Ковид разделил медиков на «красных», «желтых», «зеленых». Последние – за «бортом героизма»

Уже в первые дни вирусного бума руководство страны пообещало медработникам солидную финансовую поддержку. Надбавки послужили весомым стимулом для сотен представителей медицинской профессии, которые отважились оставить свои семьи и, рискуя жизнью, уйти на передовую. Однако тогда мало кто себе представлял, насколько широко «расползётся» первично сформулированное понятие «сложная эпидемическая ситуация». Никто не думал, что все отрасли здравоохранения очень скоро окажутся в этой ситуации и буквально все работающие медики столкнутся лицом к лицу с инфицированными пациентами.

Не так давно разразились массовые протесты по поводу невыплаты обещанных прибавок к зарплатам. И в суете громких заявлений и бурных обсуждений не посвящённые в профессиональные тонкости откровенно запутались: кому обещали и кому конкретно не выплатили федеральные деньги?

У тех моих коллег, кто брошен на передовую борьбы с монстром по имени COVID-19, проблем с выплатами обещанных надбавок в целом-то и не было. От них как раз и не поступало жалоб и обвинений в обмане, ибо выплаты, пусть и с задержками, но достигли своих адресатов. И это, надо сказать, очень важно, ибо именно эти люди в первую очередь и заслужили поддержку и вообще достойны гораздо большего, чем эти деньги. После резких и однозначных слов президента только чиновники-смертники осмелились бы не выдать причитающиеся суммы.

Волну протестов поднимали медики, которые не работают в так называемых красных зонах инфекционных госпиталей, но имеют при этом постоянные контакты с такими больными. В первую очередь это сотрудники скорой помощи, консультативных поликлиник и приёмных отделений стационаров. Именно в формулировке о «красных» зонах, на мой взгляд, и кроется главная проблема. Этими условными разграничениями очень большой пласт специалистов откинули в сторону, не объяснив им толком, на какие деньги они могут рассчитывать. Отсюда и волна недовольств и протестов.

Безусловно, «краснозональных» медиков обязательно нужно поощрять особенно, но и о «жёлтой» зоне опасности забывать нельзя! Именно об этом сказал Владимир Путин, возмущённый высчитыванием региональными чиновниками пресловутых часов и минут работы с «ковидными» больными. Слава Богу, на эту откровенную глупость и хитрость жадноватых организаторов здравоохранения довольно быстро обратили внимание федеральной власти и ситуацию удалось поправить в считаные дни. Здесь снова сработала анекдотичная и, увы, традиционная аналогия: раздолбанные дороги во многих городах зачастую начинают латать только тогда, когда туда собирается с визитом сам президент. На этот раз приехать ему не удалось, но эффект его личного контроля сработал молниеносно.

Фельдшеры и врачи дежурных бригад тут же получили эсэмэски о пополнении баланса их зарплатных карт. Но только об одном, не менее важном аспекте снова забыли – о зоне так называемой зелёной. Условно «зелёной»... Это те доктора и медсёстры, которые всё это смутное время работают, так сказать, в тылу – бесперебойно оказывают экстренную медицинскую помощь и ежедневно лечат пациентов с тяжёлой хронической патологией в крайне сложных и напряжённых условиях. С ними-то что планируется делать? На какие выплаты могут рассчитывать они?

Сегодня поистине «зелёной» зоной можно назвать только те подразделения в структуре здравоохранения, которые вообще закрыты и не работают с пациентами совсем. Все остальные, функционирующие даже в ограниченном режиме, если не ежедневно, то периодически сталкиваются с эпидемической опасностью, их специалисты напрямую контактируют с инфицированными пациентами и рискуют своим здоровьем подчас не меньше названных «красными» и «жёлтыми». Лично я все эти эпидемические месяцы не прекращал и не прекращаю работу в стационаре сосудистой хирургии, где ежедневно проходят лечение экстренные пациенты. Только в нашем отделении при моём непосредственном участии за последний месяц были переведены в инфекционный госпиталь как минимум пять инфицированных больных, у которых подтвердили «ковидный статус». А таких экстренных отделений лишь в одной нашей больнице несколько, и из всех них совершались переводы пациентов с установленным инфекционным диагнозом. Более того, большинство этих отделений закрывались на карантин и спецобработку.

Но работники этих отделений, по новым градациям Минздрава, не относятся ни к «красным», ни к «жёлтым», а именуются «зелёными», а значит, не имеют права претендовать на какие-либо дополнительные выплаты вообще. Но и это ещё не всё. Бюджетное финансирование государственного здравоохранения – сообщающиеся сосуды: где-то прибыло – значит где-то должно убыть. И, как мы все сегодня понимаем, убудет именно у «людей в зелёном», ибо «красные» вне конкуренции (что справедливо), а «жёлтые» подняли волну и их нужно успокоить, ибо, если скорая разбежится, то победить вирус будет невозможно. Напрашивается вопрос: за чей счёт успокаивать будут? Ответ, на мой взгляд, очевиден. Опасения эти уже подтвердились зарплатными квитанциями многих стационарных и поликлинических докторов и медсестёр за истекший месяц с урезанными суммами.

