневник, который ведет отец с самого рождения дочери. Пантелеев считал, что воспитание начинается «буквально с той минуты, когда ребенок появляется на свет».

Скончался легендарный писатель 9 июля 1987 года. Последняя книга – автобиографическая повесть «Верую» – была опубликована согласно завещанию лишь через три года после смерти Пантелеева, в 1991 году. На надгробии писателя надпись: «Алексей Иванович Пантелеев-Еремеев».

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