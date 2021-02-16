Политические перспективы КПРФ: повестка Навального на руку

Неожиданный вывод издания "Собеседник": Геннадий Зюганов, не торопясь и не афишируя, построил партийный инкубатор, вырастивший радикальных лидеров, хорошо закрепившихся в российских регионах.

Пока Алексей Навальный отбывает наказание, а его соратники размышляют над новыми формами агитации, набирает обороты основной бенефициар либерального протеста – Коммунистическая партия Российской Федерации. Партия давно обзавелась штурмовым отрядом из региональных Навальных, которые значительно популярнее «берлинского пациента» в суровой нестоличной России. Мы пообщались с депутатами-коммунистами, которых легендарный архитектор большевистских экспроприаций Леонид Красин легко зачислил бы в актив «боевой технической группы» при Центральном Комитете партии.

Первая встреча Алексея Навального с теми, кто претендует на захват в сентябре 2021 года всей протестной повестки ФБК, произошла еще в октябре 2012 года. Тогда депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Матвеев на дебатах в Координационный Совет оппозиции в эфире «Дождя» бесцеремонно взял Навального на слабо, заметив, что тот никогда не смог бы выиграть у него выборы в Самаре.

Депутат-коммунист и доктор исторических наук Михаил Матвеев относился к буржуазной тусовке, собравшейся на «Дожде», с юмором.

«Я сидел в окружении в основном либеральной публики. Каждое идеологически несовместимое с их дискурсом слово вызывало у них реплики и переглядывания. «Какой период в истории России вы считаете самым лучшим?» – спрашивает ведущий кого-то. «Дохристианский!» – радостно шепчет сидящий рядом со мной Рыклин, к нему понимающе оборачиваются соратники.

«Я думал кто-то сегодня вспомнит, какие события были в Москве 3 октября», – говорит в паузе ведущий.

«Это день смерти Алексаняна!» – восклицает член Общественной палаты Лукьянова, при этом позиционирующая себя как «красный профессор». Лавочка ей понимающе аплодирует. И всё в таком духе.

Собчак, к моему удивлению, оказалась не такая страшная, как все мы её знаем, с неплохой фигурой тетка, но это дела не меняет. Видно было, что игрушечные выборы в КС (Координационный совет - прим.) её забавляют, впрочем, и ведущий пару раз употребил слово «шоу». Несколько раз в паузах Собчак вставляла свои остроты, а когда Навальный не смог вспомнить ни одного стихотворения про свободу, начала ему декламировать... Когда ведущий спросил нас какая у каждого зарплата, я подумал – вот *** достойный вопрос для политических дебатов! Не зря я ехал из Самары! Отвечать в присутствии Собчак было неудобно...», – весело делился профессор Матвеев впечатлениями с читателями своего блога.

Тем не менее Алексей Навальный явно нашел в депутате-коммунисте родную душу и уже на следующий день после дебатов разместил в своём Твиттере призыв проголосовать за Михаила Матвеева.

«Ещё не поздно поддержать Матвеева (и остальных) и помочь им пройти во второй тур», – сообщил в микроблоге Навальный, дав ссылку на голосование. Оппозиционер написал, что самарский депутат «хорошо выступил». А как мог по-другому отнестись к самарскому коммунисту Навальный, если тот с революционной прямотой напомнил либеральной тусовке:

«Мы проводили в Самаре достаточно крупные акции параллельно с Москвой, отвлекая на себя силы самарского ОМОНа».

Догадывался ли Алексей Навальный, что он встретился с боевой единицей той самой электоральной машины, которая спустя девять лет приватизирует все, что делали он и его соратники?

Точно осознав задачу захвата повестки, Михаил Матвеев сегодня работает в логике ленинских «Апрельских тезисов». Отвечая на вопросы о перспективах протестного движения, подчеркивает значение агитационной работы КПРФ не только среди молодежи, но внутри армии и спецслужб. Оппозиционер считает, что только коммунисты, оказавшись у власти, смогут гарантировать силовикам безопасность и спасут их от люстрации. Поэтому компартия легко находит в армейской среде, структурах МВД, Росгвардии и ФСБ потенциальных союзников. Матвеев уверен, что КПРФ сможет забрать голоса не только сторонников Навального, но и всех, кто находится с коммунистами «в одном антиглобалистском окопе» – Квачкова, Стрелкова, Удальцова, Платошкина и их сторонников. В критический момент единственной позитивной силой станет коалиция вокруг КПРФ – подчеркивает Матвеев. Он убежден, что критический момент не за горами. Доктор исторических наук явно грезит революцией.