В свете описанных событий хочется напомнить вот о чём: именно эта последняя группа медицинских работников, проводив своих «красных» коллег в отчаянный бой, в ограниченном составе и сложных условиях тянула и продолжает тянуть все объёмы экстренной медицинской помощи, именно они каждый день ходят на работу, тогда как вся страна «каникулярит» в квартирах и на дачах, именно они в недышащих халатах, костюмах и запотевших «плавательных» очках и масках по ночам оперируют пациентов и спасают им жизни, которые, так уж случилось, отнимает не COVID-19, а другие заболевания.

Именно эти люди честно, добросовестно и максимально качественно исполняют свой профессиональный долг и обеспечивают тот необходимый тыл, без которого победа здравоохранения над пандемией также невозможна! Но команду «зелёных» главные врачи учреждений уже настоятельно просят «войти в положение», ибо в период ограничений наши больницы «не заработали» бывалых ранее средств, поэтому этим специалистам предложено «потерпеть», «понять и простить». А в целом, по мнению доблестных начальников, нам вообще «стыдно говорить» о своих доходах, когда другие стоят на передовой...

Безусловно, никто и сравнивать не собирается «красных» героев и всех остальных, об этом даже говорить грешно. Но, извините, «зелёные» тоже не чаи на работе гоняют и не петушки сосут в операционных и перевязочных, на приёмах в поликлиниках и диагностических кабинетах! И с больными инфекционными не единожды имели контакт и рисковали своим здоровьем. Однако в итоге – одним заслуженные и абсолютно правомочные доплаты, почёт и уважение, а другим – урезанные зарплаты, укоризненные упрёки «как вам не стыдно рот разевать» и вошедшие в моду аплодисменты? Уж, извините, но это никак не вписывается в координаты банальной справедливости!

Проза жизни такова: аплодисментами детей не накормишь! У всех «зелёных» медиков есть семьи, ипотеки, кредиты, да и нормальное желание купить себе что-то поесть, в конце концов. И рассуждения о врачебном долге, клятвах и профессиональном призвании – не помогают. Выплаты выплатами, добавки добавками (всё это тоже имеет полное право на обсуждение!), но давайте хоть прежнее, честно заработанное, отбирать не будем. Понятно, что больницы «не дорабатывают» прежние объёмы, но доктора-то и медсёстры в чём виноваты? Почему они остаются за «бортом героизма» и должны «входить» в какие-то положения и принимать такую вот своеобразную «благодарность» за свою честную и профессиональную работу?

На мой взгляд, данную ситуацию нужно принимать во внимание и обязательно учитывать при планировании выделения денежных средств на заработные платы медиков в период эпидемии. Если по примеру обидевшихся «жёлтых» недовольные «зелёные» вдруг встанут на дыбы, всем мало не покажется, ибо их большинство! Подавляющее большинство! А негативные настроения потихоньку нарастают, и до громкого резонанса, может быть, совсем недалеко...

Очень хочется надеяться, что данный вопрос, как и ситуацию с выплатами работникам скорой помощи, возьмёт под личный контроль президент. Убеждён, что только в этом случае региональные «верхи» и «низы» задумаются, стоит ли играть со спичками, которые в любой момент могут вспыхнуть. У каждого медработника есть личные квитки о начислении заработной платы, которые могут быстро превратиться в очень показательный «флешмоб». Его обязательно оценят все, в том числе и самые высокие верхи, которым этого будет вполне достаточно, чтобы сделать персональные выводы.

Многие медработники ушли на передовую борьбы с коронавирусом. Но и остальных людей надо лечить. Бывают ведь переломы, сердечные приступы, внутренние кровотечения и т.д. Мы как-то забыли, что и этими недугами кто-то занят. Конечно, те, кто работает в «красной зоне», риски имеют действительно огромные по сравнению с коллегами на более спокойных местах. Но ведь эти, вторые, дали в свое время врачам и другим сотрудникам, что «из красных», сориентироваться с ковидом, понять сложности заболевания, разработать тактики и методы лечения при отсутствии вакцины, взяв остальных пациентов полностью на себя. И, наверное, труд тех, кто остался «за кадром», тоже надо учесть. А вместо этого... произошло зарплатное урезание. У нас так, к сожалению, часто решают проблему. Интересно, а по-другому можно?

По инф. lgz.ru

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