Ас страны Советов

8 июня 2020 года исполнилось сто лет со дня рождения самого результативного и прославленного военного летчика, трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба. Он вошел в историю как искусный истребитель, который стремился первым атаковать противника и овладеть инициативой.

Биография Ивана Кожедуба

Будущий летчик родился 8 июня 1920 года в селе Ображиевка (сейчас Сумская область, Украина) в семье церковного старосты. Иван был пятым младшим ребенком. Воспитывали детей в строгости, уже в пятилетнем возрасте Ваню отправляли сторожить сад, чтобы приучить к труду и ответственности.

От отца, который самостоятельно выучился грамоте и очень любил читать, Иван перенял жажду приобретения новых знаний и в раннем возрасте тоже самостоятельно научился читать. Поэтому раньше сверстников, в шестилетнем возрасте, был принят в школу. От матери, мастерицы вышивать, Иван унаследовал способности к рисованию. Во время учебы он оформлял стенгазеты, рисовал лозунги и плакаты. Позднее Иван Никитович вспоминал: «Рисование выработало у меня глазомер, зрительную память, наблюдательность. И эти качества пригодились мне, когда я стал летчиком».

В школе Кожедуб занялся гимнастикой. В тринадцатилетнем возрасте, подражая приехавшему в село цирковому силачу, он научился поднимать и выжимать одной рукой двухпудовую гирю. Позднее, участвуя в многочисленных воздушных боях, Иван не раз убеждался, какое огромное значение для летчика имеет физическая выносливость. Он писал: «Резкие снижения с большой высоты на малую, минутные перегрузки, от которых порой темнеет в глазах, – все это легко переносит физически закаленный человек. Иногда в бою, выполняя каскад фигур, на мгновение теряешь сознание. Придешь в себя, сейчас же включаешься в боевую обстановку и снова действуешь на любой высоте, при любой скорости, в любом положении. Это умение выработалось у меня благодаря спортивной тренировке. Даже во фронтовой обстановке я старался найти время, чтобы сделать зарядку».

В 1934 году Иван окончил неполную сельскую школу, после чего два года учился на рабфаке и одновременно работал библиотекарем в сельской библиотеке. В 1936 году поступил в химико-технологический техникум в городе Шостка. В 1939 пришел в шосткинский аэроклуб.

Техникум Кожедуб так и не окончил – в начале 1940 года был призван в Красную армию и осенью того же года окончил Чугуевское военное авиационное училище лётчиков. По окончании как один из лучших курсантов был оставлен в нём лётчиком-инструктором.

Первый блин

Когда началась война, все училище эвакуировали в Казахстан. Иван Кожедуб постоянно писал рапорты с просьбой отправить его на фронт и в марте 1943 года в составе истребительной авиационной дивизии отправился на Воронежский фронт.

Летчику выдали новый истребитель Ла-5, и первый же бой чуть было не стал последним.

Во время взлета он потерял из виду своего ведущего, увидел, что на аэродром летят бомбардировщики противника. Думая, что есть возможность отличиться и в первом же бою сбить врага, Кожедуб сам оказался под ударом немецкого истребителя. А после этого в его Ла-5 попало три снаряда своих зениток, защищавших аэродром. Чудом Иван спасся, но самолет не подлежал восстановлению.

Лётчику пришлось месяц просидеть на земле, лишь время от времени летая на «остатках» — имеющихся в эскадрилье свободных самолётах, пока он не получил новый Ла-5. Все это время он учился теории воздушного боя, рисовал схемы, изучал опыт прославленных пилотов, таких как Покрышкин. Формулу боя Покрышкина «Высота – скорость – маневр – огонь» Иван записал в свой фронтовой блокнот.

Воздушные подвиги

В начале лета 1943 года Кожедубу было присвоено звание младшего лейтенанта, затем он был назначен на должность заместителя командира эскадрильи.

Свой личный счет сбитых вражеских самолетов летчик открыл во время Курской битвы: 6 июля 1943 года во время сорокового боевого вылета Кожедуб сбил свой первый немецкий самолёт – это был бомбардировщик Юнкерс-87. Уже на следующий день он сбил второй самолет, а 9 июля – сразу два истребителя.

Первое звание Героя Советского Союза Кожедубу (уже старшему лейтенанту) было присвоено 4 февраля 1944 года – к этому моменту на его счету было за 146 боевых вылетов и 20 сбитых самолётов противника.

В августе 1944 года, получив звание капитана, Иван Кожедуб был назначен заместителем командира 176-го гвардейского полка на 1-м Белорусском фронте. Тогда же пересел на Ла-7.

19 августа 1944 года Кожедуб вторично получил звание Героя – за 256 боевых вылетов и 48 сбитых самолётов противника.

«Точный маневр, ошеломляющая стремительность атаки и удар с предельно короткой дистанции», – так, по словам самого Кожедуба, должен выглядеть идеальный воздушный бой.

Когда на одной из послевоенных встреч молодые летчики спросили Ивана Никитовича, какой из фашистских самолетов, сбитых на войне, чаще вспоминается, он ответил: «Два последних – 61-й и 62-й. Эти две вражеские машины упали на улицы горящего Берлина 17 апреля 1945 года. Тогда два советских летчика вступили в бой с сорока самолетами врага. И победили! Мысль о том, что под крыльями логово фашистского зверя, что совсем близко от него победоносно наступают советские войска, придавали силу и уверенность. Я вложил в этот бой все свои знания и мастерство».

18 августа 1945 года за совершенные подвиги Иван Кожедуб в третий раз удостоился звания Героя Советского Союза.

За годы войны Иван Никитович совершил 330 боевых вылетов, провел 120 боев, но немцам не удалось его сбить ни разу. Даже если в машину попадали, Кожедуб никогда не бросал свой самолет, а сажал его на землю. Всего летчик сбил 62 самолета противника. Среди них – два бомбардировщика, три штурмовика, 17 пикирующих бомбардировщиков и даже один реактивный истребитель. Этот бой случился 19 февраля 1945 года, когда летчики увидели в воздухе незнакомую боевую машину, за которой их Ла-5 с трудом успевал. Но Кожедуб смог сбить противника, зайдя «со спины». Так первый в мире реактивный истребитель, чудо немецкой техники стал трофеем советского летчика.

«Для того чтобы побеждать врага, надо знать его слабые и сильные стороны», – утверждал Иван Никитович. Он анализировал каждую схватку, каждый вылет, изучал газетные статьи об авиасражениях.

Корея

Уже после войны Иван Никитович окончил Военно-воздушную академию и одним из первых освоил управление новым реактивным истребителем.

Во время войны в Корее Иван Кожедуб командовал 324-й истребительной авиационной дивизией. С апреля 1951 по январь 1952 года лётчики его дивизии одержали 216 воздушных побед, в том числе сбили 12 «сверхкрепостей», потеряв всего 27 машин (погибло девять пилотов). Это была одна из ярчайших страниц боевого применения реактивной авиации в истории советских ВВС. Самому Кожедубу, однако, запрещалось лично участвовать в боевых действиях, и он совершал лишь тренировочные полеты.

Мирное время

Иван Никитович еще долго служил, рос в званиях, получая все более ответственные посты, в 1985-м стал маршалом авиации. На склоне лет начал и политическую карьеру, избирался депутатом Верховного Совета СССР.

Выдающийся летчик, трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб был награжден двумя орденами Ленина, семью – Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах» СССР 2-й и 3-й степеней и медалями, а также иностранными орденами и медалями.

Иван Никитович прожил 71 год, скончался 8 августа 1991 года. Его самолет Ла-7 находится в Центральном музее ВВС в Монино.

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