Михаил Матвеев

Умное красное голосование

– Перспективы у КПРФ достаточно радужные. «Протестные настроения будут усиливаться и дальше, – уверен кандидат политических наук Аббас Галлямов. - В рамках нашей российской политической традиции КПРФ, всегда воспринималась как главная альтернатива партии власти. Еще с 90-х годов это повелось. Они стабильно занимают второе место на выборах после «Единой России». Если ты не хочешь голосовать за власть, то естественным образом голосуешь за КПРФ. Теоретически со второго места КПРФ могла бы сдвинуть непарламентская оппозиция. Условный Навальный. Но их в бюллетене нет. Поэтому они альтернативой КПРФ не являются. И сторонники Алексея Навального, приходя на участки, отдают голос за компартию, как за наиболее влиятельную оппозиционную силу.

Серьезным подспорьем для КПРФ на предстоящих выборах в Государственную Думу, по мнению политологов, может стать «Умное голосование» - голосование за самого сильного кандидата, идущего против Единой России. По мнению политолога Игоря Минтусова, есть шанс, что «Умное голосование» обернется «Красным голосованием». Эксперт уверен, что оно даст существенный прирост поддержки кандидатам от КПРФ. В первую очередь потому, что большая часть представителей партии и без него должны занять второе место в округах после представителей от «Единой России». Но, если брать «усредненно», по всем одномандатным округам, «Умное голосование» дает кандидатам от КПРФ, по мнению Минтусова, серьезный шанс оказаться первыми.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев видит в Навальном знамя и икону протеста, а КПРФ – выгодополучателем «Умного голосования».

– На сегодняшний день опрос «Левада-центра» показал, что Навальному доверяют пять процентов, – говорит Калачев. – Замечу, сказать, что ты доверяешь Навальному в общении с незнакомыми интервьюерами – непросто. Готовность использовать протестные настроения и перевести их в протестное голосование, может серьезно повлиять на ситуацию, связанную с выборами.

Эксперт считает, что люди, готовые сделать эту работу, в КПРФ есть. Одним из потенциальных локомотивов КПРФ Константин Калачев считает политиков типа депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко.

– На Ютуб-какнале Бондаренко 1.200.000 подписчиков, а это немало, – говорит Калачев. – Речь шла о возможности выдвижения Николая в первой тройке КПРФ на выборах в Госдуму и тут же у него возникли проблемы (речь о попытках уголовного преследования и лишения Бондаренко депутатского статуса за донаты на Ютубе - ред.). Проблемы Бондаренко растиражированы на федеральном уровне и позволяют КПРФ выглядеть оппозиционной партией.

Случайно ли?

– Партия власти старается помогать КПРФ. Создание кейса с Бондаренко – это та же помощь. Не все у власти получается, но стремление помочь КПРФ стать более популярной видно невооруженным взглядом, – иронизирует политический консультант Игорь Минтусов, который, как и Константин Калачев, считает Николая Бондаренко «хорошим брендом».

Коммунист Бондаренко фактически возглавил протестные акции в поддержку Навального в Саратове. Он привел на митинги сотни своих сторонников и занял непримиримую позицию в противостоянии силовикам. Заместитель начальника ГУ МВД по Саратовской области, по словам Бондаренко, заявил, что депутат пытался захватить отделение полиции.

– Полиция прекрасно знает наше амплуа и то, что мы не будем просто стоять в стороне на телефон снимать. Мы будем в активной форме противодействовать, – признался Николай Бондаренко, – Рейтинг власти, президента Путина и «Единой России» находиться на самом минимальном уровне за всю историю современной России.

