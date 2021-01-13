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Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
По инф. sobesednik.ru   
13 Января 2021 г.
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Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».

«База» назвала годовые зарплаты Миллера и Грефа

Согласно сведениям журналистов издания Baza, Герман Греф за 2018 года заработал порядка одного миллиарда рублей. Все эти средства ему воплотил непосредственно «Сбербанк».

Возглавляющий «Газпром» Алексей Миллер оказался почти вдвое богаче: за тот же 2018 год, по информации Baza, он якобы заработал 1,9 миллиарда рублей. Часть денег (около 1,5 миллиарда) он заработал в «Газпроме», а ещё 400 миллионов ему выплатили «СОГАЗ», «СК СОГАЗ Жизнь», «Газпром медиа холдинг», «НПФ Газфонд» и «Газпромбанк», где он тогда был членом совета директоров.

Журналисты подсчитали, что в месяц Миллер получает 158 миллионов рублей, в день — 5,2 миллиона, а если предположить, что у него стандартный 8-часовой рабочий день, то его зарплата за час составляет 660 тысяч, а минута его труда обходится госкорпорации в 11 тысяч рублей — примерно такой в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ), но только в месяц.

Данных о зарплатах глав госкорпораций «Роснефть» Игоря Сечина, «Ростех» Сергея Чемезова и ВТБ Андрея Костина в базе не было. Источник издания предполагает, что эти сведения были засекречены через замену имен этих людей на «Российскую Федерацию». Комментировать информацию журналистов во всех перечисленных компаниях не стали.

Отметим, что журналисты получили данные от источника, владеющего информацией базы Федеральной налоговой службы, предварительно проверив его сведения на собственных сотрудниках и третьих лицах.

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По инф. sobesednik.ru

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