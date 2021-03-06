Сериал о дипломатах «Оптимисты»: однотипно и безвкусно

«Оптимисты» – первый постсоветский сериал о дипломатах-мидовцах. Первый сезон, начавшийся бодро-ностальгически – ещё бы, время действия – благословенная оттепель! – постепенно превратился в сугубую вампуку, в которой собраны все антисоветские штампы.

Заговор против Хрущёва в 1960 году – верх сценарной наглости, никакого заговора не было, история страны этого периода хорошо известна! Где борцы с фальсификацией истории? Якобы Хрущёва хотели убить реакционеры из Политбюро, а изобличили их как раз с помощью дипломатов, героев сериала. При этом все юные оптимисты-мидовцы оказались те ещё аферисты. Один из них (в исполнении Риналя Мухаметова) делал за деньги загранпаспорт будущему диссиденту, а его возлюбленная, простушка-спортсменка, как оказалось, «по вторникам и четвергам» отдавалась своему тренеру. Другой (Егор Корешков) скрывал, что у него сестра за границей, а женат был на стукачке, пишущей доносы в КГБ, а уж третий – Корнеев (Артём Быстров) – так и вовсе натуральный агент ЦРУ. А главный гэбист МИД (Анатолий Белый) не только спит с их начальницей (Северия Янаушскайте) при том, что у неё есть муж, Герой Советского Союза, но и хочет уничтожить весь их отдел, однако КГБ подстраивает ему аварию, в которой гибнет его маленький сын. Ужасный ужас.

Настойчивая реклама внушала надежды, что второй сезон будет принципиально другим. Тема – изученный вдоль и поперёк Карибский кризис, вместо героев Вдовиченкова и Белого на первый план выходят разведчик Нестеров (Сергей Безруков), который перешёл в МИД после провала в Нью-Йорке, и красотка-фотограф Алекс (Елизавета Боярская), которая приехала в Москву к мужу, американскому журналисту, а на самом деле в качестве резидента ЦРУ. Нестеров и Алекс так любят друг друга, что объединяются в борьбе за мир. Ястребы в СССР и США склоняли Хрущёва и Кеннеди к войне, но благодаря влюблённым агентам её удалось остановить. А помог им предатель Корнеев. Бывает ложь, наглая ложь, а бывает сценарий «Оптимистов».

Все шпионы здесь действуют однотипно: получив задание, заходят в кабинет объекта, когда его там нет, и фотографируют либо просто воруют у него сверхсекретные документы, которые обычно лежат на виду. КГБ же следит и пытается поймать всех, кто у зрителя вызывает симпатию, в том числе и своего сотрудника Нестерова. Предателя Корнеева так мучает совесть, что он влюбляется в резидентшу Алекс и участвует в её с Нестеровым афере, даже идёт ради неё под пули, а дебилы-гэбисты вместо того, чтобы взять живым дипломата, завербованного ЦРУ, тупо убивают его. Алекс срочно высылают из СССР, как будто она обладает дипломатическим иммунитетом – с чего вдруг? Она приехала к мужу, который и не догадывается, что она работает на ЦРУ. Но этого мало, главный гэбист первых «Оптимистов» (Анатолий Белый) вдруг появляется в «Карибском сезоне» и в решающий момент, когда новый главный гэбист (Артём Волобуев) уже готов поймать «предателя» Нестерова, стреляет и убивает коллегу. Зачем, почему? Потому что именно он подстроил аварию, в которой погиб его сын. Тупо мстит... И артисты всю эту несуразицу героически оправдывают. В некоторых моментах, кстати, талантливейшему Сергею Безрукову удаётся отвлечь зрителей от сценарных выкрутасов и заставить сочувствовать его герою, одинокому волку, который знает всему цену и борется, вопреки подлым начальникам, за светлые идеалы.

Отмечу совершенно неожиданный подарок – появление среди «оптимистов» похожей на Ахматову-Цветаеву аполитичной красавицы Лизы (Елизавета Янковская). Линия её проста, человечна и, к счастью, к основной интриге с оболганным МИД 1962 года отношения имеет мало. У Лизы затяжной роман с журналистом-международником (Сергей Яценюк), который, как только кто-то начинает за ней ухаживать, тут же проявляется и властно забирает её, потом исчезает. Мучает женщину и мучается сам, как герой деда актрисы в «Полётах во сне и наяву», вдобавок он наркоман. Если эту ситуацию погрузить в декадентскую атмосферу начала ХХ века или в наше время, то было бы нормально, но напихано всё в 1962 год... А в остальном такое ощущение, что сценарий писали специалисты из ФБК или аферисты, которые живут за рубежом, ненавидят Россию, но заработать могут, только спекулируя на её истории.

То, что показывают на голубых экранах, не всегда вызывает восторг. Телевизионную сетку наводняют однотипные мыльные оперы, чем закончатся которые можно понять уже в первой серии. На ток-шоу приглашаются звезды, которые подмачивают собственную репутацию, вынося сор из избы. Да ещё какой сор! В дебри личной жизни посвящают в программах малоприятные пьяницы (непонятно за что им такие почести). В голову впихиваются гипотезы обо всем на свете, одна противоречивей другой, и от такой информации только еще больше запутываешься и т.д. И такая уже усталость накапливается от подобного контента, что хочется чего-то другого – новых идей, тем, историй, сюжетов, лиц. Конечно, бывают иногда и программы, и фильмы, которые как глоток свежего воздуха во всей этой телевизионной каше. Но, наверное, нужно их создавать в большем количестве. А сериал «Оптимисты» можно, кто не успел, самим посмотреть и составить собственное впечатление. Зацепило кино сердце, оставило след в душе – значит, что-то в нем есть.

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