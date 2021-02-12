Педагог: Запрет на телефоны в школах — бессмысленный и вредный

Запрет на использование телефонов школьниками укладывается в тренд запретительной политики российских властей, но на практике нереализуем, считает педагог, психолог Ирина Беляева. Такое мнение она высказала, комментируя новые санитарные правила Роспотребнадзора.

«Телефоны стали нормой в учебной и повседневной жизни. Дети привыкают к ним с ранних лет, там есть все необходимые функции, и пользу нельзя запросто оспорить решением контрольных ведомств. Как объяснить школьникам, почему они должны поступать так, как им неудобно? Вред от телефонов научно не доказан, насколько я знаю», — отметила Беляева.

Эксперт напомнила, что под запреты в учебном процессе не попали планшеты и ноутбуки. Однако на деле подобная техника нередко считается предметом роскоши, не все семьи могут себе ее позволить, добавила педагог.

«В пандемию, когда мы переходили на онлайн, оказалось, что государство может обеспечить техникой очень малый процент детей. Более того, залоговая стоимость планшетов была такая высокая, что родители отказывались, поскольку за любые повреждения приходилось бы много платить», — рассказала Беляева.

Она предположила, что запрет также связан с желанием государства оградить учителей от жалоб школьников, которые могут заснять или записать любые нарушения педагогов на телефон.

«Пока это выглядит как история, что дети и учителя будут еще больше бороться друг с другом, но сам по себе запрет бессмысленный и, более того, вредный», — подытожила эксперт.

Ранее Роспотребнадзор запретил школьникам использовать для обучения личные мобильные телефоны из соображения заботы о здоровье детей. Планшеты, ноутбуки, компьютеры, моноблоки и интерактивные доски под ограничения не попали.

Использование гаджетов в процессе обучения — не самое плохое дело, особенно, если они помогают добывать знания. Главное, расставлять приоритеты и не использовать их больше положенного. И если выбирать между смартфонами и планшетами, то выбор, конечно, за последними.

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По инф. rosbalt.ru

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