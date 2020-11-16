Сериал «Иванько»: что авторы «телешедевра» хотели донести до зрителя?..

Многие российские сериалы, прикрываясь «жизненностью», несут в массы лишь грубый юмор и сомнительную мораль.

Новый сериал «Иванько» на ТНТ — очередная попытка поймать аудиторию на крючок дешевых стереотипов. Создатели подобных проектов уверены, что стоит написать жирным шрифтом: «Здесь все как в жизни!» — и зрителей будет не оттащить от экранов. Увы, зачастую так и происходит.

В действительности же сериал имеет очень мало общего с реальностью, поскольку такая концентрация неадекватных людей встречается разве что в специализированных больницах. Наше общество до сих пор не скатилось в полный хаос и безумие, потому что в среднем на каждого фрика находится вменяемый человек. В «Иванько» же этот баланс напрочь отсутствует.

Кадр из сериала

Комментаторы в интернете сразу отметили, что название сериала — не только фамилия главной героини, но и завуалированный диагноз. К слову, во всем остальном авторы были весьма прямолинейны: в проекте есть и нецензурные выражения, и откровенные сцены, в которых у героев прикрыты лишь самые интимные части тела. Причем подобные сценарные ходы в данном случае были вовсе не обязательны для раскрытия характеров или развития сюжета.

Качественный юмор мог бы сгладить неудобство, возникающее при просмотре, но и его в сериале нет. Возможно, создатели задумывали злую сатиру, но в итоге просто набросали плоских и шаблонных гэгов, которые способны рассмешить только самого непривередливого зрителя. И, судя по отзывам, это сработало — инертную телевизионную аудиторию давно уже не смущает примитивность ходов и сюжетов.

Главная героиня, учительница Валентина Иванько (Ангелина Миримская) — клишированный «синий чулок», старая дева, зацикленная на «внутреннем мире» и «духовных ценностях». Впрочем, ни того, ни другого в ней нет даже близко. Зато у нее есть одинокая мама (Елена Шевченко), которая никак не хочет отпустить от себя дочь, спекулируя на своем якобы слабом здоровье, и младшая сестра (Анастасия Акатова), у которой гораздо более смелый характер.

Загнивая в этом «бабьем царстве», постылой школе и изучении заумных постулатов, Валентина знакомится с простушкой Настей (Валентина Мазунина), которая преподает танцы и ведет мероприятия. С первого взгляда героини кажутся полными антиподами и отражают противостояние культуры и бескультурия, интеллекта и голых эмоций. Но это ложное впечатление: на самом деле оба персонажа пусты и лишены всего, что отличает «человека разумного» от существа, живущего базовыми инстинктами.

Собственно, вся фабула строится на том, что Настя старается сделать из Вали «человека» (а в ее понимании это означает научиться пить пиво «из горла» и срочно найти «мужика»), в то время как Валя хочет спасти Настю от «домашнего абьюзера» в лице сожителя Алексея. Но Настя вовсе не горит желанием спасаться, так как скандалы с парнем всегда являются лишь прелюдией к страстному примирению в постели.

Возникает вопрос: какой посыл авторы этого «телешедевра» хотели донести до зрителя? Что культура, образование, критическое мышление, да и вообще способность мало-мальски контролировать себя и думать над своими поступками — лишь бессмысленная шелуха? Что вести себя по-свински в чужом доме (а именно это делает Настя, обосновавшись у Валентины), пьянствовать, строить отношения исключительно на сексе — значит «жить полноценной жизнью»? Что женщинам следует забыть об учебе и толковых увлечениях и осваивать науку «как стать доступной», а мужчинам — вести себя как разнузданные и тупые альфа-самцы, ибо «бабы» понимают только грубую силу?

Кадр из сериала

Ирония над такими понятиями, как феминизм, психология и саморазвитие, здесь доведена до абсурда: главная героиня в те моменты, когда действует не по указке новоиспеченной подруги, ведет себя не как живой человек, а как заводная кукла, произносящая какие-то нелепые лозунги с новомодными англицизмами. И вроде бы антагонистка Настя на ее фоне показана как искренний персонаж, который просто следует своей природе. Однако это лишь видимость: она такая же шаблонная и плоская — это не характер, а пустышка, наполненная лишь физиологическими потребностями и базарно-блатной субкультурой.

Все прочие герои и события в сериале ничем не лучше. Хотя авторы пытаются «поддать интриги» в амурных делах, это не помогает — да и как может быть иначе, если не сомневаешься, что к финалу все успеют переспать со всеми? А тем, кто ждет, что в конце обязательно будет свадьба, лучше сразу переключиться на канал «Россия».

Полярные мнения собирает сериал «Иванько», транслируемый на канале ТНТ. Кто-то определяет этот ситком как жизненный и вполне приличный, есть и иные комментарии о ленте – жесткие и негативные. Шумиха вокруг, да еще такая разноплановая, безусловно, подогревает интерес к картине. Только хочется, чтобы за легковестностью и шутливостью что-то все равно нужное для души хоть немного скрывалось и время не было потрачено вхолостую на продукцию киноиндустрии, которую и смотреть-то не стоит. Интересно, а каким вам покажется сериал «Иванько»?

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По инф. rosbalt.ru

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