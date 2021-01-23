Зачем звездам шоу-бизнеса и спорта мандат депутата Госдумы?

В этом году стране предстоит выбирать состав очередной, восьмой по счету Государственной думы РФ. Кто, как и для чего сначала будет пытаться получить, а потом и получит заветный депутатский мандат.

Пандемия сделала свое коварное дело: певцы, актеры, спортсмены, телеведущие и модельеры – все, чтобы не сидеть без работы, пошли в депутаты.

Еще накануне Нового года столичные власти начали формировать списки в Госдуму на будущую осень. Среди кандидатов заявлялись футболист Игорь Акинфеев, певицы Валерия и Алла Пугачева, комик Павел Воля, сыровар Олег Сирота, актер Иван Охлобыстин, экс-глава столичного департамента культуры Сергей Капков. Часть списка оказалась фейком. Свое участие в этих выборах исключили Алла Пугачева, Валерия, комик Воля и фермер Сирота. Один Анатолий Вассерман заявил, что «не прочь» принять участие в выборах, однако знаток скован контрактом с телеканалом и не уверен, что на Думу у него хватит сил:

– Учитывая, в каком режиме работает сейчас Госдума, я просто не уверен, что у меня хватит сил.

– Пугачева, Валерия, Акинфеев... Зачем в Думе звезды?

– Во-первых, звезды – тоже люди, и зачастую им тоже есть что сказать в сфере экономики и политики. Во-вторых, участие известных людей в качестве кандидатов привлекает массовое внимание и повышает шансы той или иной партии в целом – это все абсолютно совместимые вещи.

У ЕР осталось три козыря: вратарь, артист да бывший чиновник. Не опротестовали заявления о своем участии в выборах от «Единой России» футболист Игорь Акинфеев, актер Иван Охлобыстин, экс-глава столичного департамента культуры Сергей Капков.

Певец, стилист и просто суперзвезда Сергей Зверев заявил, что готов стать депутатом Госдумы от Бурятии, на эту мысль его навели подписчики в соцсетях.

В Бурятии назвали «похвальным» желание Зверева стать депутатом и попросили не критиковать за его карьеру в шоу-бизнесе. Его поклонники считают, что в Думе звезда получит гораздо больше прав и полномочий для защиты озера Байкал. Зверев уже не первый год занимается вопросами экологии. Он много раз выступал в защиту Байкала, приезжал чистить берега озера. «Ни стыда, ни совести у людей нет», – бормочет себе под нос Зверев на камеру в одном из видеороликов, собирая пляжный мусор в пакет. Певец на достигнутом не остановился и устроил одиночный пикет в защиту Байкала в центре Москвы, за что его даже оштрафовали и поставили на учет в полиции.

– Почему я пошел в депутаты? У наших депутатов нет медийности, 90% из них никто не знает, чего-то добиться им очень сложно. Медийному человеку намного легче постучаться, попросить, вдохновить, собрать народ на помощь, на поддержку, – объяснил сам Сергей Зверев. – Может, сейчас время таких креативных, интересных, народных людей, таких, как я. Может быть, я тот человек, который гораздо больше пользы принесет народу. Все, что должны делать депутаты – быть слугами народа.

Стилист уже знает, чем займется в парламенте.

– Продвижение туристических возможностей Бурятии, восстановление церкви в моем родном селе Гужиры, помощь Тункинской долине с целебными термальными источниками. Хочу привлекать инвесторов в Бурятию, – перечислил будущий кандидат в депутаты. – Я за экологию, чтобы вода и лес были в Бурятии и хоть немножко людям дать вздохнуть. Проблем-то тут много. Низкие зарплаты, безработица. Медицина плохая, убивают собак в Улан-Удэ. До поры до времени мое участие в политике оставалось на уровне «Давайте поржем». Но на открытии первого профилактория Тункинского района Бурятии я познакомился с министром туризма и министром культуры – две прекрасные женщины, я сразу с ними подружился. Они видят, что я нормальный, неотмороженный – пригласили меня в Улан-Удэ. Ходил там в театры, в цирк – везде с людьми общался. Мне везде кричали: «Сергей! Мы за вас!» После я поехал к староверам, они меня тоже поддержали. Поддержка в жизни оказалась больше, чем в интернете. В жизни нет отморозков «ботов», сразу видно, что люди выражают. Не успел еще съездить в село Гужиры, где похоронены мои дядя, дедушка, которые до Рейхстага дошли, там тетя моя, бабушка.

