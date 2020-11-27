Арифметика бессмысленности

Подслушал случайно очень эмоциональный разговор о неравенстве: дескать, слишком хорошо живут всякие Герои, инвалиды и ветераны войны, почетные граждане города и области. Надо бы у них надбавки убрать и разделить между всеми…

Отобрать и поделить было лозунгом всех революций, обещавших всеобщее равенство и братство. Но ничего хорошего из этого никогда в истории не получалось. Революции замышляли одни, совершали другие, а плодами пользовались третьи. Всеобщее равенство оставалось лишь заманчивой сказкой. Потому что оно невозможно в принципе – люди все слишком разные. Другое дело – государство. Оно обязано создать равенство возможностей для реализации человека, начиная с детского сада и школы. А дальше все зависит от тебя, от того, как ты эти возможности использовал, академиком стал или дворником…

Я бы поостерегся однозначно осуждать всяческие государственные льготы. В недавние восьмидесятые людей стали сильно раздражать привилегии партийной элиты, раньше мирно дремавшие в тени и считавшиеся выслуженным приложением к высокой должности. Немало посмаковала эти кусочки сладкой жизни пресса, выскользнувшая на просторы гласности, ну и, само собой, почти все кандидаты в депутаты оседлали этого конька. Номенклатурная кормушка существовала в виде всяких продовольственных пайков, спецмагазинов, спецполиклиник, спецдач, спецмашин, спецсанаториев и прочего. Между тем вокруг этого специализированного рая крутилась и питалась целая армия обслуживающего народа: секретари, референты, советники, повара, продавцы, шоферы, врачи, любимые артисты, ведущие журналисты и другой обслуживающий люд. Так что круг этот был далеко не узким... Причем как внутри этого круга, так и вовне его культивировались почти схожие представления о социальной справедливости. Базой служила идеология – у нас государство рабочих и крестьян. Точкой отсчета была зарплата квалифицированного рабочего. Поэтому и секретарь обкома, и даже генеральный секретарь ЦК КПСС получали официальную зарплату в пределах представлений о заработках элиты рабочего класса. Предположим, классный станочник или наладчик могли получать 400-600 рублей, а то и значительно больше. Отсюда и начинали плясать. Но вот что из этого получалось...

Мог ли директор завода зарабатывать меньше своих рабочих? Вряд ли. Тот же высокооплачиваемый виртуоз токарного дела сказал бы, что это несправедливо: у директора образование, ответственность, головная боль за план, ненормированный рабочий день и прочие инфаркты. Кто же пойдет на его место, если у станка получается больше?.. С помощью премий, надбавок и прочей бухгалтерии директорский доход значительно подрастал, чаще всего переваливая за тысячу. А теперь представьте такую ситуацию: партийной власти необходимо подыскать замену секретарю райкома или обкома. Из кого выбирать? Конечно, на ответственную должность надо пригласить человека, хорошо знающего производство, имеющего большой опыт руководящей работы. Чаще всего выбор останавливался на директоре крупного завода или начальнике значительной стройки. Конечно, в те времена деньги не имели того значения, что сейчас, но тем не менее... Переходить с заработка в полторы тысячи рублей на официальный партийный оклад в четыре раза меньший – это, знаете ли, сложно назвать повышением. А ведь редко кто отказывался... Потому что каждый, удостоенный высокой чести, понимал, что тем самым повышает не только свой социальный статус, но и уровень жизни. Реальная зарплата будет не меньше, а плюс ко всему все самое лучшее, что не купишь ни за какие деньги – машина, жилье, дача, путевки, отборные продукты, возможность отдавать команды всем и каждому. Такая вот теневая экономика.

Должностной оклад подправлялся с помощью конвертов с надбавками, премиями и прочими денежными начислениями, а многие жизненные блага представлялись практически бесплатно. Это, повторюсь, была отлаженная система стимулирования органов государственного управления, в которой что-то доставалось даже приближенной уборщице. Убрать привилегии означало то же самое, что слить масло из двигателя автомобиля – несколько километров еще проехать можно, но дальше мотор неизбежно заклинит.

Народных депутатов, непримиримых борцов с привилегиями, очень быстро развернули лицом к стойлу, то бишь к кормушке. В перерывах между заседаниями съездов в столовой Кремлевского дворца стали разворачиваться бойкие торговые точки, в которых можно было приобрести приличный кейс, французские духи, фломастеры, книги – в условиях тотального дефицита это был оазис изобилия. Все возвращалось на круги своя.

Нынче о каком-либо равенстве говорить не приходится. Я не про олигархов и банкиров, с ними не знаком. Но когда главе «Почты России» назначают оклад в миллион рублей, а рядовые почтовые работницы не получают и десяти тысяч, то как это назвать? Или вот всё рапортуют о прибавке жалованья учителям, но на практике это выглядит так: директор школы назначает себе зарплату в 150 тысяч, а учителю достаётся 15. Вдвоём у них 165 тысяч, средняя зарплата – 82 тысячи. Вполне неплохо! А по существу – форменное свинство. И как бороться с подобной арифметикой?

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