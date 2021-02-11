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Внукам запретили использовать мобильники для учебы
По инф. sobesednik.ru   
11 Февраля 2021 г.
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Роспотребнадзор ввел новые требования к электронным средствам обучения: под запрет попали мобильные средства связи. (Это означает, что искать информацию в своих телефонах дети точно не должны - уж слишком это вредно для глаз. - прим. ред.)

Мобильные запретили использовать для учебы – сейчас это делают 80% школьников

Об этом сообщила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

«Нельзя использовать личные мобильные телефоны для проведения образовательной программы», – рассказала она.

Планшеты и ноутбуки под новое правило не попадают.

По теме:

Ранее директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Владислав Кучма говорил, что смартфонами для обучения пользуются до 80 процентов несовершеннолетних. При этом он назвал телефоны самым неблагоприятным средством для этого из-за слишком маленького экрана. По словам гигиениста, его ширина должна быть не менее 12 дюймов (30,5 сантиметров), а размер шрифта и расстояние от глаз до дисплея не соответствуют санитарным нормам.

Использование гаджетов в процессе обучения — не самое плохое дело, особенно, если они помогают добывать знания. Главное, расставлять приоритеты и не использовать их больше положенного. И если выбирать между смартфонами и планшетами, то выбор, конечно, за последними.

Вот ещё ссылки о том, как обстоят дела в школах:

По инф. sobesednik.ru

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