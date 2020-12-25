Каждая пятая бедная семья в РФ не получает помощи от государства

Каждая пятая семья с доходом ниже прожиточного минимума в России с 2014 по 2018 год не получала никаких социальных выплат от государства, сообщает Счетная палата.

Как передает РБК со ссылкой на отчет СП об анализе госполитики, направленной на снижение бедности, на российские нуждающиеся семьи приходилось 22–26% от всего объема социальных выплат, а 19–20% малоимущих домохозяйств не получали никаких выплат вообще.

Аудиторы отмечают, что в целом правительственные нацпроекты и госпрограммы не обеспечивают достижение поставленных президентом целей по росту реальных доходов граждан РФ и двукратному снижению уровня бедности к 2024 году.

По мнению ведомства, российская система соцподдержки должна быть модифицирована.

Кроме того, аудиторы предупреждают, что долгосрочное негативное влияние на ситуацию окажут пандемия коронавируса и вызванные ею шоки.

Уровень жизни за время пандемии снизился у многих. Десятки людей потеряли работу, прежде всего, это работники ресторанной сферы и туристического бизнеса. Те, за кем рабочие места сохранились, просто столкнулись со снижением заработной платы. Но как выживать на 25 тысяч рублей в месяц семье с детьми при таких-то ценах? Может быть действительно чиновникам все-таки стоит обратить внимание на бедные слои населения? Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев недавно правда предложил ввести в стране минимальный гарантированный неприкосновенный доход для всех. Вот только откуда взять такие деньжищи? В общем одни сплошные вопросы, на которые нет ответов.



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По инф. rosbalt.ru

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