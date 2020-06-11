Защищаем посадки от вредителей в июне

Уже в конце мая салаты и редиску повреждали мухи, а в начале июня - и личинки этих вредителей. В июне их вредоносность проявилась на всех крестоцветных. К середине месяца следует ожидать появление гусениц капустной, несколько позже - репной белянок и капустной моли.

Если вредителей немного, лучше обойтись без химикатов

Напоминаем о самых простых мерах, способных защитить овощные культуры от целого ряда вредителей. Отпугивают многих вредителей разложенные на грядках (между растениями) ветки сосны, бузины, обработка растений и почвы вокруг них смесью табачной пыли, золы и красного перца в соотношении 1:1:0,5, кольцеобразное опудривание известью вокруг стеблей капусты (без попадания на листья и стебель) предохранит растения крестоцветных культур от заселения гусеницами бабочек белянок, способных переползать на 150-200 м. От тлей, цикад, мелких гусениц защитит опрыскивание настоями одуванчика лекарственного (200 г измельченных корневищ или 400 г свежих листьев настаивают 3 часа в 10 л теплой воды, добавляют к раствору 30-40 г хозяйственного мыла и сразу же обрабатывают растения), ромашки лекарственной (300 г сухих растений заливают 10 л воды, настаивают 12 часов), тысячелистника обыкновенного (800 г засушенных с цветками растений заваривают кипятком, настаивают 30-40 мин., затем доливают в настой воды до 10 л и настаивают еще 1-2 дня). От мух-минеров луки и чеснок могут защитить прикрытия гряд неткаными материалами типа агрил или спанбонд.

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Источник: gazetasadovod.ru