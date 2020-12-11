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Андрей Макаревич рассказал о своём отношении к нынешней власти
По инф. rosbalt.ru   
11 Декабря 2020 г.
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Российский музыкант и композитор, лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич рассказал о том, почему изменил свое отношение к президенту РФ Владимиру Путину.

Андрей Макаревич рассказал о своём отношении к нынешней власти


«Я вижу, что происходит. И я понимаю, что все меньше и меньше остается из того, что я одобряю», — пояснил он в недавнем интервью. Вместе с тем музыкант признался, что не знает ответа на вопрос «Что делать?».

— Все лечит время. Иногда оно это делает слишком медленно, потому что очень хочется дожить до этого, а шансов у тебя меньше и меньше, — добавил Макаревич.

Он также указал, что Владимир Путин не ходит в интернет, смотрит иногда федеральные каналы, а информацию о стране и мире получает из папочек — там она «сжатая и неполная», «а информировать можно либо так, либо так».

— Поэтому фактически страной управляют люди, которые составляют эти папочки, а не он, — считает музыкант, отметив, что такое положение его не устраивает.

В ходе интервью Макаревич рассказал, что проехал больше 100 стран, общался и работал с людьми из самых разных стран и понял, «что роднит нас гораздо большее, чем разделяет, что бы нам ни врали по телевизору».

— Люди должны быть вместе, а не строить заборы между деревнями, — резюмировал артист.

По инф. rosbalt.ru

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