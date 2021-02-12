Педагог: Запрет на телефоны в школах — бессмысленный и вредный

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
«Уходить ли Путину?» Политолог реконструирует логику президентского окружения
2021-01-18-02-22-01
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
В Подмосковье массово продают особняки. Элита готовится к побегу из России?
2021-01-18-01-28-11
Два десятка лет нахождения Владимира Путина на посту президента России сопровождались самыми разными спорами. На все упреки критиков главы государства его сторонники отвечали почти одинаково, указывая на привнесенную им «стабильность». Но почему же тогда элиты торопятся покинуть...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Педагог: Запрет на телефоны в школах — бессмысленный и вредный
По инф. rosbalt.ru   
12 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Запрет на использование телефонов школьниками укладывается в тренд запретительной политики российских властей, но на практике нереализуем, считает педагог, психолог Ирина Беляева. Такое мнение она высказала, комментируя новые санитарные правила Роспотребнадзора.

Педагог: Запрет на телефоны в школах — бессмысленный и вредный

«Телефоны стали нормой в учебной и повседневной жизни. Дети привыкают к ним с ранних лет, там есть все необходимые функции, и пользу нельзя запросто оспорить решением контрольных ведомств. Как объяснить школьникам, почему они должны поступать так, как им неудобно? Вред от телефонов научно не доказан, насколько я знаю», — отметила Беляева.

Эксперт напомнила, что под запреты в учебном процессе не попали планшеты и ноутбуки. Однако на деле подобная техника нередко считается предметом роскоши, не все семьи могут себе ее позволить, добавила педагог.

«В пандемию, когда мы переходили на онлайн, оказалось, что государство может обеспечить техникой очень малый процент детей. Более того, залоговая стоимость планшетов была такая высокая, что родители отказывались, поскольку за любые повреждения приходилось бы много платить», — рассказала Беляева.

Она предположила, что запрет также связан с желанием государства оградить учителей от жалоб школьников, которые могут заснять или записать любые нарушения педагогов на телефон.

«Пока это выглядит как история, что дети и учителя будут еще больше бороться друг с другом, но сам по себе запрет бессмысленный и, более того, вредный», — подытожила эксперт.

Ранее Роспотребнадзор запретил школьникам использовать для обучения личные мобильные телефоны из соображения заботы о здоровье детей. Планшеты, ноутбуки, компьютеры, моноблоки и интерактивные доски под ограничения не попали.

Использование гаджетов в процессе обучения — не самое плохое дело, особенно, если они помогают добывать знания. Главное, расставлять приоритеты и не использовать их больше положенного. И если выбирать между смартфонами и планшетами, то выбор, конечно, за последними.

А вот что еще предлагаем почитать о гаджетах и наших внуках:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 