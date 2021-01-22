Бюджетная кормушка

В последние дни во всех СМИ превалируют три основных темы: ковид, поствыборные безобразия в США и коррупция…

Ну, первые две темы понятно – про ковид не говорит и не пишет только ленивый. Причем так много и часто, что это как-то уже перестало восприниматься. Это как шторм на берегу моря: первое время пугает, потом раздражает, потом перестает замечаться… (да простится мне такое сравнение!) Что же касается событий в Америке, то только уж совсем неграмотный не понимает, что беспорядки там, как бы мы ни старались дистанцироваться, вполне могут весьма существенно отразиться и на нашей стране. А вот коррупция касается каждого из нас. Хотя не впрямую, а потому не всегда сразу заметно.

В мировом масштабе коррупция ежегодно выводит из мировой экономики от полутора да двух триллионов долларов, или примерно два процента глобального ВВП. Причём эти суммы «представляют собой только верхушку айсберга – долгосрочные последствия идут гораздо глубже» – считает глава МВФ Кристин Лагард.

Россия, конечно же, не исключение. По мнению экс-парламентария Геннадия Гудкова, ежегодные потери от коррупции в РФ «никак не меньше 8-10 трлн рублей». То есть они приближаются к размеру бюджета, который составляет около 16 трлн рублей, и это только небольшая часть выявленных нарушений. На самом деле, по оценкам других экспертов, объём бюджетного воровства в России примерно в 3-3,5 раза выше, чем фиксирует Счётная палата. Представляете, сколько триллионов не дошли до экономики и осели в карманах ворующих начальников?!

На прошлой неделе прошли сразу два профессиональных праздника: 12 января – День сотрудников органов прокуратуры, а 15 января отметил свое десятилетие Следственный комитет. Работников обоих ведомств поздравил президент и призвал жестко пресекать коррупцию и нецелевое использование бюджета. Надеюсь, они будут стараться. Тем не менее, вопросы к тому, как расходуются бюджетные средства, остаются. При этом одной из самых коррупционных сфер остаются госзакупки. Об этом кто только ни говорил: и руководство Следственного комитета, и руководство Счетной палаты. В прошлом году количество нарушений в этой области выросло на шесть процентов, а это сотни и сотни миллионов рублей, если не миллиардов. Так почему же не сократить, финансирование госзакупок, если эти средства столь часто используются не по назначению? Никто вам на этот вопрос впрямую не ответит.

Вот недавно выяснилось, что Росстат согласно тендеру готов выложить восемь миллионов рублей за ролик с участием смешариков, которые расскажут про всероссийскую перепись населения. Всего же на формирование положительного отношения к Росстату планируется истратить почти миллиард рублей.

Известно, что госзакупки – это обеспечение деятельности государственной власти. Но вот в Нижнем Новгороде один из медцентров собирается построить десять деревянных общественных туалетов с подогревом стоимостью в 16 миллионов рублей! То есть каждый из этих архитектурных «шедевров» будет стоить, как квартира в регионе… И при чем здесь обеспечение деятельности власти?

А что же наша Иркутская область? Только за 2020 год у нас было выявлено более 220 коррупционных преступлений. Сколько это в денежном выражении, видимо, еще не подсчитали. Да, конечно, борьба ведется, серьезная борьба. В минувшем году количество оконченных уголовных дел в области выросло на 37,5 процента, а направленных в суд – на 44 процента. Только почему-то, несмотря на все профилактические меры, количество взяточников не уменьшается…

Специалисты уверенно заявляют, что одна из причин безобразной ситуации с госзакупками и коррупцией – неправомерное проведение закупок по упрощенным правилам, которые ввел Минфин в период пандемии. Эти послабления – широкое поле для коррупционеров. Когда нет контроля над расходованием бюджетных средств, бюджет становится удобной кормушкой для чиновников, распоряжающихся этими средствами. Так, за прошедшие два года в масштабах страны Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в несколько раз.

Можно, конечно, долго возмущаться масштабами воровства из бюджета, подсчитывать потери и перечислять безумные траты властей всех уровней. Только думается, что от этого мало что изменится, если не будут изменены законы.

Кто-то очень мудро сказал: коррупционер крадет ровно столько, сколько ему позволяют украсть государство и его законы. Поэтому когда на самом верху начинают стонать о нехватке средств для поддержания достойного уровня жизни пенсионеров и инвалидов, то верить этому как-то не получается. А законы, которые исправно «печет» Государственная дума, чаще всего направлены не на обуздание коррупции и воровства, а на увеличение финансовой нагрузки на население, вроде поправок в закон о техосмотре автомобилей или о повышении стоимости услуг ЖКХ, в результате чего россиян ждёт повышение тарифов, изменение правил оформления субсидий и поверки счётчиков, а также отмена льгот, которые были введены в связи с пандемией. Так что с коррупцией нам не справиться еще долго… Зато количество миллиардеров в России увеличилось за этот год на пять человек, а общее богатство российских толстосумов выросло на 62 миллиарда долларов. И это несмотря на пандемию и прочие неприятности…

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...