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Каждая пятая бедная семья в РФ не получает помощи от государства

По инф. rosbalt.ru   
25 Декабря 2020 г.
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Каждая пятая семья с доходом ниже прожиточного минимума в России с 2014 по 2018 год не получала никаких социальных выплат от государства, сообщает Счетная палата.

Каждая пятая бедная семья в РФ не получает помощи от государства

Как передает РБК со ссылкой на отчет СП об анализе госполитики, направленной на снижение бедности, на российские нуждающиеся семьи приходилось 22–26% от всего объема социальных выплат, а 19–20% малоимущих домохозяйств не получали никаких выплат вообще.

Аудиторы отмечают, что в целом правительственные нацпроекты и госпрограммы не обеспечивают достижение поставленных президентом целей по росту реальных доходов граждан РФ и двукратному снижению уровня бедности к 2024 году.

По мнению ведомства, российская система соцподдержки должна быть модифицирована.

Кроме того, аудиторы предупреждают, что долгосрочное негативное влияние на ситуацию окажут пандемия коронавируса и вызванные ею шоки.

Уровень жизни за время пандемии снизился у многих. Десятки людей потеряли работу, прежде всего, это работники ресторанной сферы и туристического бизнеса. Те, за кем рабочие места сохранились, просто столкнулись со снижением заработной платы. Но как выживать на 25 тысяч рублей в месяц семье с детьми при таких-то ценах? Может быть действительно чиновникам все-таки стоит обратить внимание на бедные слои населения? Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев недавно правда предложил ввести в стране минимальный гарантированный неприкосновенный доход для всех. Вот только откуда взять такие деньжищи? В общем одни сплошные вопросы, на которые нет ответов.

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По инф. rosbalt.ru

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