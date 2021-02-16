Волна недовольства растет: ветераны-афганцы готовы присоединиться к акциям протеста

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
«Уходить ли Путину?» Политолог реконструирует логику президентского окружения
2021-01-18-02-22-01
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
В Подмосковье массово продают особняки. Элита готовится к побегу из России?
2021-01-18-01-28-11
Два десятка лет нахождения Владимира Путина на посту президента России сопровождались самыми разными спорами. На все упреки критиков главы государства его сторонники отвечали почти одинаково, указывая на привнесенную им «стабильность». Но почему же тогда элиты торопятся покинуть...
Юрий Шатунов остался без песен, а теперь – и без клипов
2021-01-25-01-09-57
Из интернета удаляются видеозаписи исполнителей песен группы «Ласковый май», которые не подписали договор на право их исполнения с новыми правообладателями, сообщил продюсер Андрей Разин в...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Волна недовольства растет: ветераны-афганцы готовы присоединиться к акциям протеста

По инф. rosbalt.ru   
16 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Движение ветеранов-афганцев обеспокоено протестными настроениями в России и готово выйти на митинги. Соответствующие сообщения появились в Telegram-каналах.

Ряды протестующих в могут пополнить ветераны-афганцы

Так, источник Telegram-канала МЭФ утверждает, что власть, «бесконечно отнекиваясь от проблем ветеранов», своими действиями порождает не просто «волну тихого недовольства», а «ощутимое предложение — выходить на митинги». Так, например, часть ветеранов Афганистана уже устала ждать обещанное жилье: прошло 30 лет, сколько можно еще?

Отмечается, что некоторых российских городах якобы уже готовятся акции, но в каком формате они могут пройти — неясно.

Напомним, 23, 31 января и 2 февраля в Москве и других городах России прошли массовые несогласованные акции протеста в поддержку политика Алексея Навального. В общей сложности было задержано более 10 тыс. человек.

По теме:

По итогам опроса «Левада-центра» (исследовательская организация, признанная в РФ иноагентом), почти половина россиян (45%) назвали главным событием января протесты. Таким образом, пандемия коронавируса отошла на второй план, однако 11% участников опроса все же считают ее основным событием прошедшего месяца. 12% респондентов назвали таким событием возвращение политика Алексея Навального в Россию.

При этом 4% опрошенных указали, что главным событием января стал фильм-расследование о «дворце Путина», который на видеохостинге Youtube посмотрели более 111 млн раз.

Такое отношение государства к ветеранам войн, конечно, никуда не годится. Получается, что людей используют для достижения своих целей, а потом оказывается, что они никому не нужны и свои обязательства по отношению к ним чиновники исполнять не собираются. Деньги и другое положенное приходится буквально выбивать. Поэтому неудивительно, что афганцы готовы пополнить ряды протестующих: свои обещания чиновники должны выполнять!

Еще по теме:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 