На канале блогера Ирины музыкально, школьно и очень душевно

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В одном из своих размещенных роликов блогер предлагает увидеть салют. Зрелище это всегда завораживающее, чудесное, поэтому почему бы нам сейчас тоже не насладиться фейерверком в небесах?
Действо проходило, видно, что в большом городе, при огромном скоплении людей, которые радостно ликовали при открывающихся вверху огненных эффектных картинах. Все это сопровождалось звучащей никогда не стареющей классической музыкой.
Есть ролик, посвященный Великой Победе. Тема всегда актуальная, и особенно с наступленьем весны. В видео была исполнена песня «Дороги трудные Победы» с прекрасными, берущими за душу совами. А Ириной был подобран к композиции видеоряд.
И вот комментарии:
Ирина Сабанина: «Спасибо, Ирина, за трогательное видео, до слез... За песню, так давно ее не слышала... С Днем Победы! Мирного неба на всей Земле!»
Творческая мастерская: «9 Мая - это праздник со слезами на глазах... Помним! Чтим! Гордимся»
Наверное, других откликов тут и не может быть, ведь практически по каждой семье, так или иначе, прокатилась война. И ее ужас болью отзывается в сердце любого человека.
Во многих роликах, как и в названном «Женщина, которая поет», блогер демонстрировала свое искусство создавать видео. Например, примадонна Алла Пугачева исполняла здесь свою песню из рамки. В конце были даны фото артистки – кадры с помощью разных эффектов сменяли друг друга.
Стоит отметить, что на просторах интернета нашлась в лице Ирины еще одна блогер-умелица видеомонтажных дел, которая не стоит на месте, стремится к развитию и хочет быть с разными компьютерными технологиями на ты.
Погуляем по Ирининым роликам, ориентируясь по заголовкам. Опять отметим, что много школьного: «5 «Г» класс Неделя пятиклассников», «Фотоальбом 5В класса МОУСОШ №7 г Твери», «Поздравление с Днем учителя учителей МОУ СОШ№7 г. Твери», «Прощание с детством 9б класс 2020 год» и т.д. Кому интересна тема сейчас или кто ностальгирует по школьной поре, можно погрузиться в Иринины ролики и информационно и эмоционально себя подпитать.
И опять музыкальные композиции, творчески оформленные блогером: «Письмо Шопену» (прекрасный романс-письмо, посвященное великому композитору Фридерику Шопену в исполнении Ирины Беляковой), «На голубом Дунае» (точнее, «На прекрасном голубом Дунае») – вальс Иоганна Штрауса, одно из известных классических музыкальных произведений; песня «Старый рояль» из любимого многими фильма «Мы из джаза» и другие. В этих роликах можно просто отдохнуть душой и наполниться новыми светлыми чувствами.
Оторваться от будничной суеты, погрузиться в мир музыки и творчества позволяет канал блогера Ирины, который находится на платформе YouTube. Здесь собраны ролики с поздравлениями, песни с оформленным блогером видеорядом. Так как Ирина – учитель, то и школьная тема нашла на канале свое отражение. Например, можно посмотреть видео с концертом в МОУ СОШ №7 города Твери «По страницам новогодних праздников», ролик про учительницу, про школу – планету детства и многое другое. А вот и сама Ирина, знакомьтесь!
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