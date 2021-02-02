Эксперты о преемниках Путина: в их числе может быть и Медведев

Большая политика и ее "тайны" все больше волнуют рядовых граждан России, в т.ч. и нас, пенсионеров. Времена явно неспокойные - как-то оно дальше сложится? На сей счет есть немало слухов, домыслов и просто пропагандистского (со всех сторон!) вранья. А есть - экспертные мнения. Они, конечно, не являются абсолютно точными прогнозами - но учитывать их имеет смысл...

2024 год еще «за горами», а в стране уже кипит дискуссия, останется ли у власти на самом ее верху действующий российский президент Владимир Путин или произойдет замена. И если руководитель нашего государства поменяется, то на кого. Свои мнения по теме высказывают разные эксперты. Некоторые, например, отмечают, что на политическую арену снова выходит Дмитрий Медведев. Он тоже считается «обнуленным», да и заметно оживился в последнее время в публичном пространстве. Ниже приведены два комментария по сценариям транзита президентской власти. Как всегда можно соглашаться с представленными мнения или поспорить.

Элиты хотят снести Путина: политолог о роли Медведева в борьбе за власть в России

О гонке «преемников Путина» в России эксперты говорят уже довольно давно. Тем более, что на фоне происходящих в стране политических процессов борьба за передел власти и сферы влияния, подпитываемая как раз возможным выбором сменщика действующего президента страны на ответственном посту, становится для большинства политологов весьма очевидной.

Разумеется, версий в этом контексте высказано уже такое количество, что для них и аргументов в их пользу впору писать полноценную книгу. Как бы там ни было, но ключевые фамилии в рамках этой дискуссии, как правило, остаются неизменными, лишь с незначительными, можно даже сказать, точечными изменениями. Более того, есть «кандидаты», которых ни один эксперт не готов списывать со счетов. В их число входит бывший президент и экс-глава правительства Дмитрий Медведев, который и прежде пытался оживить свою цитируемость в СМИ, а недавно, и вовсе, выступил с большим интервью, заставив политологов снова ломать голову о его роли в нынешней и будущей политической системе.

К примеру, как пишет политолог Максим Жаров в своем авторском Telegram-канале, интервью Медведева свидетельствует о том, что он все еще сохраняет надежды на большую роль в российской политике, при этом, готов выступать именно на стороне действующего президента Владимира Путина. Впрочем, эта позиция, считает эксперт, может обернуться для экс-премьера масштабной информационной атакой против него со стороны тех представителей российских элит, которые желают «снести Путина» с президентской должности.

«Дмитрий Медведев дал большое интервью представителям крупных российских СМИ именно в качестве заместителя главы Совбеза России. В своем интервью Медведев в очередной раз представл перед публикой в качестве фронтмена "партии Совбеза". Более того, из отдельных фрагментов его беседы с журналистами создается впечатление, словно Совет Безопасности играет роль такого себе параллельного правительства», – отметил Жаров.

Далее эксперт приводит прямую цитату Дмитрия Анатольевича. «Я через какое-то время соберу своих товарищей, как из правительства, так и из администрации президента, где есть коллеги, которые занимаются этим вопросом, а также из других структур, и мы поговорим о том, как идет производство», – заявил Медведев о производстве вакцины от COVID-19.

Кроме того, экс-премьер также высказался и о своем отношении к Алексею Навальному, причем, как считает Максим Жаров, его слова на эту тему выглядят вполне ожидаемыми.

«Довольное жесткая оценка Медведева в отношении Навального, которого он назвал "политическим проходимцем", свидетельствует о том, что Медведев уже определился, какую сторону примет во внутриэлитной борьбе за право назначить Путину преемника – он вместе с действующим президентом и право решать этот вопрос признает исключительно за ним.

При этом сам Дмитрий Анатольевич перспективу во второй раз возглавить страну для себя совсем не закрыл. Слова Медведева про возраст, а также другие его послания в интервью явно были согласованы с самим Путиным.

Так что сейчас неумеренная раскрутка Мишустина, которая наблюдалась прежде, либо приутихнет, либо в отношении Медведева будет предпринята массированная информационная атака за то, что он посмел пойти поперек элит, которые хотят снести Путина», – добавил политолог.

Марат Баширов: кастинг 2024 за кресло президента уже стартовал

О трансфере власти в России политологи стали активней говорить именно в 2020 году, когда появились первые слухи о «подковерной» борьбе за власть и влияние среди элит, а также прогнозы о том, что действующий президент страны Владимир Путин может не дождаться 2024 года и уйти в отставку значительно раньше.

Впрочем, пока ситуация складывается таким образом, что ни один из столь радикальных прогнозов не оправдывается, а Владимир Владимирович, судя по всему, уверено усидит в президентском кресле вплоть до окончания текущего срока его президентских полномочий. А ближе к этой дате и начнется все самое интересное, особенно если судить по прогнозам экспертов.

Так, известный российский политолог Марат Баширов, комментируя прошедшие недавно протесты и наличие косвенных признаков политической активности в тех или иных кругах, пришел к выводу о том, что в России «стартовал процесс кастинга к 2024 году», когда в стране должны пройти очередные президентские выборы. Более того, по мнению эксперта, ключевым кандидатом на роль преемника в данном контексте стоит назвать именно бывшего президента и экс-главу правительства Дмитрия Медведева. Об этом он рассказал в своем авторском Telegram-канале.

«Кастинг 2024 стартовал. Сегодня было опубликовано интервью Дмитрия Медведева, в котором он высказался по довольно широкому кругу вопросов, как и полагается кандидату на пост президента.

Что касается Навального, то ему отводят роль детонатора в предтече компромиссной фигуры будущего российского президента в 2024 году. Маятники общественного консенсуса раскачивают непосредственно от Путина, вплоть до точки неприятия самого Навального в качестве альтернативного кандидата. Впоследствии амплитуду хотят сделать максимальной, чтобы протестировать всех, кого граждане России и иностранные элиты будут считать приемлемым на президентском посту в России. Известно, что маятник всегда остановится в самой нижней точке. Именно с этим и связан ранний и очевидно простимулированный старт протестов в стране.

Если эта версия верна, то кастинг уже стартовал и первым в списке идет Дмитрий Медведев. Остальных кандидатов придется вычислять по косвенным признакам: кто и как будет проявлять активность. В текущем варианте может сохраниться приемлемой и кандидатура действующего президента Владимира Путина, тем более что на это часто намекают из Кремля. Да и сам президент пока еще не готов объявить себя «хромой уткой». Скорее всего, существует внутренняя группа, которая настроена именно на такой исход, который можно назвать нулевым трансфером. Разумеется, есть и иностранные, а также смешанные группы, которые намерены продвигать своих кандидатов. К слову, именно российским участникам этих групп сегодня чаще пытаются навесить клеймо предателей, хотя это является правдой лишь частично и то, в большей степени с точки зрения консерваторов.

А что Навальный? А его в топку трансфера отправляют изначально. Только внутренние группы хотят утилизировать его с наименьшим эффектом напряжения, а внешние – с максимальным, для чего его уже сейчас пытаются превратить в мертвого Мартина Лютера Кинга. Будут премии раздавать, иконизировать Юлию Навальную как безутешную вдову и так далее.

Кроме всего прочего, процесс кастинга имеет и своих маркетологов, режиссеров, скаутов, судей и силовиков. Все они находятся в тени и могут ротироваться, тем более что до 2024 года еще далеко. Заменить здесь нельзя только судей, поскольку в их роли выступают обычные граждане России», – пишет политолог.

На нашем сайте читайте также:

Sobesednik.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...