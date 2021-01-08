"Бабушка-онлайн" Нина старается быть интересной себе и другим

«И мама, и бабушка, и блогер» - пишет о себе Нина, которая ведет страничку в приложении Instagram. Эта дама старается быть интересной себе и людям и очень любит путешествовать по миру. Многие яркие моменты своей жизни она запечатлевает в фотографиях.

В постах она размещает снимки не только свои, но и близких и дорогих ей людей, а также членов команды, с которой работает в сетевом бизнесе. Например, есть снимок сына со свадьбы, фото дочки с другими девушками в русских платках, маленькой внучки на занятии в «Циркаченке». А еще можно лицезреть в постах блогера разные города. Из российских, к примеру, Красноярск или Улан-Удэ.

На этом снимке можно увидеть знаменитый Иволгинский буддийский монастырь-дацан. Расположен он в Республике Бурятия в селе Верхняя Иволга.

Где еще побывала в путешествиях Нина? На Кипре. Как и всякая деловая женщина она там, судя из размещенных на страничке постов, не только отдыхала. Поэтому, наверное, и наряд на блогере здесь такой не пляжный, а транслирующий образ деловой дамы.

Нина считает, что у природы, как поется в песне известного фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман», нет плохой погоды. Даже если идет снег в конце мая. Как и в жизни не бывает несвоевременных ситуаций, пишет дама, важно правильное и позитивное отношение к ним.

А вот такие размышления возникли у блогера по поводу бабушек. «Возраст бабушек начинается по-разному! И большая часть бабушек полны сил, энергии, энтузиазма и готовы вести и ведут активный образ жизни. Я сегодня тоже бабушка. У меня внук и внучка. Я люблю проводить время с детьми и с внучатами. Я люблю путешествовать, развиваться личностно и кроме домашних дел ещё у меня есть мой бизнес. Поделитесь вашим опытом, как вы в этот век скоростей успеваете всё».

Есть у блогера и другие любопытные мысли. «Однажды я услышала: дорога в тысячу миль начинается с первого шага. Многие люди мечтают о более качественной жизни, а так и никогда не делают этот первый шаг к своему успеху. А как у вас с этим обстоят дела?»

Во многих записях, можно заметить, Нина приглашает к разговору свою аудиторию, задает ей вопросы.

И вот еще напоследок интересный пост: «Наверняка вы тоже в жизни проживали такой момент, когда нужно принять какое-либо решение. Особенно когда это касается смены деятельности. Даже если предвидится материальный рост, по карьерной лестнице и в личностном развитии. Просто начинает ломать, хочется свою ответственность переложить на кого-либо, так как идем советоваться к другим, начинается метание «и за красивых и за богатых». Людям нелегко решиться на что-то, особенно в том случае, если надо пойти на какой-то риск. Останавливает страх перед неизвестностью. Ведь может случиться так, что многое придётся поменять: привычный уклад жизни, место жительства, круг друзей и знакомых. Но самое большое изменение произойдет в вас самих. Именно от принятия решения на 100% зависит ход дальнейших действий и результата!!! Желаю вам смелости в принятии каких-либо решений!!!»

Только бы решения были верными, не усложняющими себе и другим жизнь, хочется добавить к посту Нины. А вы, уважаемые читатели нашего сайта, смело принимаете решения? Вообще есть желание быть такими же активными бабушками, как этот блогер?

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