Комментарий

Олег Шеин, депутат Госдумы пяти созывов: Надо заниматься своим делом

– Люди должны заниматься своими делами. В парламенте должны быть люди, которые понимают законодательство, готовы заниматься проблемами отдельных маленьких людей. И очень часто мир селебрити от них далек, как земля от неба, с классовым несоответствием. Опыта эффективных примеров самореализации в России я даже не назову. Я помню, что артистка Кожевникова была в Госдуме, но сказать, что я помню какие-то ее действия как парламентария, я не смогу, а как она отрабатывала в рамках своего округа – это тоже вопрос не ко мне.

– Есть ли толк от звезд и селебрити в парламенте?

– Такие примеры есть, мы все хорошо знаем Елену Драпеко, но никто же не скажет, что Елена Григорьевна сразу из киностудии пришла на работу в парламент. У нее была большая преподавательская деятельность. Безусловно, при желании у Аллы Борисовны шансы попасть в Госдуму большие, она прошла определенную жизненную дорогу и переросла себя в качестве только певицы. У нее уже был политический опыт, но она присмотрелась и сказала: «Нет, нет, нет, я не буду». Что говорит о том, что у нее здравый разум. Наверное, больше подобных успешных примеров резкой смены своей деятельности мы не сможем привести. Это вполне логично, потому что невозможно поменяться за сутки, месяц, требуется всегда погружение в тему. А парламент – это текущая работа.

Личный опыт

Мария Кожевникова, актриса театра и кино, экс-депутат Думы: В Думе нужны неравнодушные люди

В 2011 году 27-летняя актриса и общественный деятель Мария Кожевникова была избрана депутатом Думы VI созыва от «Единой России». За пять лет работы в нижней палате актрисе удалось сломать сложившийся в обществе стереотип о блондинках и доказать стране, что в реальной жизни она умнее своей героини Аллочки Гришко, которую играла в популярном ситкоме «Универ». Тем не менее в депутаты VII созыва Мария так и не попала.

– Я не за спортсменов, актеров или модельеров, я за то, чтобы в Госдуме были неравнодушные люди, которые понимают, особенно в своей сфере, – поделилась Мария. – Там много различных комитетов, в которых могут работать и врачи, и учителя, и модельеры. В Госдуму могут баллотироваться все граждане, достигшие определенного возраста и желающие реально что-то изменить в своей стране к лучшему. Когда будет очень много неравнодушных людей в Госдуме, у нас изменится страна. А то, что сейчас у нас 99% людей, которых никто не знает, кто от какого региона депутат, от этого лучше не становится.

– Помните Жириновского, который ярко выражался в отношении «фигуристки»? С какими трудностями вы сталкивались, работая в Госдуме?

– Жириновский не только в сторону Родниной выражался, у него очень много зависит от настроения, состояния, от многих других факторов. По отношению к себе я сталкивалась с претензиями к моему возрасту, цвету волос. Большая часть Думы – это пожилое поколение, поэтому на заседаниях приходилось активно доказывать свою позицию, потому что у нас мироощущение уже разное. Я, безусловно, преклоняюсь перед опытом, мудростью, но подходы должны быть другими.

Исключение из правил

Елена Драпеко, актриса, депутат Госдумы с 2007 г.: Я не только актриса, но и преподаватель

– Я пришла в Госдуму не со сцены, а с профессорской кафедры, я профессор Гуманитарного университета профсоюзов, читала там лекции «Основы коммуникативной культуры. Риторика. Методика ведения переговоров. Теория информационных войн». Этот предмет я вела много лет.

Конечно, права Мария Кожевникова, что Госдуме нужны неравнодушные люди, и может быть от этого и страна изменится к лучшему. Но кроме неравнодушия и большого желания попасть в депутаты, очень важен еще и профессионализм. Возможно, что у звезд шоу-бизнеса и спорта (иногда достаточно молодых), если их изберут, все на этом поприще отлично получится. И они не отсидят положенный срок незаметно, а что-то действительно сделают полезного для людей. Пусть бы было именно так. А то дилетантов у нас и так хватает во всех областях. Зачем же их приумножать?

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