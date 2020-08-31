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Дедушка Нильсон стал известным блогером… замешивая слаймы

Наталья ЛАНИНА   
31 Августа 2020 г.
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Покорить YouTube. Такое желание имеют многие пользователи интернета. Но не всем, даже молодым людям, которые с новыми технологиями абсолютно на ты, это удается сделать. А вот Нильсон Изаиас, который разменял уже седьмой десяток, смог. Нильсон любит животных, свой сад, семью, показывает в видео свою обычную жизнь. А еще... он делает слаймы. Нетипичное увлечение для дедушки, правда?

Дедушка Нильсон стал известным блогером… замешивая слаймы

Вот так, уважаемые читатели, возьмите себе на заметку. Хотите покорить аудиторию как блогер, подсядьте на увлечение внуков! У дедушки на канале много роликов, где он изготавливает популярные сейчас у детей липучки, и с каждым разом, судя по репликам, получается это у него все лучше и лучше.

Но лизуны – не единственная привлекалочка канала, которая притянула к нему миллионы подписчиков. Есть и другой момент. Дедушка, оказывается, своих подписчиков записывал в блокнот, а потом в своих видео благодарил каждого в отдельности. И это тоже сработало. А ведь вначале о канале Нильсона Изаиаса особо толком аудитория YouTube и не знала.

По информации из открытых источников Нильсон Изаиас в настоящее время находится на пенсии, живет в Сан-Паулу с женой и сыном. Около тридцати лет блогер работал в школе и занимался деятельностью, связанной с уборкой. И постоянно находился таким образом среди детей. Канал на YouTube завел, чтобы чем-то занять себя, находить новых друзей и обмениваться идеями.

В одном из видео блогер рассказывал о карамболе и ее соке. Это такой экзотический желтый фрукт, мягкий и способный отлично утолить жажду. Еще фрукт служит украшением различных десертов (в разрезе получаются как будто бы звездочки). Нильсон продемонстрировал дерево с плодами, опавшую карамболу, сорвал фрукт и показал его на камеру очень близко, чтобы зрителям можно было как следует все рассмотреть. А потом слышно было, что блогер его попробовал. Далее шла демонстрация внутренности плода. В общем, представление, что же это такое составить по видео можно.

Еще камера прошла своим «глазом» по саду дедушки Изаиаса. Он демонстрировал там также другие растения и сорванные плоды. Что можно сказать об увиденном? Впечатляюще, конечно, выглядит приусадебная территория в жаркой стране! И потом был в ролике собственно обещанный сок карамболы (с этим связано название видео). Дедушка показал его в графине, сок чем-то внешне апельсиновый напоминает, налил кружку, и за кадром слышно было, что попил. На звуки из кухни пришла собака. И хотя было заметно, что ее очень интересовало, что же происходит, она, отворачивая морду, делала вид, что ничуточки.

Видео на канале у дедушки представлено много. Сделаем смелый вывод, что блогеру очень нравится его увлечение. А вам, уважаемые читатели, на заметку: если хотите стать популярным в YouTube, можно использовать нестандартные способы и транслировать то, что никто от вас не ожидает увидеть – ну как дедушка Нильсон с лизунами-слаймами. Вроде бы ничего необычного, а как сработало!
Может вам на трюковом самокате прокатиться или катание на скейте освоить?

Публикации о других интересных блогерах можно прочитать здесь:

 

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