Много разных житейских историй расскажет «Бабуля в джинсах»



Нередко блогеры обращаются в своих постах к историям из собственной жизни. Но есть также и те, кому и о ситуациях, происходящих с другими людьми, рассказывать тоже нравится. Например, блогеру, которая ведет на платформе Яндекс Дзен канал «Бабуля в джинсах ». Она успевает и с тем, и с этим.

Сначала пара блогера записей о себе. Например, из актуального нашлось про прививку от коронавируса. Вот что пенсионерка думает по этому поводу: «Вот и объявили о всеобщей вакцинации. Мне позвонила приятельница, у нее тоже диабет, как и у меня. Только у меня инсулинозависимый, а у нее нет, обходится таблетками. И помоложе она. Приятельница полна оптимизма, говорит, что как только появится возможность, сразу пойдет и сделает себе прививку. (...) Мы в группе риска, это известно. И мне тоже надоело жить в напряжении. Но и прививаться боязно. Вот от гриппа последние годы делала прививку всегда - никаких побочек, все нормально. И страха не было совершенно, даже в голову не приходило опасаться чего-то. Но с новой вакциной все иначе. Ничего толком еще неизвестно. И я сейчас не решилась бы. Хочу послушать отзывы, какая у знакомых реакция будет. Пока никто в моем окружении не вакцинировался».

О вакцинации сейчас, наверное, многие думают. А каково ваше мнение на этот счет, уважаемые читатели?

Следующий отрывок из зарисовки блогера будет про масочный режим: «Наивная я, думала, что народ у нас ответственный. Ладно, на улицах вижу, что не все в масках. Но это и понятно - ни к чему, сама против такого. Но уж в магазине была уверена, что все будут в масках. Захожу в «Пятерочку», сама в аптечной маске, перчатках одноразовых, с санитайзером в кармане. Во всеоружии, в общем. И что вижу.

Народу в торговом зале мало, полдень. Это и хорошо, меньше людей - меньше рисков. Но что меня удивило и возмутило - в масках-то и нет никого. На двери магазина объявление висит, что вход в масках, но по факту всем на это плевать. Несколько покупателей на весь магазин, но все с открытым лицом.

Какая-то женщина с саженцами в руке, так и норовила ближе ко мне подойти. Я от нее, она ко мне. Как будто про социальную дистанцию ничего и не слышала. Но я-то ее не заражу, конечно, что ей бояться. А вот мне было не по себе. Купила я быстренько, что надо было, и ушла. Кассир-парень только и был в маске, больше никого».

Наверное, знакомая описана блогером ситуация. А вы как поступаете, ходите в общественных местах маске?

О чем же еще ведет разговор со своими читателями автор канала «Бабуля в джинсах»? Заголовки публикаций такие (и это уже истории про других): «Соседке по даче 82 года и я ни разу не видела ее без макияжа», «Устроилась работать санитаркой в больницу не вовремя. Страшно заразиться и уволиться стыдно», «Сиделка с совместным проживанием: не просто так идут на эту работу. История одной сиделки», «Подруга жалуется, что ее взрослый сын никак не может найти женщину для жизни», «Парень посмотрел, как живет моя племянница и передумал на ней жениться», «Приятельница-пенсионерка приехала в гости, похвалилась новым планшетом, а мой раскритиковала», «Моя коллега всю жизнь умывалась хозяйственным мылом, а вместо крема для лица использовала вазелин. И выглядит моложе меня», «Они купили сардельки, яблоки и конфеты. Как в магазине я увидела пожилую влюбленную пару» и т.д.

Еще на канале можно найти рецепты масок для лица, размышления о пользе разных продуктов, в том числе и с ракурса лечащего средства, и много другого любопытного.

Аудитория оставляет часто теплые мнения на заметки автора канала «Бабуля в джинсах», некоторые люди вспоминают и свои случаи из жизни.

Как выглядит блогер подробнее – остается интригой. Некоторые ее коллеги по цеху тоже так делают, показывают в кадре, например, только руки или скрывают лицо. Это их право. Здесь из записок автора можно понять, что всем этим стоит мудрая взрослая женщина, которая многое подмечает в происходящем, размышляет о разных явлениях и главное, не остается равнодушной к собственной жизни.

На нашем сайте читайте также:

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...