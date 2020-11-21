Бабушка Юлия красиво вышивает котиков, венценосных особ и не только

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Очень трогательная бабушка-блогер имеет свою страничку в приложении Instagram. Пенсионерку Юлию Алешичеву зарегистрировал на этой интернет-площадке ее внук Ян, который открыл аккаунт и размещает посты. Женщина очень любит вышивать, и благодаря соцсети мир может увидеть интересные работы мастерицы.
Впервые вышивки бабушки были представлены в Санкт-Петербурге в Союзе художников на выставке с окунающим в народную и сказочную тему названием «Курочка Ряба». Для расположения работ Юлии была выделена целая стена. Вышивки бабушки собрали в книге отзывов множество восторженных комментариев зрителей.
Бабушка, как рассказал Ян, к сожалению, страдает деменцией, у нее есть проблемы с памятью. Когда Юлия вышивает, процесс приносит ей расслабление. Рукоделие – своего рода терапия для пожилой женщины.
Что бы такое вышить – мысли на этот счет возникают спонтанно. Картинки с календарей, даже с коробки конфет – отовсюду черпает мастерица свои идеи. Юлии нравится, когда ее работы комментируют зрители. Мнения других бабушке показывает внук. Часто работы Юлии Алешичевой предлагают приобрести, но семья не хочет, чтобы вышивки разошлись по частным коллекциям.
Может и права стоит сохранить работы прекрасной мастерицы? Тогда их можно будет посмотреть где-нибудь на выставке сразу и много. Вот вы как считаете, уважаемые читатели?
Среди вышивок бабушки Юлии много котиков. Один персонаж, сразу несколько вместе....
Возможно, это любимые животные бабушки-блогера (блогера с помощью внука, стоит добавить)? Или, может быть, работы создаются в память о ее котике по кличке Пьер Безухов, который погиб при пожаре на даче? И такое приходит на ум, рассматривая вышитых бабушкой многообразных усатых-полосатых-хвостатых.
И образы королевских особ тоже для вышивания Юлии Алешичевой подошли. Действительно, почему бы не замахнутся и на монархов? Что мелочиться!
Вышивкой бабушка начала увлекаться еще в далеком детстве, но серьезно занялась ей в 75 лет, когда был поставлен диагноз деменция. А жила Юлия раньше в Карелии, но из-за проблем со здоровьем оказалась у родных в Ленинградской области. В свое время рукодельница окончила лесотехнический техникум, была секретарем парторганизации. А творчество... оно, видимо, просто ждало своего часа – чтобы быть отдушиной на склоне лет и прийти на помощь бабушке в ее борьбе с грозным недугом.
Фото на страничке Юлии размещены иногда вместе с оригиналами. Интересно ведь сравнить и посмотреть, как справилась с воплощением изображения в своей вышивке пенсионерка. Вот, например, Венера Вертикордия. И пояснение: Венера Вертикордия также известна как Венера, Обращающая сердца. Согласно легендам, она обращала сердца женщин и девушек от похоти. Мисс Юлия вышила свой образ Венеры.
Вот так и живет эта трогательная бабушка – в своем мире и со своими работами. Пожелаем ей справляться с недугом и еще долгие годы радовать всех своим творчеством.
Очень трогательная бабушка-блогер имеет свою страничку в приложении Instagram. Пенсионерку Юлию Алешичеву зарегистрировал на этой интернет-площадке ее внук Ян, который открыл аккаунт и размещает посты. Женщина очень любит вышивать, и благодаря соцсети мир может увидеть интересные работы мастерицы.
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