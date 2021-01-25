Гений в работе и настоящий мужчина в жизни: актер Павел Луспекаев

«Я мзду не беру. Мне за державу обидно» – эта фраза таможенника Верещагина из фильма «Белое солнце пустыни» стала визитной карточкой героя. А роль оказалась главной в карьере актера Павла Луспекаева.

Страдал от боли при каждом движении

После выхода на экраны «Белого солнца пустыни» в редакции журналов и газет посыпались тысячи писем с вопросами: «Кто он, этот артист? Расскажите о нем!» Несмотря на то, что в кинокартине Луспекаев появляется всего лишь в нескольких небольших эпизодах, его роль стала ключевой в этом фильме. Хотя к тому времени Павел Борисович был уже известен как исполнитель многих главных ролей в ленинградском Большом драматическом театре. Да и снимался тоже: например, в фильме «Республика ШКИД» сыграл преподавателя-силача Косталмеда.

«Паша в той роли придумал такой комический ход: он всегда поправляет свою прическу, которая была на пробор. И когда мальчик ударяет его по голове табуреткой, первое, что он сделал – поправил прическу», – вспоминал партнер актера по этой кинокартине Сергей Юрский. Правда, в том фильме Луспекаев не сыграл много своих сцен – попал в больницу. Сказалась давняя проблема, которой он мучился с юности: 16-летним подростком Павел сбежал из дома на войну и записался в партизанский отряд. Однажды ему пришлось пролежать в сугробе несколько часов, и он обморозил ноги. Тогда ампутации удалось избежать, но вот потом...

После войны Луспекаев поступил в Театральное училище имени Щепкина и уже на третьем курсе играл роли на сцене Малого театра. Но, окончив училище, с женой Инной Кирилловой уехал работать в Тбилисский русский театр имени Грибоедова. Как говорят очевидцы, притом что актер был очень пластичным и танцевал на сцене, уже тогда он страдал от боли при каждом движении. Затем был Киев – Русский театр имени Леси Украинки, где его однажды увидел артист ленинградского БДТ Кирилл Лавров. Он и рассказал своему художественному руководителю Георгию Товстоногову о талантливом актере. Луспекаева пригласили в Ленинград. Актер с легкостью вошел в коллектив и стал играть главные роли.

– Мне ведь все едино: что белые, что красные, что Абдулла, что ты... (цитата)

Режиссеры его боялись

– Иногда перед спектаклем Паша специально бегал по большим лестницам театра, – делится актер Иван Краско. – И это при его больных ногах! А все потому, что ему надо было разработать тело, завести себя, чтобы потом в нужной форме выйти на сцену.

В 1962 году болезнь Луспекаева обострилась, началась череда операций. Из-за непроходимости сосудов, чтобы избежать гангрены, пришлось сначала отрезать фаланги пальцев на ноге, затем – сами пальцы. Но Луспекаев, опираясь на трость, все равно возвращался на сцену. И вот... Говорят, что артист в это время стал раздражительным и нагрубил Товстоногову. Тот его уволил из труппы. И тогда, чтобы заработать, Павел начал сниматься в кино. Правда, больших ролей ему не предлагали.

– Мне кажется, это потому, что режиссеры боялись, что он подомнет под себя фильм, настолько был талантливым! – предположил однажды коллега Луспекаева Олег Басилашвили.

Был случай

Однажды на гастролях в Кисловодске Павел Луспекаев с товарищами опаздывали на выезд­ной спектакль в Пятигорск. Когда поезд подошел к перрону, стало ясно, что выйти невозможно: толпа пассажиров хлынула в вагон. Тогда Лус­пекаев громовым голосом объявил: «Граждане, расступитесь! Дайте пройти группе пациентов сумасшедшего дома! Не загораживайте проход!» Все оторопели и поневоле расступились. Артис­ты вышли. Двери стали закрываться. Пассажиры обо всем догадались и стали ругаться. «Не тех вывели, – сказал Луспекаев, – настоящие сумасшедшие в вагоне остались».

