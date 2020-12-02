Полеты души блогера Марины

Некоторые блогеры в своих визитках перед постами, записями и видеороликами вводят читающую и смотрящую аудиторию в курс дела, чему же будет посвящена их страничка. По такому же пути пошла и блогер Марина. Она ведет канал «Души полеты» на платформе Яндекс Дзен . Марина сориентировала, что здесь можно будет прочитать о ее путешествиях, размышлениях о жизни, узнать реальные истории и окунуться в воспоминания. Также блогер отметила, что будет рассказывать о своих воспитанниках из интерната и делах на маленькой даче.

Вот что Марина в одном из постов поведала о себе: «(...) воспитательского стажа у меня аж 25 лет! Так что большую часть своей жизни я с детьми, не простыми детьми, а с сиротами. Как так получилось? Однажды, в период 90-х годов я пришла в детский дом перед новым годом, принесла вещички и игрушки детям. Тогда проходил благотворительный марафон в области под названием «Рождественский подарок». Но я не перечисляла деньги, а просто поехала в детский дом сама. Стала интересоваться, как там детям живется, чем они занимаются. А мне показали и рассказали. Знаете, мне понравилось! А через некоторое время позвонили и пригласили поработать воспитателем. Мои домашние одобрили. Так я и осталась до пенсии на работе с детьми. Была учеба заочно, были курсы, я участвовала в интересных проектах даже. Мои воспитанники выросли хорошими людьми. Мы и сейчас общаемся с ними. (...)».

Болячка, которая волнует в наши дни очень многих – коронавирус. И Марину эта напасть, к сожалению, тоже не обошла. Вроде бы нужно огорчаться, но заголовок поста в связи с этим у женщины порядком заинтриговал: «У меня положительный тест на COVID. Подозревала, что больна, но я даже рада...». Интересно, чему же? И нашелся ответ: «(...) я рада, что случился у меня этот коронавирус в такой обычной простудной форме. Ведь хуже мне уже, надеюсь, не станет. Значит, переболела, значит, теперь у меня есть иммунитет, появились антитела хоть на какое-то время». Все прояснилось.

А мы идем дальше, держа ориентир на заголовки. Вот что нашлось на страничке, к примеру: «Как там у вас в Таллинне, дома сидите? Вот что ответила мне сестра», «Немного о радостях и затратах 60-летней дачницы», «Пришла к выводу, что на пенсии лучше!», «Что бы я посоветовала самостоятельно путешествующим туристам. Погостите в Великом Новгороде!», «Про то, как дама в возрасте заработала 2000 рублей за час», «Всего лишь старые фотографии, а сколько воспоминаний...», «Как я чуть не попала на удочку телефонных мошенников. Рассказываю и предупреждаю!» и т.д.

И вот еще запись, актуальная для всех на заслуженном отдыхе – «Как мне удается на свою пенсию что-то себе позволять». Как это делает автор блога – оставим для самостоятельного ознакомления читателей, а на что хочет тратиться пенсионерка – обозначим. Конечно, как и многие, Марине нравится путешествовать. И она претворяет свое желание в жизнь. А еще раз в месяц (или пореже) она позволяет себе съездить на экскурсию в Санкт-Петербург или ближайшие города. «Это организованные поездки на автобусе с экскурсоводом, поездки тематические, с посещением музеев, интересных памятников. Представляете, целый автобус таких вот пенсионеров с желанием что-то увидеть, узнать. Уже много лет собирается такое общество. Никаких скидок на возраст и пенсию. Разве что пенсионерам вход во многие музеи бесплатный. Такая поездка стоит одну-две тысячи рублей. Перекусить берем с собой. Ещё иногда я езжу в гости к своей подруге в соседний городок в 100 км».

В общем, желания Марины – не сидеть на месте и быть активной, не отказывать себе в радости открывать что-то интересное и общаться с новыми людьми и с теми, кто шел рядом по жизни. Какие другие приятности она себе организует? Раз в месяц сходить на концерт или в театр, не на знаменитостей, а на местных артистов. Раз в месяц – каток, и раз в зиму – поездка на горнолыжную базу.



Жизнь для дамы, которая летом занята к тому же на даче, вполне, можно сказать, насыщенная. Правда театры, кино и подобные развлечения – это, наверное, все до коронавируса было.... Будет надеяться, что скоро все обязательно возвратится на круги своя.

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