Волна недовольства растет: ветераны-афганцы готовы присоединиться к акциям протеста

Движение ветеранов-афганцев обеспокоено протестными настроениями в России и готово выйти на митинги. Соответствующие сообщения появились в Telegram-каналах.

Так, источник Telegram-канала МЭФ утверждает, что власть, «бесконечно отнекиваясь от проблем ветеранов», своими действиями порождает не просто «волну тихого недовольства», а «ощутимое предложение — выходить на митинги». Так, например, часть ветеранов Афганистана уже устала ждать обещанное жилье: прошло 30 лет, сколько можно еще?

Отмечается, что некоторых российских городах якобы уже готовятся акции, но в каком формате они могут пройти — неясно.

Напомним, 23, 31 января и 2 февраля в Москве и других городах России прошли массовые несогласованные акции протеста в поддержку политика Алексея Навального. В общей сложности было задержано более 10 тыс. человек.

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По итогам опроса «Левада-центра» (исследовательская организация, признанная в РФ иноагентом), почти половина россиян (45%) назвали главным событием января протесты. Таким образом, пандемия коронавируса отошла на второй план, однако 11% участников опроса все же считают ее основным событием прошедшего месяца. 12% респондентов назвали таким событием возвращение политика Алексея Навального в Россию.

При этом 4% опрошенных указали, что главным событием января стал фильм-расследование о «дворце Путина», который на видеохостинге Youtube посмотрели более 111 млн раз.

Такое отношение государства к ветеранам войн, конечно, никуда не годится. Получается, что людей используют для достижения своих целей, а потом оказывается, что они никому не нужны и свои обязательства по отношению к ним чиновники исполнять не собираются. Деньги и другое положенное приходится буквально выбивать. Поэтому неудивительно, что афганцы готовы пополнить ряды протестующих: свои обещания чиновники должны выполнять!



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По инф. rosbalt.ru

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