Кастинг проходил в больнице

В конце 1960-х режиссер Владимир Мотыль задумал снимать фильм «Белое солнце пустыни». На роль таможенника Верещагина решил пригласить... Анатолия Папанова. Но режиссер Геннадий Полока, у которого Луспекаев снимался до этого в двух фильмах, посоветовал попробовать именно этого артиста. Коллеги Мотыля отговаривали: актер только что сделал операцию – ему уже ампутировали обе стопы, и он теперь на протезах. И тогда режиссер поехал в больницу. Специально в сценарии, чтобы оправдать хромоту героя, решено было пересмотреть его биографию: мол, Верещагин – герой германской войны, неоднократно награжден Георгиевским крестом. Что ж тут удивительного, если у него костыли?!

– Приехал к Павлу в больницу, чтобы узнать, сможет ли он работать, – вспоминал Владимир Мотыль. – Как только вошел в палату, Луспекаев отбросил палку и продолжал разговор стоя на ногах. Прошелся несколько раз по комнате безо всяких подпорок. Думаю, это был заранее продуманный трюк, потому что он готовился к встрече с режиссером. Хотел убедить меня в том, что ему все подвластно. Предложение о костылях для Верещагина Луспекаев не принял. Решил показать всем, что не уступит болезни.

И артист со своей супругой поехал на съемки на берег Каспийского моря. Он согласился на все, только просил убрать сцену, где скачет на лошади, потому что ногами Луспекаеву было сложно попасть в стремя.

– Он все делал сам на тех съемках, ходил по песку несколько километров, опираясь на палочку и на плечо супруги. Инна носила ему с собой стульчик, чтобы отдыхал. Говорят, на это невозможно было смотреть. А он даже боли не показывал. Гений и настоящий мужчина! – рассказывает Иван Краско.

«Каждое утро перед съемками мы шли с Павлом на море, – вспоминал каскадер Александр Массарский. – Он надевал кеды, для него они были вроде как ласты. Заплывали далеко – за километр от берега. Вообще, фильм ему физически достался чрезвычайно тяжело. Но, плавая, он так тренировался перед съемкой».

В конце рабочего дня Луспекаев опускал ноги в ведро с холодной водой, потому что натирали недавно поставленные протезы.

– Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я ее, проклятую, есть! (цитата)

Похлопали и забыли

После фильма «Белое солнце пустыни» к Павлу Луспекаеву пришла популярность. Говорят, стал выпивать еще больше, хотя и раньше страдал этой привычкой. Мечтал сыграть Отелло, признавался, что знает, как душить Дездемону – не руками, а поцелуем. Его, узнавая, многие звали за свой стол. Вот и в Минске на съемках фильма «Вся королевская рать» Луспекаев выпил с поклонниками в гостинице. Утром его нашли мертвым в номере. Сердечный приступ.

Он не дожил три дня до своего 43-летия. Большой драматический театр Ленинграда отказался его хоронить, сославшись на то, что актер у них не работает. Траурными хлопотами занимались сотрудники «Ленфильма». Луспекаева похоронили на Северном кладбище Ленинграда. На его могиле петербургские таможенники поставили памятник с надписью: «С поклоном от таможенников Северо-Запада».

Когда в Доме кино отмечали 25-летие фильма «Белое солнце пустыни», космонавты, у которых есть традиция смотреть этот фильм перед полетом, предложили создать актерскую премию имени Павла Луспекаева за личное мужество. Предложение встретили аплодисментами. Правда, потом все об этом забыли.

– Было время – в этих краях каждая собака меня знала. (цитата)

Очень фактурный талантливый актер. Любую свою роль, даже второстепенную, он играл так, что все равно запоминался зрителю. Жаль, что рано ушел из жизни. Здорово, что оставил такой ярчайший след!

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