Саратовский депутат уверен, что нужно активизировать широкий протестный электорат и вести его на участки. Навального он считает героем, а ситуацию в стране – революционной. Бондаренко подчеркивает, что оппозиционные силы сегодня как никогда объединены неприятием власти.

– Когда нас арестовывают, то не смотрят кто коммунист, а кто либерал, – говорит Бондаренко. – Для них мы опасность. Мы все страдаем на избирательных участках. Мы все заинтересованы в антикоррупционной реформе законодательства. Технологии «Умного голосования» однозначно надо применять по всей стране. Как парламентская партия мы имеем возможность выдвигать своих кандидатов без сбора подписей. В силу того, что наши кандидаты выдвигаются, а сторонники Навального вынуждены собирать подписи, власть имеет формальный повод их не регистрировать. Поэтому есть два варианта: либо «Единая Россия», либо КПРФ.

На вопрос о том, нужно ли применять технологию «Умного голосования» на выборах в Государственную думу в регионах, депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный ответил коротко:

– Безусловно!

С его точки зрения «Умное голосование» – не изобретение Навального и его штаба. А следствие логики, о которой КПРФ говорит не один десяток лет – размазывать голоса бесполезно.

– По большому счету «умное голосование», или концентрированное голосование, как оно называлось раньше в предложениях КПРФ, – говорит Куринный, — это выход в борьбе с монополией, которая сформировалась в РФ при власти одной политической силы. Это общегражданский протест и он должен действовать независимо от того, кто его пропагандирует, кто о нем говорит.

Алексей Куринный

Федерализация регионального протеста

Первого секретаря Ульяновского обкома КПРФ, депутата Государственной думы от КПРФ Алексея Куринного опрошенные нами эксперты считают одним из перспективных претендентов на ключевые посты в КПРФ, как только партия начнет обновление руководства. Как и Николай Бондаренко, Куринный ведет активную работу в сети интернет, а Ютуб-канал Ульяновского обкома КПРФ по остроте критики власти даст фору ресурсам ФБК и Навального. Много лет Куринный последовательно и жестко критикует не только «Единую Россию» и региональных чиновников, но и президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу. Брутальные выступления Алексея Куринного посвящены широкому спектру проблем внутренней и внешней политики страны. В регионе он известен организацией массовых акций, которые часто проходят под видом встречи с депутатом Государственной думы (такие встречи не требуют сложных согласований). В протестных акциях 23 и 31 января в Ульяновске именно активисты КПРФ стали наиболее сплоченной и организованной силой сопротивления силовикам. А депутаты-коммунисты лично выезжали в отделения полиции, чтобы, используя свой статус, помешать задержаниям и арестам активистов. Сегодня Алексей Куринный не скрывает планов превратить Ульяновскую область в красный регион. Куринный прогнозирует скорую смену местного губернатора Сергея Морозова, что станет весомой победой коммунистов, добавит политической нестабильности и расширит электоральные перспективы КПРФ.

Ключевую роль в организации последних митингов в республике Коми, как и в других регионах, сыграл местный обком КПРФ и его лидер - депутат Госсовета Олег Михайлов.

– В Коми штаб Навального давным-давно не функционирует, - рассказал Михайлов. - Более того, те люди, которые относили себя к его сторонникам, сейчас достаточно плотно взаимодействуют с нашим республиканским отделением КПРФ на низовом уровне. Например, идут наблюдателями на выборы, принимают участие в наших мероприятиях. Поэтому говорить о том, что штаб Навального организовал эти акции, не приходится. И людей, которые пришли поддержать Навального, было меньше, чем тех, кто выступает в принципе против действующего режима. Одно дело конкретный пострадавший человек, а другое тот хаос и безобразие, творящиеся в Российской Федерации в целом, и в Республике Коми в частности. У нас-то вообще полный бардак, мы летим в пропасть с огромной скоростью. По подсчетам независимых наблюдателей, 23-го в Сыктывкаре собралось порядка 1.300 человек, для нашего региона это заметная цифра.

