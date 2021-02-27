Мишустин и многомиллионный бывший актив государства – какая тут может быть связь?

На должность премьер-министра с улицы не попадают. И сразу было понятно, что возглавивший правительство Михаил Мишустин человек не простой и не бедный, тем более и информация соответствующая была – о том, что у семьи нового премьера накопилось собственности на 3 млрд рублей. Но что и откуда, как водится, было красиво народу объяснено. И вот новая неудобная новость: члены семьи премьер-министра России оказались замешаны в махинациях с государственным имуществом в особо крупных размерах. Действительно? И какие, интересно, объяснения можно ждать «по теме» на этот раз?

Развод в Недальнем

Честно говоря, не знаю, как выглядит ваша кухня, на которой вы готовите и скорее всего едите, но у семьи главы российского правительства Михаила Мишустина – кухня высшего разряда. Точнее, даже собственный ресторан. «Simach в Недальнем» называется. Внутри – ковры и хохлома, на столах – салат с тунцом за 1100 рублей, японские пельмени с лобстером за 1250, осьминог с картофелем и рататуем за 1640...

Тут больше цены кусают посетителей, чем посетители еду. При этом от клиентов в «Симаче» нет отбоя. В конце прошлого года именно там, например, отмечала свой костюмированный день рождения Светлана Бондарчук, которую с 52-летием поздравляла вся околовластная и пригламурная тусовка во главе с Собчак. Никаких защитных масок – только индийские сари. Это митинги на свежем воздухе при пандемии запрещены, а массовые гулянки в закрытом помещении вполне допустимы. Если, конечно, проходят у Мишустина под крышей. Причем под крышей – буквально.

Не только сам «Симач» через фирму «Николия» принадлежит на троих сестре Мишустина Наталии Стениной (раз), его с недавних пор бывшему зятю Александру Удодову, если развод не был фиктивным (два), и ресторатору Аркадию Новикову (три). Всем двухэтажным зданием ресторана на Тверском бульваре (стоимостью, между прочим, более миллиарда рублей) через компанию «Гарантия» также до сих пор владеют эти трое. Даже развод бизнесу не помешал.

Впрочем, наша история совсем о другом разводе. О том, как связанные с этим рестораном люди развели на кругленькую сумму государство.

Досье

Повар Мишустина

Именно так можно иронично назвать ресторатора Аркадия Новикова. Новиков не только фактически управляет семейным рестораном семьи Мишустина – именно он передал сыновьям премьер-министра квартиры, которые до этого принадлежали Александру Удодову (о чем уже рассказывал Алексей Навальный) и засветившемуся в Иваново офшору «Копре Лтд».

Новиков вообще дружит с властью. Ресторан «Кантинетта Антинори» он открыл вместе с сыном Валерия Шанцева, «Высоту 5642» – с дочерью Арсена Канокова, Zoo – с племянницей Анатолия Сердюкова, ну и т.д. Но чтобы не только кормить, но и спать укладывать... Такое Новиков делает только для Михаила Мишустина.

Посредники с большой дороги

Иваново, оказывается, город не только невест, но и жуликов.

Было в стране такое ООО «Ивановское предприятие промышленного железнодорожного транспорта №1» (если сокращенно, то «Ивановское ППЖТ №1»). Имело собственный вокзал, локомотивное депо и пути, занималось доставкой разных грузов, ремонтом вагонов, сдачей в аренду тепловозов и кранов... Как до сих пор написано на его сайте, «это стабильно работающее свыше 50 лет, динамично развивающееся в настоящее время и идущее со временем вперед предприятие». Но если оно куда-то и шло, ему самому давно перешли дорогу.

Если подробнее, сначала это было не ООО, а ОАО (под началом Сергея Церазова), которое принадлежало государству. Но вдруг чиновники решили ППЖТ оптимизировать, то есть продать с молотка. Что и было сделано. За успешное предприятие бюджет выручил символические 146 млн рублей. В семь раз меньше, чем стоит ресторан семьи премьера.

Покупателем на торгах

14 апреля далекого 2008 года оказалась фирма «ЭнергоТехноСнаб», которой владела «Стройиндустрия» (директор – Сергей Ниязов). Это был владелец №1.

Спустя ровно месяц «ЭнергоТехноСнаб» перепродал полученные акции владельцам №2 – компании «Глобал Трейд Инвест» (или «ГТИ») Андрея Королева и физлицу Светлане Трофимовой, которая чуть позже уступила свою долю «ГТИ».

Далее весной 2009 года ОАО превратилось в ООО, а летом у него появились очередные владельцы – уже №3: Сергей Малофеев, Александр Корешов и два офшора – «Копре Лтд» и «Модерн Тайм Файнэнс Корп».

И только спустя еще год в Росимуществе демонстративно спохватились, что приватизация прошла не очень законно и подозрительно дешево, и попытались вернуть «Ивановское ППЖТ №1» в родную государственную гавань. Но тут на семафоре загорелся красный свет. После ряда утомительных заседаний Федеральный Арбитраж Волго-Вятского округа признал правоту Росимущества, но постановил, что поезд «ППЖТ» уже ушел, поскольку полуофшорные владельцы №3 «являются добросовестными приобретателями истребуемого имущества».

Выяснилось, что это, мягко говоря, не очень так, что схема купли-продажи больше напоминала мошенничество в особо крупных размерах, а вся цепочка владельцев фактически украденного (точнее, купленного за копейки) у государства актива связана с семьей нынешнего премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Все свои

Никакого деления на добросовестных и недобросовестных приобретателей предприятия на самом деле не было, поскольку владелец оттяпанного у государства многомиллионного актива фактически был только один – группа бизнесменов, связанных с семьей Михаила Мишустина. Так что все это очень напоминает мошенничество в особо крупных размерах.

Как результат: некогда успешное «Ивановское ППЖТ №1» сегодня разорено и почти до конца распродано по кускам. Люди оказались без работы, а бюджет – без налогов. Зато уведенные от государства в элитный ресторан деньги продолжают кормить семью премьер-министра страны.

Некоторые уже на зоне

Премьер-министр Михаил Мишустин лично причастен к бизнесу фигурантов ивановской аферы. В момент ее совершения Сергей Церазов был также гендиректором компании «ГДЦ Энерджи Групп», резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) в Зеленограде. При этом учредителем фирмы значился Александр Удодов. Сегодня компанией руководит Светлана Ниязова, супруга другого участника схемы с ППЖ – Сергея Ниязова, связанного с ресторанным бизнесом семьи премьера. Компания была основана в 2007 году, когда руководителем Федерального агентства по управлению ОЭЗ работал Михаил Мишустин, предоставивший фирме зятя налоговые и прочие льготы.

Люди у нас живут в большинстве своем небогато – считают свои копейки от зарплаты до зарплаты и от пенсии до пенсии. А вот о том, как им жить, правила устанавливают чиновники, которым, наверное, и в страшном сне не снилось существование на среднюю пенсию в 15 тысяч рублей и зарплату в 25-30. Пропасть между верхами и остальными сейчас настолько огромна, что и сил и разбега не хватит у власть имущих, чтобы перепрыгнуть ее и понять, как же там приходится, простым гражданам. Были большие надежды на приход Михаила Мишустина, ждалось позитивных подвижек и изменений, но....

И вспоминаются строчки из сказки про Федота-стрельца Леонида Филатова:

Утром мажу бутерброд -

Сразу мысль: а как народ?

И икра не лезет в горло,

И компот не льется в рот!

Ночью встану у окна

И стою всю ночь без сна -

Все волнуюсь об Расее,

Как там, бедная, она?

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