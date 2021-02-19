Усадьбы «друзей Путина» рядом с «дворцом» в Геленджике — кому они принадлежат?

Рядом с так называемым «дворцом Путина» на мысе Идокопас около Геленджика (объект официально принадлежит Аркадию Ротенбергу) размещены охраняемые усадьбы, участки и другие объекты недвижимости, которые принадлежат людям из ближайшего окружения главы государства.

Об этом говорится в материалах расследования «Открытых медиа».

Расследователи, в частности, рассказали, что на территории «Усадьбы Дивноморское», которая находится недалеко от «дворца», строится аквапарк и охотничья база для владельцев этого «закрытого объекта». Усадьба, как утверждается, принадлежит «миллиардеру и другу Путина» — члену совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадию Тимченко и сыну миллиардера Петра Колбина Владимиру.

Кроме того, пишут СМИ, на побережье располагается резиденция патриарха Кирилла, которая строилась как духовно-культурный центр. Как удалось выяснить расследователям, внутри объекта находятся крытый бассейн и 70 гектаров виноградников, а также винодельческое хозяйство.

Через лес от «дворца Путина» расположены две турбазы семьи миллиардера Олега Дерипаски, стоимость которых авторы расследования оценили в 7 млрд рублей, а также арендованные им охотничьи угодья на десятки тысяч гектаров.

Еще один объект, о котором рассказали расследователи, — это база «Парус», владельцем которой является один из собственников «Трансконтейнера» Сергей Шишкарев.

По данным СМИ, в самом Геленджике есть резиденция основного акционера «Банка России» Юрия Ковальчука. Площадь объекта — 70 га, стоимость — 11 млрд рублей.

Напомним, ранее команда оппозиционного политика Алексея Навального выпустила на YouTube фильм «Дворец для Путина. История самой большой взятки». В фильме утверждалось, что под Геленджиком для президента построен «дворец» ценой в 100 млрд рублей.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, а затем и сам Путин заявили, что ни президенту, ни его родственникам «дворец» не принадлежит, но назвать собственника отказались. Позднее бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что территория принадлежит ему и что на ней строится апарт-отель.

Напомним, что история с "дворцом" Путина наделала немало шума и зародила сомнения у многих россиян. После расследования Алексея Навального фильм увидел каждый четвертый житель России, а самого оппозиционера отправили под стражу.

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По инф. rosbalt.ru

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