Олег Михайлов – один из немногих депутатов, который мгновенно отреагировал на «проблему Шиеса». Как только информация о создании на границе Архангельской области и Республики Коми мусорного полигона коммунист потребовал признать полигон незаконным. Борьба против полигона сделала молодого политики и кандидата биологических наук Михайлова заметной фигурой российского протестного движения.

Он один из немногих, кому реально удалось политизировать региональный экологический протест, превратив его в федеральный брэнд. Благодаря ему Шиес стал именем нарицательным, таким же, как например, Кущевка.

В августе 2020 года республиканский избирком отказался регистрировать Олега Михайлова в качестве кандидата на выборах главы региона. Эксперты убеждены, что он был самым опасным конкурентом для временно исполняющего обязанности главы Республики Владимира Уйбы. Отказ зарегистрировать популярного Михайлова подогрел протестные настроения в республике. Но, видимо, у власти не было другого выхода, чтобы необстрелянный на выборах «варяг» Уйба смог спокойно избраться. Сегодня власть стоит перед не меньшей проблемой окончательного сползания Коми в радикальный красный протест.

Право первой ночи во дворце

Эксперты считают, что в сложившейся предвыборной ситуации коммунистам крайне выгодно играть на обострение. Политический консультант Игорь Минтусов уверен, что если КПРФ займет на выборах в Государственную Думу радикальную позицию, то она станет бенефициаром не только левого, а всего протеста.

– В политической повестке вокруг КПРФ все время обсуждается две позиции внутри партии. Первая – это Геннадий Зюганов. Вторая – Валерий Рашкин. Многие коммунисты поддерживают Рашкина. Они менее склонны к соглашательской с Кремлем позиции, по сравнению с Зюгановым. Но, насколько понимаю, пока партия раскалываться не планирует. Допускаю, что Зюганов займет более радикальную позицию, – рассуждает Минтусов.

Многие эксперты считают, что наличие двух полюсов в КПРФ мало отразится на содержании избирательной кампании КПРФ.

– Расколу между Зюгановым и Рашкиным много лет. Как он существовал, так и будет существовать. Ничего не поменяется. Будет официальная позиция руководства компартии, что Навальный – это предатель родины. И будет сотрудничество с Навальным и его штабами с целью привлечения оппозиционного избирателя на низовом уровне, – уверен кандидат политических наук Аббас Галлямов. – Радикализация партии продолжится. Мы это видели в прошлом году, когда коммунисты отказались голосовать в Думе за путинское «обнуление». Во время летнего конституционного голосования они призвали сторонников голосовать против поправок в Конституцию, организовав альтернативный референдум. Это примеры того, что снизу партии прорастают оппозиционные настроения. Чтобы не утратить своего избирателя и не растерять региональный актив, который сейчас радикализируется, руководство партии будет вынуждено сдвигаться в сторону большей оппозиционности.

Валерий Рашкин

Подтверждением этих оценок стала поддержка наиболее яркими лидерами КПРФ нового фильма Алексея Навального про «дворец Путина», который сторонники блогера использовали в качестве триггера протеста. Теперь и его перехватывают коммунисты.

– Мы подняли архивы КПРФ и переговорили с одним из наших депутатов, – рассказывает зрителям партийного Ютуб-канала Алексей Куринный, – еще в 2011 году Краснодарское отделение КПРФ впервые говорило об этом объекте, который неожиданно появился около Геленджика, ...где ФСБ организовала бесполётную зону... Я специально проанализировал – огромная была переписка нашего депутата Обухова, представлявшего тогда Краснодарский край, и с представителями прокуратуры, и представителями ФСО... И есть свидетельства о том, что на яхте «Виктория», принадлежащей Администрации президента РФ, туда приезжали отдыхать Медведев с Путиным.

Никакой яхты под названием «Виктория» у Администрации президента, правда, не было и нет, но для разжигания классовой ненависти и такая информация годится.

Одновременно с Алексеем Куринным о расследованиях в Геленджике депутата-коммуниста Обухова и свидетельствах местных коммунистов рассказывает на своем Ютуб-канале в программе «Прямой разговор» заместитель Председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной думы Юрий Афонин. В его программах участвуют и региональные лидеры партии Олег Михайлов, Михаил Матвеев и другие товарищи. Сам же «свидетель дворца Путина» член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов отвечает сегодня за формирование предвыборной стратегии КПРФ и, судя по всему, она перехватит не только повестку Навального, но и его главную мишень для критики – президента Владимира Путина.

