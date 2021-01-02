Все знает о лайках и вам расскажет блогер Григорий Насыров

Если вас интересуют такие замечательные собаки, как лайки, то точно стоит посетить канал «Григорий Насыров Лаечники Урала», который базируется на видеохостинге YouTube . Здесь, как следует из визитки, размещены рассказы об охоте, интервью, архивные фото и видео, обзор испытаний и выставок лаек.

Например, в прошлом году в марте состоялась Ревдинская городская. Хотите на ней побывать – виртуально, конечно? Да, пожалуйста.

Вступительные слова в видео говорили достаточно долго, примерно было занято этим около восьми минут. А потом уже были показаны и главные участники события – собаки. Впечатляющие, конечно, животные – сильные, внушительных размеров – просто красавцы.

В ролике собаки по очереди вместе со своими хозяевами делали небольшую пробежку (вот так, не одним животным, оказывается, приходится стараться на выставках!). Многие собаки, когда затем хозяева вели их по кругу, лаяли. Было непонятно, то ли это они от радости, что находятся на своеобразной прогулке, то ли от волнения, что вокруг столько людей и собак-конкурентов. В общем, смотреть на все это было любопытно, забавно. И, наверное, кто выставку собак видит вообще в первый раз, впечатлительно.

А желаете, уважаемые зрители, посмотреть охоту по белке? Видео снабжено здесь следующим комментарием: «ЗСЛ Ачча работает по белке, отрабатываем слежку, белка не западает, хорошо идет верхом, лес редкий, погода отличная, для собаки сложностей нет. Автор видео и владелец суки Павлов Владислав».

Собака в ролике на белку лаяла очень звонко, смотрела вверх на деревья, и сразу можно было понять, на каком из них сидит (наверное, очень напуганное) животное. Собаку хозяин несколько раз похвалил. Но та то и дело все равно еще и еще старалась показать, где нашла в лесу белку, и лаяла, лаяла, лаяла....

В другом видео Ачча (видимо, та же самая) знакомилась уже с барсуком. К ролику было размещено такое вот пояснение: «Сука Ачча (в возрасте до года), первое знакомство с барсуком. Сука родилась в апреле, в первый охотничий сезон вошла в 6 месячном возрасте. И почти полностью пропустила его из-за травмы (шрам на морде). Конечно, со зверем она познакомилась, но не так плотно, как хотелось. Весной начал притравливать. И уже летом сработала барсука на Д2 в Перевалово у Сергея Анатольевича Ельцова. Автор видео и владелец суки Павлов Владислав».

Ачча опять громко лаяла на животное. А барсуку ничего не оставалось делать, как вжаться в угол забора и ждать своей участи. Но так продолжалось на удивленье недолго. Животное оказалось не робкого десятка и несколько раз побегало за собакой – в обиду себя старалось не дать. Кто-то, наверное, хозяин Аччи, говорил за кадром: «Хорошо, хорошо!» И еще: «Взять, взять!». Но в итоге все остались живы-здоровы. Вот так воспитываются собаки-охотники – любопытно!

Еще Ачча в одном из роликов познакомилась с куницей. Чем все закончилось – можно узнать из видео на канале. И найти там еще много всего интересного. А вы, уважаемые читатели, знаете что-нибудь о собаках лайках?

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