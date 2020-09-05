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Компьютерная бабуля Консепсьон: так красиво рисует в обычной Paint, что многие диву даются
Наталья ЛАНИНА   
05 Сентября 2020 г.
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Когда человек в возрасте осваивает компьютер – это очень здорово. Значит, он не собирается отставать от жизни, хочет шагать в ногу со временем, развиваться и применять полученные знания и навыки. К примеру, рисовать в Paint. Это мастерски научилась делать испанка Консепсьон Гарсиа Саэра. А ведь бабушке уже около 90 лет! Какая она молодец, правда, ведь?

Блогер Консепсьон так красиво рисует в обычной компьютерной программе, что многие диву даются

Увлечение живописью застало Консепсьон уже на пенсии. И она, чтобы освоить процесс получше, даже посещала художественные курсы. Но судьба сделала в жизни блогера крутой поворот, и женщине пришлось ухаживать за своим мужем. Она приняла все выпавшее на ее долю как данность, но не отказалась от своего хобби – рисования, и когда дети подарили ей компьютер, просто сменила кисточки на компьютерную мышь. Настолько ее картины получаются красивыми, сочными, яркими и интересными, что не все пользователи иногда верят, что Консепсьон лишь использует возможности компьютерной программы. Но есть снимки, подтверждающие: всё обстоит именно так.

Блогер Консепсьон так красиво рисует в обычной компьютерной программе, что многие диву даются

Что же отражает продвинутая бабушка в своих работах, размещенных, к слову, в сети Instagram? Фасад цветочного магазина (рисунок, который автор, судя по ее комментарию, создала очень давно), веселые кокетливые растения, напоминающие маки (а может это они и есть), простой балкон дома (но сплошь в цветах), часть центрального рынка Валенсии, сельский пейзаж, дома и их фрагменты и многое другое. Практически все работы Консепсьон Гарсиа Саэра снабжает небольшими комментариями. И представители аудитории ее подписчиков тоже отвечают пенсионерке. К примеру: «Какой ты художник. Очаровываешь меня! Мне безумно нравятся все рисунки».

А вот, посмотрите, какая любопытная работа бабушки.

Блогер Консепсьон так красиво рисует в обычной компьютерной программе, что многие диву даются

Здесь вроде бы нет ничего лишнего, ничего экстраординарного. Но создается такой ощущение тепла и уюта, что очень хочется прямо шагнуть в картинку и немного там понаходиться. Посмотреть, кто же живет в этом доме, и прогуляться по его окрестностям.

Или следующий рисунок. Смотришь на него, и сразу возникает желание мысленно включить в своей голове разные ночные звуки: которые издают насекомые, птицы, ручейки и т.д. И тоже отправиться спать в одно из уютных строений – туда, где горит свет, люди пока еще бодрствуют и словно ожидают тебя.

Блогер Консепсьон так красиво рисует в обычной компьютерной программе, что многие диву даются

В некоторых комментариях к своим работам автор уточняет, в какое время она их создавала, что было первоначально, а что в дальнейшем изменено. К примеру, в нарисованной комнате, где были показаны мягкая мебель и стол дневной свет был изменен на ночной.

Вот налицо творческие искания, когда художник старается найти для своей работы самый лучший вариант изображения.

Работ у бабушки-блогера достаточно много, их можно увидеть на страничке Консепсьон. А еще можно сделать вывод, что солидные годы – это не приговор и не посыл быть ненужным другим и самому себе и ничем уже не интересоваться. Наоборот, стоит как можно активнее  вникать в современную жизнь, радоваться ей, чему-то учиться и с удовольствием проживать свое время.

Есть и другие публикации об интересных блогерах:

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