Ключевыми фигурами этой стратегии станут радикальные лидеры КПРФ в регионах. Это опытные и прагматичные до мозга костей люди, способные к расчетливой тактической игре. Судя по их политическим биографиям, они не стесняются в средствах, если те ведут к росту рейтинга и победе на выборах. Когда нужно, легко идут на сотрудничество и с либералами, и с крупным бизнесом, и с провластными структурами. Тот же Алексей Куринный начинал политическую карьеру в «Единой России», а в КПРФ перешел от эсеров, где ему помогали значительными суммами крупные предприниматели. Михаил Матвеев в свое время был лидером движения «За Путина» и состоял в личной переписке с лишенным советского гражданства Александром Солженицыным, что для пламенного коммуниста не комильфо. Связи Николая Бондаренко с Вячеславом Володиным в Саратове не обсуждает только ленивый. Впрочем, участие в своей политической судьбе Володина не скрывает и Алексей Куринный. Остается только разобраться, кто и кого использует в этих тактических союзах. Как холодно заметил Михаил Матвеев о Навальном - он политик, который играет в первую очередь на себя, и обвинять Навального в связях с МИ-6 такая же глупость, как обвинять Ленина в шпионаже на немцев. Похоже, эта логика, которой живут лидеры регионального протеста от КПРФ.

«Победа на выборах – это вопросов компромиссов, - подчеркивает Михаил Матвеев. - И хочу напомнить, что Ленин поступал более гибко, чем мои коллеги. Например, когда батьке Махно вручили орден Красного Знамени и с помощью его банды решили важные боевые задачи. Предвыборные коалиции должны быть более прагматичными и широкими».

От казармы, до малины

Коммунист Матвеев словно проговаривается о том, что давно известно о некоторых из его товарищах по партии. В организации протестных акций и своей регулярной работе они легко сближаются с местным криминалитетом. Вплоть до того, что на выборах в Ульяновскую городскую думу в сентябре 2020 года КПРФ выдвинула дочь лидера крупной ОПГ. Бандитов можно отблагодарить за поддержку более полезным, чем орден Красного Знамени, – депутатским мандатом. И хотя выборы в Городскую думу в этот раз коммунистам выиграть не удалось, близкие к местным ОПГ люди уже имеют мандаты местного Законодательного собрания. Похоже, что внутри КПРФ сложилась специализация партийного прозелитизма. Такие агитаторы, как Матвеев ориентированы на работу с военными и силовиками, а такие как Куринный легче находят общий язык с уличной и криминальной средой. Своеобразно реализуют лозунг коммунистического манифеста – пролетарии всех стран, объединяйтесь. Судя по всему, коммунисты знают, что всюду найдут социально близкий себе элемент – от казармы, до малины. Недовольных везде хватает.

Посмотрев внимательно на современную КПРФ, можно сделать вывод о том, что Геннадий Зюганов не торопясь и не афишируя, построил партийный инкубатор, вырастивший радикальных лидеров, хорошо закрепившихся в российских регионах. Под шумок разговоров о расколе между Зюгановыми и Рашкиным, КПРФ пришла к старту избирательной кампании в Государственную думу не просто подготовленной, а подготовленной и боевой структурой. Она готова забрать свой электорат, приватизировать либеральный протест и не собирается стесняться в средствах. Насколько сможет противостоять ей «Единая Россия», немалая часть рейтинга которой сгорела в огне пенсионной реформы? Справятся ли с новым типом радикального лидера протеста из КПРФ губернаторы-технократы, еще не имевшие опыта крупных общефедеральных избирательных кампаний? В каких регионах КПРФ сможет потеснить «Единую Россию» и претендовать на контроль большинства, пусть даже в коалиции с другими партиями? Ответы на эти вопросы пока не очевидны, но ясно одно - на фоне лидеров, которые выросли за последние годы внутри КПРФ, Алексей Навальный отдыхает.

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