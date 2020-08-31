Дедушка Нильсон стал известным блогером… замешивая слаймы

Покорить YouTube . Такое желание имеют многие пользователи интернета. Но не всем, даже молодым людям, которые с новыми технологиями абсолютно на ты, это удается сделать. А вот Нильсон Изаиас, который разменял уже седьмой десяток, смог. Нильсон любит животных, свой сад, семью, показывает в видео свою обычную жизнь. А еще... он делает слаймы. Нетипичное увлечение для дедушки, правда?

Вот так, уважаемые читатели, возьмите себе на заметку. Хотите покорить аудиторию как блогер, подсядьте на увлечение внуков! У дедушки на канале много роликов, где он изготавливает популярные сейчас у детей липучки, и с каждым разом, судя по репликам, получается это у него все лучше и лучше.

Но лизуны – не единственная привлекалочка канала, которая притянула к нему миллионы подписчиков. Есть и другой момент. Дедушка, оказывается, своих подписчиков записывал в блокнот, а потом в своих видео благодарил каждого в отдельности. И это тоже сработало. А ведь вначале о канале Нильсона Изаиаса особо толком аудитория YouTube и не знала.

По информации из открытых источников Нильсон Изаиас в настоящее время находится на пенсии, живет в Сан-Паулу с женой и сыном. Около тридцати лет блогер работал в школе и занимался деятельностью, связанной с уборкой. И постоянно находился таким образом среди детей. Канал на YouTube завел, чтобы чем-то занять себя, находить новых друзей и обмениваться идеями.

В одном из видео блогер рассказывал о карамболе и ее соке. Это такой экзотический желтый фрукт, мягкий и способный отлично утолить жажду. Еще фрукт служит украшением различных десертов (в разрезе получаются как будто бы звездочки). Нильсон продемонстрировал дерево с плодами, опавшую карамболу, сорвал фрукт и показал его на камеру очень близко, чтобы зрителям можно было как следует все рассмотреть. А потом слышно было, что блогер его попробовал. Далее шла демонстрация внутренности плода. В общем, представление, что же это такое составить по видео можно.

Еще камера прошла своим «глазом» по саду дедушки Изаиаса. Он демонстрировал там также другие растения и сорванные плоды. Что можно сказать об увиденном? Впечатляюще, конечно, выглядит приусадебная территория в жаркой стране! И потом был в ролике собственно обещанный сок карамболы (с этим связано название видео). Дедушка показал его в графине, сок чем-то внешне апельсиновый напоминает, налил кружку, и за кадром слышно было, что попил. На звуки из кухни пришла собака. И хотя было заметно, что ее очень интересовало, что же происходит, она, отворачивая морду, делала вид, что ничуточки.

Видео на канале у дедушки представлено много. Сделаем смелый вывод, что блогеру очень нравится его увлечение. А вам, уважаемые читатели, на заметку: если хотите стать популярным в YouTube, можно использовать нестандартные способы и транслировать то, что никто от вас не ожидает увидеть – ну как дедушка Нильсон с лизунами-слаймами. Вроде бы ничего необычного, а как сработало!

Может вам на трюковом самокате прокатиться или катание на скейте освоить?

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