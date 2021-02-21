Маленькие советы, как жить с пользой от блогера Анны

Посвящает в тонкости православия, делится своим жизненным опытом, фотомгновениями и радостью блогер Анна – бабушка и многодетная мама. Узнать о святом Николае Японском и о празднике Сретенье Господне, о святом мученике Трифоне и о церковном разводе, о мистической силе крестного знамения и о том, чего хочет Бог от настоящего мужчины можно из записей автора. Свою страничку она, к слову ведет на Яндекс Дзен. А канал называется « Дневник матушки ».

Делится Анна со своей аудиторией и реальными историями. Например, об этом пост «Священник переоделся в бомжа и посетил свою будущую церковь. Случай из жизни...». Начинается запись блогера так: «Одному священнику дали назначение переехать служить в сельский храм. Приехав в село, священник переоделся в бомжа и посетил свою будущую церковь. Он ходил вокруг церкви, которую вскоре должны были передать ему для служения. В это время она заполнялась прихожанами... Он попросил, чтобы люди подали ему мелочь, чтобы купить еду... Но никто из людей, пришедших в храм, не подал ему даже мелочь. Он по-доброму приветствовал людей, но в ответ получил пристальные и неодобрительные, порой брезгливые взгляды людей, смотрящих на него свысока».

А чем закончилась история, вы, уважаемые читатели, можете сами узнать, посетив канал Анны.

На чем еще останавливается в своих темах автор? Например, на детях. Об этом следующие записи: «Дети прошлого века...», «Малыши разных народов», «Фото, сделанные во время Таинства Крещения детей», «10 самых юных героев России».

И юмору тоже нашлось место на канале блогера. В одном из постов, например, собраны смешные и честные фразы о вечно худеющих. Вот одна из них: «Я очень, очень стараюсь следить за своей фигурой. Но только отвлекусь, она уже что-то жрет!» Или другая: «Первый день диеты. Избавилась от всей вредной еды в холодильнике. Было очень вкусно».

Есть среди постов в «Дневнике матушки» молитвы о помощи в работе, о близких, об исцелении и утешении младенцев, рассказывается о чудесах блаженной Ксении и другое подобное.

И нашлись также уроки жизни или маленькие советы, как жить с пользой. В чем они? Автор отметила следующее:

«Самое важное в вашей жизни – это близкие люди. Всегда ставьте их на первое место. Они важнее вашей работы, хобби, компьютера. Цените их, словно они – это вся ваша жизнь. Потому что так оно и есть».

«Вещи собирают пыль. Время и деньги, которые вы тратите на вещи, однажды погубят вас. Чем меньше вещей вы имеете, тем более вы свободны. Покупайте с умом».

«Жизненный опыт – это одна из самых важных вещей в жизни. Мы все стремимся быть самостоятельными, мудрыми, уверенными в себе личностями. Однако порой мы забываем о том, что наша мудрость - это опыт, полученный в течение многих лет. Ради такого опыта многие люди проходят через множество препятствий и жизненных трудностей. По этой причине опыт старшего поколения очень для нас важен, так как он несет в себе жизненные уроки - самые ценные знания».

«Жизнь - это то, что есть сейчас. Мы всегда ждем невероятных вещей, которые будут происходить в будущем, но забываем о том, что жизнь идет прямо сейчас. Научитесь жить настоящим моментом и перестаньте надеяться на иллюзии в будущем».

Ну как, уважаемые читатели, вам понравился блогер?

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