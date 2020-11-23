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«Голая правда» Александра Баширова
Анастасия ШИЛОВА   
23 Ноября 2020 г.
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Не так давно известному актёру Александру Баширову исполнилось 65 лет. Его фильмография впечатляет даже очень известных актёров - в ней более 160 фильмов и плюс десятки ролей на сцене театра.

«Голая правда» Александра Баширова


Баширов считается эпатажным актёром, но он не раз доказывал, что может сыграть и серьёзных персонажей. К тому, что в основном приходиться играть героев с негативным оттенком, он относится совершенно спокойно.

По его словам, несмотря на возраст, ему нравится привносить в работу что-то новое и необычное. По всей видимости, такой подход у Александра сформировался ещё во время учёбы. Например, на втором курсе ВГИКа его группе, в которой, надо отметить, собралась интересная публика (Фёдор Бондарчук, Рената Литвинова, Иван Охлобыстин и т. д.), нужно было поставить сцену появления пуделя в «Фаусте». Александр не знал, что вся кафедра будет присутствовать, и по совету режиссёра-постановщика вышел на сцену совершенно голый. Для зрителей и комиссии это было настоящим шоком. После этой выходки его хотели отчислить, но к счастью, передумали. Баширов потом признавался, что ему даже понравилось. «Мне есть, что показать», - сказал по этому поводу актёр.

Мало кто знает, но Александр мог сделать неплохую карьеру в США. Произошло это после того, как он женился на Саре Венди Ньютон - американке, которая приехала в Советский Союз, чтобы познакомиться с тем, как здесь развит кинематограф. У пары есть сын, Кристофер. В Штатах Баширов успешно закончил курсы актёрского мастерства и перед ним открывались довольно широкие перспективы… Но, как потом признавался артист, русский менталитет не позволил ему в полном объеме приспособиться к западному образу жизни - и он вернулся домой. Об этом Баширов совершенно не жалеет, так как судьба и здесь свела его с очень талантливыми режиссёрами и актёрами.

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