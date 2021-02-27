Сон в зимнюю ночь

За окном грохнуло так, что я подпрыгнул на диване. Диван тоже подпрыгнул. Потом мы вместе с ним опустились на старое место, а вот люстра ещё долго недовольно бренчала висюльками из хрусталя.

«Землетрясение!» – подумал я. Укутался одеялом и снова стал засыпать.

Но не тут-то было!

Снаружи нашего дома что-то заскрежетало, словно кто-то таинственный отдирал железный лист. Затем на минуту шум стих, и тут же сменился гулкими выстрелами. В стену впивались не то пули, не то гвозди.

Пришлось встать. Подойти к окну и отдёрнуть штору – вдруг война, а мы тут спим?!

Светало от фонарей. Они были обильно натыканы как раз напротив каждого окна каждого жилого дома. Поэтому в квартирах было всегда светло, как в КПЗ. Удобно – существенная экономия при оплате за электричество.

Я увидел, что по улице задумчиво бродит человек, отдалённо напоминающий Советника.

Советник, скажу я вам, – это неизвестный человек, который неизвестно что советует самым главным властям. Любого ранга. У нас, например, в ТОСе есть старший дворник. У него тоже есть советник. Он ему, порой, советует, когда надо сбегать в винополку и запастись раствором для очистки тротуара от снега. Незаменимый человек, надо сказать!

Чиновник, похожий на Советника, поглядывал на стены домов, шевелил губами, мусолил карандаш и что-то быстро записывал в блокнот. За ним ходила толпа людей помельче – консультанты, краеведы, был замечен даже один историк-надомник. Они тоже записывали в блокноты и даже что-то фотографировали телефонами. И тут же обменивались фотографиями, при этом причмокивая губами и покачивая головами. Глухо доносились слова: «доколе!», «террористы!», «этому пора положить конец!», «улица горностаевой моли», «кто этот Трилиссер? Папа ваш Трилиссер?», «консенсус…»

Человек, напоминающий Советника, тыкал рукой в очередной дом. Из комиссионной толпы выходили два богатыря в спецовках, с выдергой и монтажным пистолетом. А также с табуреткой.

Помощник Советника доставал из портфеля блестящую табличку и передавал богатырям.

Вот они-то и производили скрежет и прочий металлический шум. Специалисты ставили табуретку к стене дома. Один отдирал старую табличку с названием улицы, а второй подавал ему новую вывеску. Богатырь в спецовке прицеливался, и точными выстрелами присобачивался этикетку к бетонной стене.

Внезапно я узнал, что теперь буду жить в «Седьмом проезде девятого потока». Это помощник человека, похожего на Советника, объяснил моему соседу, который очень вежливо спросил с балкона, «какого фига они тут среди ночи фигнёй маются?». Чтобы, мол, наши потомки потом не переименовывали больше улицы, нанося великий вред бюджету города. Решено придумать такие вот аполитичные названия.

Тут вдали снова загрохотало и заурчало. Дом мелко затрясся. Показалось, что в город входят танки.

Сосед опять вежливо спросил комиссию на предмет этих боевых действий, пообещав спуститься и надрать всем всё, включая самого Советника.

Ответ поступил моментально. Это шла не колонна боевых танков, а обычная дорожная техника. Потому что будут снимать с улицы экологически вредный асфальт и укладывать экологически чистые булыжники. На эти нужды как раз только что и взорвали администрацию. Теперь там возродят храм. Заодно будут сносить и все многоэтажки. Они вредные. Человек должен жить на земле, а не в облаках. И вообще принято решение, что необходимо вернуть городу его исторический облик. Теперь у каждого будет свой маленький дом, дровяной сарай и сортир на дворе.

Сосед на балконе засуетился. Метнулся в дом. Но когда он вернулся, комиссия уже удалилась. И вовремя! В руках у мужика была гантель, килограммов на десять.

С досады он швырнул её на мостовую.

Дом опять подпрыгнул.

А я очнулся, стоя на четвереньках.

Оказывается, землетрясение, всё же было. И я свалился с дивана.

А остальное мне причудилось.

О чём это говорит? Это говорит лишь о том, что нельзя на ночь глядя смотреть новости про разных людей, чем-то похожих на Советников.

Уж лучше Рен ТВ и его гипотезы.

Куда как безопасней!

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