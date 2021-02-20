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До думских выборов допустят только «согласованных» кандидатов?
Михаил Савельев, Клим Шпак, sobesednik.ru   
20 Февраля 2021 г.
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Одно из ключевых событий этого года – предстоящие выборы в Государственную Думу. Они, наверное, будут проходить в непростой обстановке. Рейтинг доверия к власти все падает, на протестные акции выходят люди, которые не только поддерживают оппозиционера Алексея Навального, но и вообще недовольны происходящим в стране. Есть информация, что в уличных акциях не поставлена точка, а сделана лишь остановка. И значит, дальнейший политсезон может стать еще горячее. А в верхах при этом на многое готовы, чтобы получить голоса избирателей. Причем в таком раскладе, в котором необходимо.

До думских выборов власти допустят только «согласованных» кандидатов?

"На все 146 процентов": эксперт оценил планы Кремля на выборы в Госдуму

Российский президент Владимир Путин провел в удаленном формате встречу с лидерами парламентских фракций. Причем прогнозы большинства экспертов по поводу целей встречи и тем, которые могут быть подняты в ее рамках, оправдались. Глава государства и лидеры думских фракций обсудили внутреннее и внешнее развитие страны. Были подняты вопросы безработицы, помощи малообеспеченным слоям населения. А одной из ключевых тем встречи стали предстоящие выборы в Государственную думу.

К примеру, президент подчеркнул, что избирательный процесс должен проводиться на конкурсной основе и отдельно заострил внимание на том, что Россия «не допустит внешнего вмешательства в выборы» вместе с попытками навредить суверенитету.

«Мы обязаны защитить этот выбор от всех попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не станем допускать никаких ударов по российскому суверенитету, а также по праву нашего народа быть на своей земле хозяином», – отметил Владимир Владимирович.

Судя по риторике президента во время дискуссии с лидерами крупнейших политических сил, можно прийти к выводу о том, что Кремль заранее закладывает будущий фундамент под корректировки избирательного процесса. Об этом, к слову, политологи говорили уже давно, особенно обращая внимание на рекордное падение доверия граждан к власти. А потому добыть на предстоящих выборах необходимый результат, который, кроме всего прочего, будет иметь все признаки легитимности – это одна из ключевых и сложнейших задач федерального центра на ближайшее время.

Довольно критическую оценку риторике президента во время прошедшего мероприятия дал российский журналист, публицист и эксперт в области политических теорий Кирилл Мартынов. В интервью телеканалу «Дождь» специалист отметил, что власти рассчитывают на проведение выборов в традиционном формате, однако попытаются сделать избирательный процесс подконтрольным себе, а потому к участию в нем допустят только «согласованных» кандидатов.

До думских выборов власти допустят только «согласованных» кандидатов?

  • Кирилл Мартынов

«На что делает ставку Владимир Путин и его политические советники? Судя по встрече президента с руководителями фракций, они делают ставку на проведение традиционных выборов в парламент, которые должны отвечать двум вещам: с одной стороны, они должны быть подконтрольны, как говорится, на 146% – это означает, что будут использоваться все доступные методы, включая электронное и досрочное голосование, принуждение по местам работы и все подобное.

Второе – эти выборы должны выглядеть в меру убедительно, чтобы большая часть российского народа поверила, что выборы действительно были. Властям необходимо пройти по очень узкой дороге, и сделать так, чтобы участие в выборах приняли только согласованные кандидаты. С другой стороны, нужно убедить общество, что именно так выбирается легитимная власть», – отметил Мартынов.

Путин допустил введение в России талонов на еду для бедных

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами парламентских фракций Госдумы заявил, что «можно поговорить» о том, чтобы начать выдавать нуждающимся талоны на еду. По его мнению, эта идея была более актуальной во время пандемии, но и сейчас она заслуживает внимания.

«Продовольственные сертификаты — мы с вами уже обсуждали это, и правительству я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно», — его слова приводит «КоммерсантЪ».

После того как Минпромторг выступил с предложением перечислять бедным россиянам деньги на еду, в правительстве заявили, что введение продовольственных талонов в любой форме не рассматривается. В феврале с предложением ввести в употребление продовольственные сертификаты выступала Счетная палата.

В конце прошлого года Владимир Путин уделял особое внимание борьбе с ростом цен и отдельно ругал правительство за отсутствие эффективной деятельности в этой сфере. Независимо от принятых кабмином мер по регулированию цен на ряд товаров, в числе которых были сахар, подсолнечное масло и прочее, в последние дни все чаще поднимается вопрос о резком росте цен на ряд других продуктов.

Производители требуют повысить цены на 10% на мясо птицы и яйца, а также на 10-15% на готовые мясные продукты из курицы и свинины: колбасу и сосиски. Также сегодня стало известно, что за год цены на ряд овощей уже выросли в среднем на 16%, а картофель и морковь подорожали более чем на 30%.

Политолог рассказала, что Путин готовится сделать "очень важное заявление"

Еще накануне встречи главы России с лидерами парламентских фракций специалисты пытались понять, для чего это потребовалось президенту уже в конце зимы, когда до выборов еще далеко и никаких ключевых изменений или событий в стране в ближайшие месяцы не предвидится.

К примеру, российский политолог Татьяна Становая в своем авторском Telegram-канале писала, что столь ранняя дата встречи может означать, что глава государства все-таки готовится объявить какие-то важные новости в рамках своего ежегодного послания Федеральному собранию, с датой которого, как утверждают в Кремле, еще не определились. «Встреча российского президента Владимира Путина с лидерами фракций Государственной думы видится весьма необычной из-за тайминга. Как правило, глава государства проводит встречи с лидерами парламентских фракций, когда речь идет о выборах, бюджетном процессе или каких-то чрезвычайно важных событиях, вроде конституционной реформы.

До думских выборов власти допустят только «согласованных» кандидатов?

  • Татьяна Становая

Не исключено, что нынешняя встреча приурочена к тем новостям, о которых Путин планирует объявить во время своего ежегодного послания Федеральному собранию, о котором мы, вероятнее всего, скоро узнаем. Но я бы не стала исключать, что это будет попытка избежать повторения горячего лета 2019 года в масштабах всей страны. Посмотрим», – пишет Становая.

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  • До думских выборов допустят только «согласованных» кандидатов?
    Одно из ключевых событий этого года – предстоящие выборы в Государственную Думу. Они, наверное, будут проходить в непростой обстановке. Рейтинг доверия к власти все падает, на протестные акции выходят люди, которые не только поддерживают оппозиционера Алексея Навального, но и вообще недовольны происходящим в стране. Есть информация, что в уличных акциях не поставлена точка, а сделана лишь остановка. И значит, дальнейший политсезон может стать еще горячее. А в верхах при этом на многое готовы, чтобы получить голоса избирателей. Причем в таком раскладе, в котором необходимо.
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