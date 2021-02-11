Внукам запретили использовать мобильники для учебы

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
Роспотребнадзор ввел новые требования к электронным средствам обучения: под запрет попали мобильные средства связи. (Это означает, что искать информацию в своих телефонах дети точно не должны - уж слишком это вредно для глаз. - прим. ред.)
Об этом сообщила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.
«Нельзя использовать личные мобильные телефоны для проведения образовательной программы», – рассказала она.
Планшеты и ноутбуки под новое правило не попадают.
Ранее директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Владислав Кучма говорил, что смартфонами для обучения пользуются до 80 процентов несовершеннолетних. При этом он назвал телефоны самым неблагоприятным средством для этого из-за слишком маленького экрана. По словам гигиениста, его ширина должна быть не менее 12 дюймов (30,5 сантиметров), а размер шрифта и расстояние от глаз до дисплея не соответствуют санитарным нормам.
Использование гаджетов в процессе обучения — не самое плохое дело, особенно, если они помогают добывать знания. Главное, расставлять приоритеты и не использовать их больше положенного. И если выбирать между смартфонами и планшетами, то выбор, конечно, за последними.
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД рассмотреть возможность въезда в РФ трудовых мигрантов для сезонных работ в сельском хозяйстве. Подлинность документа подтвердила представитель замглавы правительства.
Звуки производств, судоходства, разведки ресурсов, машин, самолетов и другие шумы, произведенные человеком, становятся все громче в глубинах океана — в воде звуки распространяются быстрее и дальше, чем в воздухе.
Роспотребнадзор ввел новые требования к электронным средствам обучения: под запрет попали мобильные средства связи. (Это означает, что искать информацию в своих телефонах дети точно не должны - уж слишком это вредно для глаз. - прим. ред.)
Новокузнечанка попала в реанимацию после того, как ее спасли из-под снежного завала. Девушка приехала на дачу и оказалась под грудами снега, сошедшего с крыши: в выходные регион накрыла аномальная оттепель.
На днях в Югре зафиксировали рекорд на самый длинный вязаный шарф. Его размер составил 103 метра. Тюменки решили не отставать от соседей и объявили собственный конкурс — теперь вяжут кусочки для будущего изделия всем городом.
Фотография белорусского президента Александра Лукашенко без усов появилась в Сети. Она опубликована в одном из разделов на обновленном сайте главы государства — «Президент без галстука», там представлена информация о биографии и личной жизни главы государства.
Продюсер Андрей Разин выразил желание помочь актеру Михаилу Ефремову, осужденному за смертельное ДТП. Он сообщил, что намерен добиться досрочного освобождения артиста, хотя лично и не знаком, но уверен – он хороший человек.
Около 15 лет ученые не могли найти объяснение смертельной болезни обезьян из заповедника Такугама. Симптомы напоминали сильное отравление: диарея, рвота, судороги. Вылечить животных, несмотря на все усилия врачей, не удавалось. Не помогали даже антибиотики.
Внешняя и внутренняя политическая жизнь России бурлит событиями. На слуху много тем: транзит президентской власти, всколыхнувшее страну возвращение оппозиционера Навального, отношения РФ с Евросоюзом, Америкой, не забыта также и белорусская повестка. Что происходит сейчас и что это сулит в будущем, разобраться, конечно, сложно. А многие представители старшего поколения, конечно, интересуются. И поэтому узнать экспертные мнения «по поводу» не помешает. Политологи, надо учесть, не провидцы, и могут в своих видениях и прогнозах ошибаться, а иногда и вообще выдавать совершенно провокационные версии... Вот несколько мнений, озвученных на днях.
Российское военно-историческое общество просит возбудить уголовное дело против Александра Невзорова, заявившего, что не считает поступки Зои Космодемьянской подвигом. В спиче публициста усмотрели реабилитацию нацизма и искажение исторической правды. Каяться Невзоров отказался.
Не так давно мы знакомили вас, уважаемые читатели, с блогером Александром из Кургана, который снимает веселые и актуальные ролики, рассказывает аудитории о монтаже и сам в своих видео демонстрирует его удивительные возможности. И вот удалось пообщаться с этим человеком чуть-чуть поподробнее.
В Севастополе прекращен забор воды из двух резервных источников — затопленных карьеров в Инкермане и у горы Гасфорта. Проблема с водоснабжением Крыма становится все острее и острее. Ученые и власти предлагают свои решения, но пока что это ни к чему не привело, оно и понятно, дело-то не быстрое...
За последний год в Москве 76 магазинов и торговых ИП оштрафовали за обвес и обсчет покупателей. Общая сумма штрафов превысила 1,5 млн рублей! Так что же делать, если на кассе пробили «не тот» чек? Попробуем разобраться с экспертами.
Новые подозреваемые появились в деле о смерти аргентинского футболиста и тренера Диего Марадоны. Прокуратура, которая продолжает расследование, допрашивает психиатра Карлоса Диаса, а также двух медицинских работников — Дахиану Хизелу Мадрид и Рикардо Альмирона.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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