Минкульт признает: с экранов льётся низкопробщина

Министр культуры Ольга Любимова пообещала подготовить концепцию развития отечественного кинематографа до 2030 года. Приоритет при распределении господдержки киноиндустрии планируется отдать детским и семейным фильмам. Кроме того, в Минкультуры намерены возродить легендарный «Ленфильм» и другие государственные киностудии.

Ни один четвероногий артист не пострадал во время пандемии

В 2020 году культура была признана одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Однако, в том числе и при поддержке Совета Федерации, театры и музеи не только выжили, но и успешно освоили новые технологии, отметила Любимова. Прошедший год стал по-настоящему прорывным в области цифровизации. Флагманский портал «Культура» посетили более 69 миллионов россиян, аудитория национальной электронной библиотеки увеличилась до 16,5 миллиона человек. Немаловажно, что в самый пик эпидемии все животные цирков и дельфинариумов, независимо от подчинения учреждения, получали качественное питание. За это министра, которая не только провела ревизию зрелищных учреждений, где выступают четвероногие артисты, но и добилась их постановки на «довольствие», благодарили уже парламентарии.

Несмотря на то что два последних года по темпам исполнения нацпроекта «Культура» в целом являются успешными, библиотеки, театры и клубы в глубинке по-прежнему остро нуждаются в господдержке. «Сейчас у нас в стране 168 детских театров, 46 из них находятся в неудовлетворительном состоянии», — привела пример глава Минкультуры. До 2024 года планируется отремонтировать театры и открыть в каждом втором российском городе виртуальный концертный зал. Кроме того, в планах Минкультуры — реорганизация библиотек и ремонт школ искусств.

Сколько работников культуры не хватает в малых городах

Но мало выделить деньги, заменить крышу и закупить музыкальные инструменты и оборудование. Нести культуру в массы должны заинтересованные и образованные кадры. Но таких работников, как следует из доклада министра, в глубинке не хватает.

«Потребность в кадрах — более 9 тысяч человек, с вводом новых объектов она станет ещё больше», — сказала Любимова. Решить проблему, считает она, могла бы программа «Земский работник культуры» по аналогии с программами «Земский доктор» и «Земский учитель». Минкультуры по поручению президента подготовило проект постановления Правительства. В Совете Федерации поддерживают позицию министерства.

Как напомнил первый заместитель председателя палаты Андрей Турчак, сенаторы также неоднократно говорили о необходимости принятия такой программы. Для того чтобы Минфин не затягивал решение вопроса, Совфед по предложению Турчака проконтролирует включение в бюджет на следующий год расходов на реализацию проекта «Земский работник культуры». «Деньги действительно небольшие, и я думаю, что мы просто обязаны поддержать и, если надо, на поправках обязательно это предложить», — поддержала коллегу Валентина Матвиенко.

Кто выбирает фильмы для показа

Парламентарии не обошли вниманием проблему качества контента на телеканалах. Так, сенатор Светлана Горячева констатировала, что «с экранов льётся низкопробщина». Спикер палаты согласилась с ней, что «мыло» смотреть невозможно. При этом Минкультуры, как пояснила Ольга Любимова, не может влиять на качество телесериалов, так как их снимают на деньги инвесторов, а всё, что показывается на телевидении, относится к компетенции Минцифры.

Министерство культуры, в свою очередь, выделяет средства производителям исторических сериалов, которые, по словам главы ведомства, соответствуют нашим общим запросам в воспитании молодёжи. Альтернативой фильмам про лихие 90-е, напомнила она, могут стать интернет-трансляции балетов и классических спектаклей. Неудивительно, что именно порталу «Культура», а не телевидению сегодня доверяют воспитание своих детей многие россияне. 25 процентов посетителей этой платформы — дети, привела она пример.

По словам Любимовой, в Минкультуры работают над концепцией по развитию отечественной кинематографии до 2030 года. В приоритете — социально значимое кино, а также детские и семейные фильмы. Господдержка таких картин может составить до 100 процентов. Кроме того, в министерстве продумывают стратегию возрождения государственных киностудий: «Ленфильма», Свердловской киностудии, киностудии имени Горького и других. Для каждой из кинофабрик составят индивидуальную стратегию развития.

В Совете Федерации посоветовали двум ответственным за качество телеконтента министерствам не рассчитывать исключительно на возрождение отечественного кино, а вместе выработать общую линию, которая будет влиять на выбор фильмов для телепоказа. «Мы все ждём хороших добрых фильмов», — сформулировала пожелания сенаторов Валентина Матвиенко.

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По инф. Парламентской газеты

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