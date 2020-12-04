Блогер-пенсионерка из глубинки: разрушение стереотипов о деревне

Алтайская пенсионерка Светлана, которая ведет свой канал «Живет село» на Яндекс Дзен , очень интересно написала об устоявшихся стереотипах о деревне, за которые должны «благодарить» наш любимый кинематограф.

Вот что она отмечает:

« (...) Фильмов про село, сельскую жизнь снимается много и, в основном, про «деревню Гадюкино»... Видимо, замшелые штампы так прочно врезались в головы режиссерам, что по-другому уже не могут снимать кино про деревню. Из фильма в фильм гуляют устоявшиеся клише, что живут в селах убого, бедно, дома покосившиеся, заборы заваливаются. Обстановка в доме еще сталинских времен. С бытовой техникой сельские жители незнакомы. В современных фильмах показывают сельпо времен 30-х годов прошлого века. Небольшой универсальный магазинчик со счётами, с механическими весами – такие раритеты теперь только в кино и можно увидеть. Продавец обязательно гром-баба. Если верить режиссерам, одеваются сельские жители непритязательно: женщины в застиранных халатах и вязаных жилетах, мужики и на работе и дома ходят в грязной робе. Любимая одежда – телогрейка (фуфайка), летняя обувь – резиновые сапоги на босу ногу, зимой непременно в валенках. Смешно))) Например, моя дочь не имеет представления, как выглядит эта пресловутая телогрейка. Поскольку в селе давно фуфайки не носят, она их и не видела. Разве что в кино)(...).

Интересное наблюдение, правда, ведь? И достаточно верное. В деревнях сейчас многие совсем не так, как снимают в кино, живут. Хотя есть, к сожалению, что и похуже.

И вот еще пишет Светлана о селе: «Село – это особый мир, со своими устоями и порядком. И люди здесь, в основной массе открытые, доброжелательные, общительные. И работать умеют, и отдыхать, веселиться. Но в каком городе праздники отмечают всем городом? А мы вот запросто можем собрать на праздник всей улицей. Да что там улицей – юбилей села всем миром отмечали».

Так и хочется в эту местность приехать, наверное там очень душевно! Согласны, уважаемые читатели?

А теперь давайте посмотрим, о чем еще пишет блогер из алтайской глубинки. Вот несколько заголовков ее публикаций: «Простая жизнь на пенсии», «Страсти-мордасти на ТВ. Ток-шоу глазами провинциальной пенсионерки», «Хочется, чтобы села возрождались, а не умирали», «Как пережила 90-е. Воспоминания», «Огорчу тех, кто считает, что пенсионеры питаются впроголодь», «Начало деревенской жизни. Воспоминания», «Самый вкусный хлеб – сделанный своими руками. Задалась вопросом, а насколько выгодно его печь дома», «Чем занять досуг деревенской пенсионерке зимой», «Подвожу итог садово-огородного сезона» и много другого.

Кроме того, есть записи и о приготовлении разных блюд, например: «Пироги и другие вкусняшки из помидоров», «А не пожарить ли нам цветки кабачков», «Я бы эти котлеты назвала «Летние», «Решилась приготовить лапшу Ашлямфу. Что из этого вышло», «Хочу приготовить тот самый, из «Евгения Онегина», Страсбургский пирог».

А вы, уважаемые читатели, жарите цветки кабачков или Ашлямфу готовите? Если нет – загляните к Светлане, она вас научит.

И еще, посмотрите, пожалуйста, кто любит музыку, пост «Досуг деревенских пенсионерок». Там очень здорово алтайские бабушки поют народную песню.

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