Волна недовольства растет: ветераны-афганцы готовы присоединиться к акциям протеста

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
Два десятка лет нахождения Владимира Путина на посту президента России сопровождались самыми разными спорами. На все упреки критиков главы государства его сторонники отвечали почти одинаково, указывая на привнесенную им «стабильность». Но почему же тогда элиты торопятся покинуть...
Движение ветеранов-афганцев обеспокоено протестными настроениями в России и готово выйти на митинги. Соответствующие сообщения появились в Telegram-каналах.
Так, источник Telegram-канала МЭФ утверждает, что власть, «бесконечно отнекиваясь от проблем ветеранов», своими действиями порождает не просто «волну тихого недовольства», а «ощутимое предложение — выходить на митинги». Так, например, часть ветеранов Афганистана уже устала ждать обещанное жилье: прошло 30 лет, сколько можно еще?
Отмечается, что некоторых российских городах якобы уже готовятся акции, но в каком формате они могут пройти — неясно.
Напомним, 23, 31 января и 2 февраля в Москве и других городах России прошли массовые несогласованные акции протеста в поддержку политика Алексея Навального. В общей сложности было задержано более 10 тыс. человек.
По итогам опроса «Левада-центра» (исследовательская организация, признанная в РФ иноагентом), почти половина россиян (45%) назвали главным событием января протесты. Таким образом, пандемия коронавируса отошла на второй план, однако 11% участников опроса все же считают ее основным событием прошедшего месяца. 12% респондентов назвали таким событием возвращение политика Алексея Навального в Россию.
Такое отношение государства к ветеранам войн, конечно, никуда не годится. Получается, что людей используют для достижения своих целей, а потом оказывается, что они никому не нужны и свои обязательства по отношению к ним чиновники исполнять не собираются. Деньги и другое положенное приходится буквально выбивать. Поэтому неудивительно, что афганцы готовы пополнить ряды протестующих: свои обещания чиновники должны выполнять!
В начале февраля Игорь Матвиенко отметил свой 61-й день рождения. Один из первых героев отечественного шоу-бизнеса сумел прославить немало теперь уже легендарных коллективов, да и в личной жизни, пусть и не сразу, он тоже добился успехов.
Петербуржцы, которые жили в годы блокады в Ленинградской области внутри блокадного кольца, получат право на социальные выплаты. Соответствующие изменения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга одобрены на сегодняшнем совещании городского правительства.
Директор программы Всемирной организации здравоохранения по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Гвинее представляет риск. Отметим, что в России уже была Эбола. В 1996 и 2004 годах лихорадкой заболели сотрудницы двух закрытых лабораторий, работавших с этим вирусом.
Президент России Владимир Путин наградил 23-летнего певца ЮрКисса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность». Журналисты выяснили, что это в общем-то обычная практика — дети близких к Путину людей получают такие награды только так.
Украинский националист Олег Гелевей, бывший депутат Верховной рады, стал участником вооруженной драки в одном из киевских кафе. Причиной оказался русский язык официантки. Напомним, с 16 января вся сфера обслуживания на Украине перешла на национальный язык.
В 2020-м году компания «Нефтетанк» стала одним из ключевых участников ликвидации последствий разлива дизеля на ТЭЦ-3 Норильска. В «Нефтетанке» этот вызов назвали одним из главных в ушедшем году. Участие в устранении ЧС в Красноярском крае доказала надежность техники и профессионализм специалистов «Нефтетанка».
Ответственные за пенсионную реформу Максим Топилин и Антон Дроздов ушли в отставку друг за другом. На их место пришел бывший руководитель Фонда социального страхования Андрей Кигим. Так почему же происходит такая чехарда с кадрами в главном для нас, пенсионеров, ведомстве?
Михаил Боярский должен 3 тысячи рублей полиции за административное правонарушение, совершенное 30 ноября 2020 года. Информация о неоплаченном штрафе опубликована на сайте петербургского управления ФССП.
Пока в России продолжается противостояние между Владимиром Путиным и Алексеем Навальным, немцы решили повеселиться от души. Они устроили карнавал, и среди кукол оказались главные герои политической сцены. Выглядит это, конечно, курьезно. Но неудивительно - Евросоюз не поддержал решение отправить Навального за решетку и всячески пытается оказать ему поддержку.
Серьезный прецедент в одной из школ Бурятии. Там учительница чуть не лишила 10-летнего мальчика слуха. Она знала, что ребенок перенес не одну операцию, и все равно не упустила шанс его за больное ухо оттаскать. Спрашивается - что же это за педагог?!
За 54-летней Маргаритой Юдиной, которую силовик после митинга 23 января ударил в живот, организовали слежку и контроль. Детей женщины пришлось отправить на конспиративную квартиру, рассказал адвокат Евгений Смирнов.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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