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«Владимир Владимирович! Мы пенсионеры...» Хлёсткие рифмы об актуальном
|По инф. polit.ru
|20 Июня 2020 г.
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Хотите послушать или прочитать стихи современных поэтов? Такая возможность есть. Поэтическое меню представлено обращением Всеволода Емелина к Владимиру Владимировичу по поводу режима самоизоляции в Москве, стихами Ивана Давыдова о слонах, Алексея Цветкова — о Давыде и Юрии, Александра Дельфинова — о том, как быстро идет время. На десерт — маленький рассказ Давыдова о русском севере.
Всеволод Емелин — Римейк
Владимир Владимирович! Я вам закладываю
Владимир Владимирович! Мы пенсионеры.
Я потерял здоровье на строительстве, сначала социализма,
Когда Вы находились в самоизоляции,
Над страной разразилось такое несчастье,
Нарушая всяческие законы,
Например, чтобы получить разрешение
Я вот простой человек из народа,
Мы же с Вами ровесники. Нас всё меньше на свете,
Сейчас заработали различные стройки,
Еще раз скажу, геноцид относится к пенсионерам,
Господин Президент! И трезвый и по пьяни я
Иван Давыдов — Слова о слонах
Расскажите, братья-славяне,
Отчитались ангелы про недостачи,
Нет, конечно, ваши слоны —
Им бы нимбы, но предпочитают ушанку,
Если мир, то пляшут слоны,
Вьется над слонами трехцветный стяг,
Хорошие парни — ваши слоны,
Алексей Цветков — Давыд и Юрий
о том ли песню скажу о царе давыде
Александр Дельфинов — Пробки от бутылок
Мы на рельсы клали пробки от бутылок
Иван Давыдов — Короткий прозаический кусочек без названия
Почему-то вспомнил, не знаю, почему, хорошего и доброго русского человека, с которым даже познакомиться толком не успел. Даже не спросил, как зовут.
Другая, давняя жизнь, в реальности которой трудно теперь не усомниться. Мы путешествовали по русскому северу, оказались в маленьком городке с огромным, знаменитым некогда монастырем, бродили, смотрели, ели (какую-то дрянь, кажется) в местном кафе, и, в общем, не заметили, как последний автобус в областной центр ушел и пришел, наоборот, вечер.
Другого общественного транспорта там изобрести не успели, да и зачем — весь прилепившийся к монастырю городок можно пешком обойти минут за десять. Такси нет, улицы пустые, что делать — совершенно непонятно.
Мы стояли в тоске, и тут из летней жары возник громадный человек. Метра два в высоту и метра два в ширину. Горы мышц под футболкой. Выгоревшие белые волосы. Богатырь из мультфильма.
Такого даже если рельсой ударить — не заметит.
Возник и деловито направился к нам. Хмурый, суровый.
— Чо грустим, епта?
Сразу стало ясно, что сопротивляться бесполезно. Мы — полностью в его власти. И мы рассказали, чо грустим. Епта.
— Ща, — сказал он, после чего исчез за дверью маленького продуктового магазина. Но через пару минут вернулся с бутылкой водки в руке.
— Не, мне просто водяра нужна была, — пояснил великан. — Но я Сашку позвонил. Ща подъедет.
И показал, подтверждая свои слова, мобильный телефон. Кнопочный, древний, как монастырь. Терявшийся на безразмерной ладони.
Еще через минуту на раздолбанных в хлам жигулях действительно подъехал Сашок. Весь, наоборот, жилистый, иссушенный, черный почти от загара.
— Москва вот это. Короче. Уехать не может, — сказал гигант.
— Тышша, — подумав, ответил Сашок.
Через пару часов мы уже сидели в своей гостинице в столице области, и добрыми словами вспоминали громадного русского человека, тоже доброго. С которым даже познакомиться не успели. Даже не спросили, как зовут.
Мы в курсе о творчестве поэтов былых времен. А с современными авторами не все хорошо знакомы. Сейчас есть возможность как раз немного узнать работы таких мастеров рифмы. Не обошли они своим вниманием актуальные, волнующие общество, темы – коронавирус, самоизоляцию, настроения у людей и т.д. Кто знает, может быть, эти произведения понравятся, и захочется когда-нибудь их снова послушать или перечитать. А также поинтересоваться, не написали ли вышеприведенные авторы что-нибудь новенького?
Не отступает пока вездесущий коронавирус, о котором пишут поэты, напомним об этом и мы:
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