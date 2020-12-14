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Блогеры – дачники поневоле. А что, так бывает?!
Наталья ЛАНИНА   
14 Декабря 2020 г.
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Обычно дачниками становятся по желанию. А ту на Яндекс Дзен нашелся канал про дачников поневоле. Почему так? Может, принуждал кто их силой? Наверное, нет. А судя по визитке перед записями, просто у людей, которые стали использовать дом без удобств в городе под дачу, не было опыта в садоводстве и огородничестве. И на канале «Два дачника поневоле» как раз разговор ведется об их победах, находках и ошибках на этом поприще.

Блогеры – дачники поневоле. А что, так бывает?!

Наблюдать за первыми шагами кого-либо в чем-либо бывает иногда любопытно. И для начала посмотрим по заголовкам. Вот, например, что нашлось: «Обрезка 3-х летнего винограда в начале декабря» (как раз еще этот месяц идет!), «Во всех комнатах на нашей даче мне уютно, хочу рассказать о бирюзовой», «Что я никогда не посажу на своем дачном участке», «Готовим ремонтантную малину к зиме и обрезаем ее двумя способами», «Если бы не раскопали корень сливы, она бы погибла», «Как заварить компостный чай, для посадки деревьев и кустов осенью», «Ежики помогают нам справиться с вредителями сада и огорода», «Дачный светофор. Три яблони - три цвета, три вкуса», «Я очень благодарна мужу, что он купил именно эти кресла на дачу. Первый год дачничаем» и т.д.

Блогеры – дачники поневоле. А что, так бывает?!

Это всё касается, как все заметили, исключительно дачных дел, которые в силу наступления холодного периода сейчас пока у многих находятся на втором плане. Но есть и другие интересные записи. Например, актуальный пост «Что можно сделать, чтоб украсить дом, квартиру к Новому году. Делюсь своими идеями». Вот что придумала автор и написала: «Маленькой еловой веточкой и одной интересной елочной игрушкой можно украсить настенные часы».

Блогеры – дачники поневоле. А что, так бывает?!

И еще одна задумка и воплощение: «Когда обрезаю виноградную лозу на даче, то самую красивую откладываю в сторону. Потом из этой лозы я сплетаю венок. Раньше обрезала с лозы виноградные усики, а сейчас оставляю, на них можно повесить шары. Получается красиво. Этот венок из лозы можно использовать и на другие праздники, поменяв наполнение».

Блогеры – дачники поневоле. А что, так бывает?!

На этом идеи блогера не заканчиваются, и кому интересно, можно посмотреть ее пост целиком.

А вот забавное нашлось о любимом внуке. Запись называется «Как играя, я учила внука читать. Такие занятия ему очень нравились, до этого не упросишь».

Даввайте опустим про науку учить читать, здесь еще есть история, которая может заставить многих улыбнуться: «Хотела внука на вывесках или названиях заведений поучить читать. Рядом с нашим домом кофейня, предложила прочесть. Прочел на доске: «Ме-ню». Спросила, знает ли он, что это. Ответ был положительный: «Бабушка, это книжечка, где родителям написана пицца, а мне большой сладкий круасан и молочный коктейль. Вот так».

И все-таки напоследок... давайте немного про дачу. Но только с декоративной стороны на нее в этот раз посмотрим. Заголовок поста будет говорить здесь сам за себя. Вот он: «Цветы на даче в старых деревянных ящиках и дырявых кастрюлях. Красиво, дешево и не на один год». И обозначим полученные хозяевами городской дачи красивые результаты.

Например:

Блогеры – дачники поневоле. А что, так бывает?!

И еще:

Блогеры – дачники поневоле. А что, так бывает?!

Ну что, уважаемые читатели, как говорится: «А вам слабо?» И вообще, не потянуло ли уже на родные «шесть соток»?..

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